Uprawienie sportu, prowadzenie aktywnego trybu życia, prawidłowe odżywianie… wszystkie te aspekty wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie. Coraz więcej Polaków dba o siebie i stosuje się do tych reguł. Jednak już niewielu pamięta, że na nasz organizm bardzo duży wpływ ma także podstawowa czynność fizjologiczna – oddychanie. Jak więc oddychać prawidłowo?

Wielu z nas myśli - „Nad czym mam się zastanawiać? Po prostu oddycham…”. Jednak to, jaką ilość tlenu dostarczamy do organizmu, decyduje o naszej kondycji psychicznej, sprawności fizycznej i zdrowiu. Ucząc się prawidłowego oddechu, możemy szybko i w istotny sposób wpłynąć na poprawę jakości życia. Oprócz ilości, ważna jest także jakość wdychanego przez nas powietrza.

Optymalną jakość powietrza otrzymujemy oddychając tylko przez nos. Nie zdajemy sobie sprawy, że obniżona odporność, chroniczne zmęczenie, złe samopoczucie, osłabiona koncentracja mogą być ściśle powiązane z niewłaściwym oddychaniem. Dlatego właściwe oddychanie przez nos jest bardzo ważne - a jak pokazują badania, ponad 80% z nas nie oddycha prawidłowo.

komentuje otorynolaryngolog dr n. med. Robert Szamborski.

Najlepszą formą oddychania jest wdech i wydech przez nos lub wdech przez nos i wydech ustami. Tempo oddechu powinno być dostosowane do wykonywanej przez nas aktywności fizycznej – inaczej oddychamy podczas biegu, inaczej podczas jogi, a inaczej leżąc i czytając książkę.

Miej nosa do zdrowia

Idealny samooczyszczający się filtr, super wydajny nawilżacz i ekstra podgrzewacz, czyli porównując go do dzisiejszych urządzeń - wysokiej klasy klimatyzator... taki wielofunkcyjny narząd ma każdy z nas. Nos spełnia cztery ważne funkcje: oddechową, obronną, węchową oraz, wraz z zatokami przynosowymi, rezonatora głosu. Powietrze, przechodząc przez nos, ulega oczyszczeniu, ogrzaniu i nawilżeniu, stając się nasyconą parą o temperaturze zbliżonej do temperatury ciała, co wpływa na ograniczenie przeziębień. Jako naturalny filtr nos zatrzymuje także zdecydowaną większość zanieczyszczeń z zewnątrz, zapobiegając dostaniu się ich do organizmu.

Pilnuj swego nosa!

Nie wyobrażamy sobie dnia bez prysznica, ale tylko nieliczni zdają sobie sprawę z tego, że śluzówka nosa – jedna z najważniejszych barier ochronnych naszego organizmu - również wymaga systematycznej troski. O właściwy stan śluzówki pomagają dbać naturalne produkty do nosa w aerozolu, takie jak np. Otrivin® Natural™ Eukaliptus.

Naturalne produkty do nosa wypłukują także, bez jakichkolwiek podrażnień, bakterie, wirusy, alergeny, kurz, ułatwiając oddychanie i przynosząc ulgę w „zwykłym” katarze i tym wywołanym przez alergię. Jako specjalista otorynolaryngolog codziennie stosuję preparaty do pielęgnacji nosa.

– mówi dr n. med. Robert Szamborski.

Oddychaj lepiej!

Biorąc pod uwagę istotną rolę prawidłowego oddychania firma produkująca produkt Otrivin® Natural™ Eukaliptus zainicjowała akcję „Oddychaj przez nos, oddychaj lepiej”. W ramach akcji w trzecim tygodniu lutego odbędzie się „Tydzień naturalnego oddychania”, podczas którego specjaliści będą prowadzić warsztaty dotyczące prawidłowego oddychania w różnych dziedzinach naszego życia. W akcji wezmą udział certyfikowani trenerzy: fitnessu, jogi, pilates, biznesu, life coach oraz psycholodzy. Warsztaty odbędą się na terenie Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Poznania i Wrocławia.

Zaproszenia na zajęcia będzie można wygrać w konkursie „Akademia naturalnego oddychania” organizowanym przez radio RMF FM i RMF Classic.

Szczegółowy program akcji „Oddychaj przez nos, oddychaj lepiej”, kalendarium warsztatów, wskazówki i filmiki edukacyjne na temat prawidłowego oddychania znajdują się na stronie akcji www.oddychajlepiej.pl.

Co warto wiedzieć na temat nosa i oddychania przez nos zdaniem dr. n. med. Roberta Szamborskiego:

W naszym organizmie zachodzą różne cykle fizjologiczne, np. cykl menstruacyjny czy cykl zmiany ciśnienia krwi. Niedawno odkryto także… cykl nosowy! Polega on na naprzemiennym obrzęku błony śluzowej jednej z jam nosa. Potocznie mówimy, że zatyka nam się raz jedna, raz druga dziurka nosa. Średnio taki jeden cykl trwa 2,5 godziny – jednak jeśli jesteśmy zdrowi, nie powinnyśmy tego poczuć. Cykl nosowy jest niezbędny dla prawidłowej regeneracji nabłonka oddechowego.

Dzięki sprawnemu funkcjonowaniu naszego nosa, możliwe jest np.:

dostarczanie do płuc ok. 14 tys. litrów powietrza na dobę, czyli 6-7 litrów na minutę!

nawilżenie powietrza do wilgotności 95%, zużywając do tego około 700 g wody, co stanowi około 20% dobowego zapotrzebowania organizmu na wodę,

ogrzewanie powietrza wdychanego przez nos, zawsze do temperatury 32-34°C, niezależnie od temperatury otoczenia,

odzyskanie około 1/3 wody zawartej w wydychanym powietrzu

