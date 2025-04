Jak wygląda problem narkomani w Polsce?

Problem narkomanii jest coraz powszechniejszy wśród polskiej młodzieży pochodzącej z różnych środowisk. Narkotyki są zwykle postrzegane przez nastolatków jako środek ułatwiający dobrą zabawę oraz likwidujący kłopoty i zmartwienia. Często sięganie po narkotyki jest wynikiem mody albo potrzeby akceptacji. Powszechnie wiadomo o szkodliwym wpływie tego typu środków na ludzki organizm, prowadzone są kampanie antynarkotykowe, rozmowy z wyleczonymi narkomanami, jednak wciąż istnieje duża grupa młodych ludzi, którzy zażywają szkodliwe substancje, mimo że ich wiedza o ewentualnych konsekwencjach jest bogata.

W czasach współczesnych, środki odurzające przestały pełnić funkcje rytualne i coraz mniejsze znaczenie mają w medycynie, jednak ich używanie stało się powszechne jak nigdy dotąd i prowadzi do uzależnienia. Narkomanię można pojmować ogólnie jako nadużywanie rozmaitych środków psychoaktywnych. Ponadto rozpatrywanie narkomanii jako zjawiska społecznego wymaga uwzględnienia nie tylko efektów działania substancji, lecz także okoliczności społecznych związanych z zażywaniem tego typu środków. To zaś wiąże się z uwikłaniem w różne formy dewiacji, wchodzeniem w kolizję z prawem w wyniku prób zdobycia narkotyków.

Jak dochodzi do uzależnienia?

Człowiek bardzo szybko uzależnia się od wielu rzeczy, nie zdając sobie z tego sprawy. Tłumaczy sobie, że jest to tylko niegroźna zależność, która w rzeczywistości staje się uzależnieniem ograniczającym wolność.

Jakie uzależnienia niszczą nasze życie?

Najczęściej jesteśmy zależni od osób najbliższych: rodziców, dzieci, od ludzi, których darzymy miłością. Zależy nam na ich zdaniu, staramy się być blisko nich, chcemy być przez nich kochani i akceptowani. Łączymy z nimi nasze poczucie bezpieczeństwa, zadowolenia i szczęścia. Jeśli nie spełnią naszych oczekiwań, reagujemy niepokojem, lękiem, depresjami. Nasz komfort psychiczny zależy od postępowania innych ludzi. Takie zależności, choć uciążliwe, nie ograniczają naszej wolności.

Są jednak uzależnienia szybko niszczące nasze życie, takie jak:

alkoholizm,

nikotynizm,

narkomania ,

, pracoholizm,

seksoholizm,

uzależnienie od telewizji,

uzależnienie od grupy społecznej,

uzależnienie od hazardu,

uzależnienie od komputera i Internetu.

Kto najczęściej jest ofiarą nałogu?

Podlegają im zwykle osoby młode, które mają problemy z przystosowaniem się do otaczającego świata. Uciekają od ludzi, z którymi trudno im nawiązać kontakt. Uciekają od własnych emocji, z którymi sobie nie radzą. Uciekają od iluzji świata środków odurzających, w którym wszystko wydaje się bardziej przyjazne, a własne emocje mniej przerażające.

Narkomania jest uzależnieniem od substancji psychogennych. Uzależnienie to ma charakter społeczny, dotyczy zarówno dzieci (w tym noworodków), jak i młodzieży oraz dorosłych. Długotrwałe przyjmowanie narkotyku prowadzi do ruiny całego organizmu. Narkomani na skutek zmniejszonej odporności częściej zapadają na choroby zakaźne: gruźlicę, padaczkę, AIDS. Matki narkomanki mają przedwczesne i skomplikowane porody, a u noworodków mogą wystąpić objawy głodu narkotycznego. Takie dzieci często są opóźnione w rozwoju fizycznym i psychicznym.

Jakie są fizyczne skutki uzależnienia?

Uzależnienie narkotyczne jest chorobą, która sprawia silny ból fizyczny i psychiczny. Najprostszym sposobem uśmierzania tego bólu jest przyjęcie narkotyku w coraz większych dawkach. Regularne przyjmowanie narkotyku skutkuje odpowiednim przystosowaniem się metabolizmu komórkowego organizmu. Na brak dawki organizm reaguje głodem narkotycznym, czyli objawami abstynencyjnymi:

bólami mięśniowymi,

niepokojem,

mdłościami,

biegunką,

halucynacjami,

delirium,

zapaścią.

Jakie są skutki psychiczne nałogu?

Narkomania jest uzależnieniem fizycznym, któremu zawsze towarzyszy uzależnienie psychiczne, charakteryzujące się:

brakiem zainteresowania czymkolwiek poza zaspokojeniem potrzeby zażycia narkotyku,

pasywnością,

sennością,

utratą świadomości,

oszołomieniem,

spowolnieniem reakcji.

Jakie są społeczne skutki uzależnienia?

Oprócz bólu fizycznego i psychicznego narkoman odczuwa również ból społeczny. Wygląd zewnętrzny i zachowanie człowieka uzależnionego od narkotyków prowadzi do osłabienia więzi społecznych i zmniejszenia kontaktów, skazując go na samotność i konieczność przebywania w środowisku ludzi mu podobnych. Własne cierpienie i współczucie otoczenia może wpłynąć na próby zmiany tego stanu, jeśli takiej próbie towarzyszy silna wola powrotu do zdrowia. Przeszkodą jest jednak, charakterystyczna dla tej choroby, destrukcja psychiki – właśnie brak woli. Dlatego jedynym wyjściem jest odizolowanie takich ludzi od bodźców prowokujących dzięki pobytowi w specjalnych ośrodkach dla narkomanów.

Fragment pochodzi z książki "Pomóż uzależnionym!", autor Marian Łakomski (wydawnictwo Impuls, Kraków 2007). Publikacja za zgodą wydawcy. Bibliografia dostępna u redakcji.