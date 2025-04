Zastanawiam się, czy moja dziewiętnastoletnia córka jest uzależniona od gier i internetu. Jak to sprawdzić? Kiedyś była bardzo pogodną dziewczyną, miała chłopaka, przyjaciół, chodziła na kurs tańca. Kiedy chłopak ją rzucił, a było to półtora roku temu, zamknęła się w sobie. Przeszła, jeśli mogę to tak nazwać, załamanie nerwowe. Stała się apatyczna, nie było w niej ani trochę radości z życia. Odsunęła się od znajomych, ich miejsce zajął komputer. Teraz zastanawiam się, czy nie było w tym też mojej winy, bo nie wiedząc jak jej pomóc, zostawiłam ją samą sobie. A ona godzinami przesiadywała przed komputerem, także do późna w nocy, grając w przeróżne gry. Moje prośby, by zajęła się czymś innym, spełzły na niczym. Kiedyś wyłączyłam jej internet. Wpadła wówczas w niepohamowana złość, bez mała histerię, jakby straciła coś bardzo ważnego w swoim życiu. Ten stan trwa do dziś. Czy uzależnienie od komputera, internetu, gier, jest poważne? Jak sobie z nim poradzić?

Reklama

Odpowiada Sławomir Wolniak, lekarz specjalista psychiatra, ordynator Kliniki Wolmed w Dubiu k. Bełchatowa



Jest bardzo wiele przyczyn, dla których młodzi ludzie odcinają się od rzeczywistości i unikają konfrontacji z nią. W przypadku pani córki była to nieszczęśliwa miłość, ale do przyczyn należą też nieprawidłowe kontakty z rówieśnikami, brak akceptacji z ich strony, niewłaściwe relacje z najbliższymi czy stres w szkole. Regularne korzystanie z internetu oraz gier komputerowych jest źródłem emocji, których młodemu człowiekowi brakuje w codziennym życiu. Wirtualny świat jest dla nich pociągający, bo są w nim akceptowani, nikt ich nie krytykuje. Dla nich świat gier wydaje się niezwykły, nierzadko osoby te utożsamiają się z postaciami, które grają, przeżywają ich przygody bardzo się tym emocjonując.

Wirtualny świat zubaża emocje



Niestety ograniczenie swojego życia wyłącznie do tego rodzaju emocji bardzo je zubaża. Dlatego tak ważne jest uzmysłowienie takiej osobie, jak wiele traci, zwłaszcza w relacjach z ludźmi, których żadni wirtualni znajomi nie są jej w ich zastąpić. "Powrót" do rzeczywistości nie jest prosty w takich sytuacjach, ale to wyzwanie trzeba podjąć.

Są różne typy uzależnienia od internetu i samego komputera. Są to gry, sieciowe i hazardowe, aukcje i zakupy, internetowe kontakty społecznościowe, a także erotomania komputerowa oraz przymus pobierania wszelkiego rodzaju informacji.

Jak się objawia uzależnienie od internetu i komputera?



Fakt, że osoba uzależniona od internetu skupia się na prowadzeniu swojego życia w wirtualnym świecie sprawia, że czuje ona potrzebę nieograniczonego dostępu do włączonego komputera i sieci. Bardzo często traci kontrolę nad czasem spędzonym przed komputerem. Można stwierdzić, że skrajnie uzależnione osoby, siedzą przed nim do późnych godzin nocnych, by zaraz po przebudzeniu znów połączyć się z siecią. Sytuacja, gdy jest ona wyłączona, może doprowadzić do pojawienia się agresji, niepokoju, rozdrażnienia i wewnętrznego rozbicia. W przypadku wydłużenia tego okresu, może doprowadzić nawet do depresji. Z kolei do objawów fizycznych można zaliczyć bezsenność, a także bóle pleców oraz ogólne napięcie mięśniowe.

Warto wiedzieć: Siecioholizm, czyli uzależnienie od internetu

Reklama

Na czym polega terapia w uzależnieniach od komputera i internetu?



Niektórym wydaje się, że uzależnienie od internetu to tylko wymysł, ale to nieprawda. W skrajnych przypadkach potrzebna jest pomoc specjalisty. Dlatego wydaje mi się, że powinna pani namówić córkę na wizytę u psychiatry.

Sama terapia podobna jest do innych, stosowanych w przypadku różnego rodzaju uzależnień. Jej celem jest nauczenie takiej osoby zdrowych zachowań. Pacjent poznaje sposoby, które pozwolą mu na regulowanie stanów emocjonalnych, wolnych od potrzeby korzystania z sieci. Terapeuta stara się zmienić jego sposób myślenia oraz funkcjonowania w społeczeństwie. W takim przypadku, inaczej niż przy uzależnieniu chociażby od alkoholu, pacjent musi nauczyć się racjonalnego korzystania z komputera i sieci. Nie da się go całkowicie od tego odizolować i namówić na abstynencję. Komputer dla bardzo wielu osób jest przecież narzędziem pracy, podobnie jak internet, więc nie da się ich całkowicie wyeliminować z życia

Kluczem do osiągnięcia "złotego środka" jest nauka korzystania z internetu, by nie zagrażał on psychice pacjenta, emocjonalnemu zdrowiu oraz życiowej sytuacji. Musi mieć postać produktywną. Uczestnictwo w terapii indywidualnej i grupowej jest w tym przypadku bardzo pomocne.

Polecamy: Gry komputerowe – trzy fazy uzależnienia