Infekcje intymne to zaburzenia mikroflory pochwy. Objawiają się świądem, upławami, pieczeniem pochwy i sromu, bólem podczas oddawania moczu, w czasie i po stosunku, a w niektórych przypadkach dochodzi nawet do podwyższenia temperatury ciała. O infekcjach intymnych mówi się niewiele, bo dla większości to dość trudny i wstydliwy temat. Niesłusznie, bo sam stan zapalny jest taką samą chorobą, jak każda inna. Pomimo tego nadal o infekcjach intymnych krąży sporo mitów i miejskich legend. Które są prawdziwe, a które nie? Wyjaśniamy!

MIT 1: Infekcje intymne dotyczą tylko młodych, aktywnych seksualnie kobiet

Prawda jest taka, że infekcje intymne mogą dotknąć każdego, niezależnie od wieku. Najbardziej narażone są jednak dwie grupy - młode kobiety oraz te wchodzące w wiek menopauzalny. Wszystko przez zmiany hormonalne, spadek stężenia estrogenów i zmniejszenie ilości pałeczek kwasu mlekowego w pochwie.

MIT 2: Infekcje intymne spowodowane są brakiem higieny

Nie do końca. Jedną z przyczyn powstania infekcji intymnej może być brak higieny lub nieodpowiednia, często zbyt agresywna higiena. Jednak przykry stan zapalny może przytrafić się również osobie, która bardzo dba o siebie. Pamiętaj, że infekcje intymne mogą być spowodowane również stresem, noszeniem niewłaściwej bielizny, używaniem nieodpowiednich kosmetyków, czy korzystaniem z basenu.

MIT 3: Używanie tamponów sprzyja infekcjom intymnym

To absolutna nieprawda! Odpowiednio użyty i często zmieniany tampon nie powinien przyczynić się powstania czy rozwoju infekcji intymnych. Pamiętaj tylko o zachowaniu szczególnej higieny w czasie miesiączki.

MIT 4: Dieta nie ma związku z infekcjami intymnymi

To, co jemy ma bardzo duży wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Jeśli twoja dieta jest zbyt bogata w węglowodany proste, to istnieje większa szansa, że pojawią się infekcje intymne. Najlepiej, jeśli twoje menu będzie urozmaicone i bogate w produkty pełnoziarniste, ryż, kaszę, warzywa i orzechy.

MIT 5: Domowe metody są najlepszą metodą na pozbycie się infekcji intymnych

Niestety nie jest to najlepsza droga. Domowe metody mogą uśmierzyć ból, ale nie wyleczą infekcji do końca. Jak w takim razie poradzić sobie z problemem? Zawsze używaj sprawdzonych, przetestowanych klinicznie leków. Jeśli jednak leki nie pomogą, to koniecznie skorzystaj z porady lekarza.

