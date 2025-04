Większość z nas w ogóle nie myśli o leczeniu tego schorzenia, bowiem wyznajemy powszechnie znane, aczkolwiek nieprawdziwe stwierdzenie, że nieleczony katar trwa tydzień, a leczony siedem dni. Warto jednak wiedzieć, że kataru można się skutecznie pozbyć – postępowanie lecznicze jest jednak ściśle uzależnione od przyczyny, która go wywołała.

Katar wirusowy czy bakteryjny?

Jak tłumaczy dr n. med. Piotr Rapiejko, „katar to naturalna reakcja błony śluzowej nosa na drażniący czynnik, a wydzielina produkowana przez gruczoły śluzowe w nosie oczyszcza wnętrze nosa z zanieczyszczeń”.

Zauważając u siebie pierwsze objawy kataru, nie zastanawiamy się zazwyczaj nad przyczyną, która je wywołała. To dość powszechny błąd, bowiem to właśnie od tego zależy, czy leczenie kataru będzie skuteczne. Infekcja wywołana wirusami występuje zdecydowanie częściej, a dzieje się tak między innymi ze względu na bardzo krótki czas inkubacji schorzenia, wynoszący nierzadko kilka, kilkanaście godzin. Na infekcje wirusowe narażeni jesteśmy głównie wiosną i jesienią, czyli w okresie pogodowych zawirowań, kiedy nasza odporność jest znacznie obniżona. Wtedy to właśnie nieodpowiedni ubiór, zmęczenie oraz zła dieta predysponują nas do zachorowania. Cechą charakterystyczną kataru wirusowego jest duża ilość produkowanej wydzieliny nosowej o neutralnym zapachu i kolorze (czasami może być lekko mętny). Wydzielina ma rzadką konsystencję, przez co wymusza na chorym częste korzystanie z chusteczek higienicznych. Pamiętajmy, że infekcji wirusowej nie wolno lekceważyć – w przypadku zaniechania leczenia, może ona przekształcić się w infekcję bakteryjną.

Katar bakteryjny powstaje najczęściej na skutek nadkażenia bakteryjnego uszkodzonej przez wirusy błony śluzowej. W przypadku infekcji bakteryjnej, objawy są dużo bardziej uciążliwe i trudne do wyleczenia. Wydzielina nosowa zmienia swój kolor z bezbarwnego na żółtawy lub zielonkawy, co związane jest z obecnością ropy i śluzu w przewodach nosowych. Gęsta wydzielina może mieć również nieprzyjemny zapach – to również cecha charakterystyczna zakażenia bakteryjnego. Leczenie schorzenia powinno odbywać się pod kontrolą lekarza, bowiem terapia nierzadko wymaga włączenia antybiotyków.

Katar sienny

Większość przypadków kataru stanowią schorzenia wywołane wirusami i bakteriami, jednak ponad 8,5 miliona Polaków cierpi na tzw. katar alergiczny, spowodowany kontaktem błony śluzowej nosa z alergenem. Objawy kataru siennego występują sezonowo, a leczenie w dużej mierze polega na unikaniu ekspozycji na czynnik uczulający. Pomocne są również środki obkurczające naczynia krwionośne, takie jak ksylometazolina, aby obkurczyć śluzówkę i umożliwić działanie właściwych leków.

