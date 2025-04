Najpopularniejszą przyczyną bólu uszu jest zalegająca woskowina, która zatyka zewnętrzny przewód słuchowy. Wymaga wizyty u laryngologa, który wykonuje płukanie ucha. Czy zawsze jest to konieczne i jakie są inne powody bólu uszu?

Przyczyny bólu uszu

Jak się okazuje, przyczyn bólu może być wiele. Nie zawsze są one oczywiste i związane bezpośrednio z chorobą przewodu słuchowego. Ból może pojawić się nawet przy długotrwałym noszeniu słuchawek. Znana jest także przypadłość tzw. "ucha pływaka" - bólu ucha spowodowanego regularną ekspozycją na działanie wody i wilgoci, np. na basenie. Dolegliwości uszu, którym towarzyszy ból, mogą pojawić się też przy częstym stosowaniu detergentów, które niszczą naturalną błonę osłaniającą przewód słuchowy zewnętrzny. Zaliczają się do nich mocne szampony, mydła i żele. Wierzchołkiem złych praktyk powodujących ból ucha jest po prostu ich nieprawidłowe czyszczenie.

Co pomaga na ból uszu?

Jeśli doskwiera ci ból uszu, udaj się prosto do apteki, gdzie farmaceuta poleci odpowiedni preparat bez recepty. Ważne, by zawierał glicerol - składnik, który zmiękcza woskowinę i pomaga w jej usunięciu. Glicerol ponadto usuwa nadmiar płynu z tkanek przewodu słuchowego i zmniejsza ich obrzęk, a w efekcie ból. Dzięki oleistej konsystencji łagodnie przylega do skóry i ochrania ją. Preparatem, który ma skład bogaty w glicerol są krople do uszu Lix firmy Adamed. Zawierają także lidokainę, która wspomaga zwalczać ból.

Krople do uszu Lix Adamed

Wskazaniami do stosowania preparatu są:

stany zapalne objawiające się obrzękiem, bólem i swędzeniem ucha

dolegliwości spowodowane regularnym działaniem wody i wilgoci, np. basen, którym towarzyszy ból.

dolegliwości spowodowane częstym i długotrwałym noszeniem słuchawek lub woszczek.

Ból spowodowany przez detergenty takie jak szampony, mydła żele, które mogą niszczyć naturalną błonę przewodu słuchowego.

Krople, w odróżnieniu od innych popularnych preparatów na ból uszu można podawać już od 6 miesiąca życia.

