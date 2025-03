A przecież Nowy Rok tuż za rogiem, więc warto zadbać o dobre samopoczucie i lekkość przed sylwestrowym szaleństwem. Jak to zrobić?

Po czym rozpoznać świąteczne przejedzenie?

Jedzenie wpisane jest w tradycję Bożego Narodzenia. I to jedzenie nie do końca lekkostrawne! Już wieczerza wigilijna, chociaż z założenia postna, obfituje w potrawy smażone, wzdymające i ciężkostrawne. Ale kto wyobraża sobie Wigilię bez smażonej ryby, grochu z kapustą i makowca?

Następne dni wcale nie są łatwiejsze dla układu trawiennego – tłuste mięsa i słodkie przekąski. Ale przecież nikt nie odmawia babci kolejnego kawałka serniczka… Zwłaszcza gdy jest tak pyszny!

To folgowanie może jednak skończyć się niestrawnością z przejedzenia. Rozpoznasz ją po takich objawach, jak1:

bóle brzucha,

uczucie pełności i ciężkości,

gazy i wzdęcia,

zaparcia lub biegunki,

rzadziej nudności i wymioty.

Charakterystycznym objawem przejedzenia jest również ociężałość i zmęczenie. Silna chęć udania się na poobiednią drzemkę może świadczyć o tym, że ów obiad był zdecydowanie zbyt obfity.

Jak poprawić trawienie po świętach? 8 sposobów

Jelita w okresie świątecznym nie mają lekko. Ucztowanie trwa zwykle co najmniej trzy dni, a zdarza się, że kończy się dopiero po Nowym Roku. Rodzinne spotkania i wzajemne odwiedziny sprzyjają przejedzeniu, a fakt, że w okresie świątecznym przejadamy się przez kilka dni z rzędu, może być przyczyną nieprzyjemnych dolegliwości.

Włącz przemianę materii na wyższy bieg, dzięki poniższym wskazówkom.

Wzbogać potrawy o przyprawy

Po świętach warto wzbogacić swoje dania o przyprawy, które nie tylko dodadzą smaku, ale także wesprą układ trawienny.

Kminek, majeranek, koper czy natka pietruszki pomogą w trawieniu ciężkostrawnych dań i zmniejszą ryzyko wzdęć oraz gazów dzięki zawartości olejków eterycznych, które wspierają pracę jelit.

pomogą w trawieniu ciężkostrawnych dań i zmniejszą ryzyko wzdęć oraz gazów dzięki zawartości olejków eterycznych, które wspierają pracę jelit. Imbir i cynamon to świetny dodatek do napojów czy lekkich deserów. Imbir działa rozkurczowo i łagodzi podrażnienia żołądka, a cynamon pobudza wydzielanie soków trawiennych.

to świetny dodatek do napojów czy lekkich deserów. Imbir działa rozkurczowo i łagodzi podrażnienia żołądka, a cynamon pobudza wydzielanie soków trawiennych. Kurkuma to doskonały wybór do zup czy sosów – wspomaga wątrobę w detoksykacji i poprawia metabolizm tłuszczów.

to doskonały wybór do zup czy sosów – wspomaga wątrobę w detoksykacji i poprawia metabolizm tłuszczów. Jeśli masz ochotę na coś bardziej egzotycznego, wypróbuj kolendrę czy kardamon, które łagodzą wzdęcia i wspierają trawienie tłustych potraw.

Przyprawy te możesz dodać zarówno do głównych dań, jak i przekąsek – to prosty sposób, by nadać im nie tylko wyjątkowy smak, ale i właściwości prozdrowotne. Dzięki temu poświąteczne menu będzie lżejsze dla twojego brzucha!

Wprowadź błonnik

Błonnik wspiera pracę jelit, pomaga usuwać zalegające resztki pokarmowe i reguluje rytm wypróżnień. Znajdziesz go w produktach pełnoziarnistych, migdałach, orzechach, suszonych morelach i śliwkach, a także w warzywach i owocach2.

Zacznij dzień od wody z cytryną

Ciepła woda z cytryną na czczo pobudza układ trawienny i przygotowuje go na pracę w ciągu dnia. Możesz dodać plasterek imbiru — działa rozkurczowo i przeciwzapalnie, wspierając układ pokarmowy po przejedzeniu.

Pij odpowiednią ilość wody

Umiarkowane odwodnienie po świątecznych ucztach, zwłaszcza jeśli towarzyszyły im alkohol i słone potrawy, może nasilać dolegliwości trawienne. Pamiętaj, aby pić minimum 1,5–2 litry wody dziennie i wspomóc pracę układu pokarmowego. Woda pomaga także w przesuwaniu treści pokarmowej w jelitach i zapobiega zaparciom.

Sięgnij po napary ziołowe

Dbając o nawodnienie, nie musisz opierać się wyłącznie na wodzie. W okresie poświątecznym świetnie sprawdzą się napary z ziół wspomagających trawienie. Koper włoski, mięta, rumianek czy ciepła woda z cytryną i imbirem – każde z nich wspomoże obciążone jelita i pozwoli na zmniejszenie dolegliwości wynikających z przejedzenia3.

Zadbaj o ruch

Nie musisz od razu rzucać się na intensywne treningi – już kilkunastominutowy spacer po posiłku poprawia krążenie i wspiera perystaltykę jelit. Jeśli czujesz się ciężko, spróbuj lekkiej aktywności, jak joga czy stretching — rozluźnią napięty brzuch i poprawią samopoczucie, także dzięki bardziej świadomej pracy z oddechem.

Przerzuć się na regularne posiłki

Po kilku dniach świątecznego „podjadania” warto wrócić do jedzenia o stałych porach. Regularne, mniejsze posiłki pomogą ustabilizować pracę jelit i zapobiec nagłym skokom cukru we krwi, które mogą powodować zmęczenie i napady głodu.

Unikaj ciężkich kolacji przed snem

Przejedzenie przed snem utrudnia regenerację organizmu i może prowadzić do porannych problemów z trawieniem. Oprócz tego, ze względu na pracę organizmu w czasie, gdy powinien się regenerować, o poranku możesz obudzić się bez energii i sił na nadchodzący dzień. Dlatego ostatni posiłek zjedz 2–3 godziny przed pójściem spać, stawiając na lekkostrawne dania4.

Domowe sposoby na świąteczne przejedzenie — co jeszcze może pomóc jelitom?

Gdy tylko ostatni goście opuszczą twój dom, wróć do racjonalnego odżywiania. Zafunduj jelitom kilka dni lekkostrawnej diety i regularnych posiłków. Głodówki nie mają sensu, spowodują jedynie, że wkrótce znów rzucisz się na ostatnie, świąteczne przysmaki.

Zamiast tego lepiej wygospodarować czas na 4 – 5 regularnych posiłków bogatych w warzywa w różnej postaci, które są bogate w błonnik i witaminy.

Aby dodatkowo pomóc jelitom po okresie świątecznego obżarstwa, możesz sięgnąć po kleik z siemienia lnianego. Wystarczy siemię (mielone lub całe) zalać gorącą wodą i poczekać, aż wytworzy się kleik. Siemię jest bogate w błonnik, dlatego wpływa korzystnie na pasaż jelitowy i formowanie stolca.

Zachowaj też wyrozumiałość dla swojego brzucha – wciskanie się w obcisłe ubrania po takich ucztach jest nie tylko niewygodne, ale może negatywnie wpłynąć na trawienie. Dlatego w okresie poświątecznym lepiej postawić na luźne, wygodne ubrania.

Jelita po świętach – czas na regenerację przed Sylwestrem!

Święta już za nami, a przed nami kolejne wyzwanie – Sylwester! To idealny moment, aby zregenerować organizm i na nowo poczuć się lekko. Dzięki powyższym wskazówkom wesprzesz układ trawienny i przygotujesz się na kolejny wyjątkowy wieczór, tym razem w tanecznym stylu.

