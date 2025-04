Reklama

Zmiany nastroju, uderzenia gorąca, trudności ze snem, wahania wagi, zmniejszone libido, problemy skórne, chroniczne zmęczenie – to tylko niektóre z wielu symptomów menopauzy, która pojawia się najczęściej między 45. a 55. rokiem życia kobiety. Poszczególne objawy i ich nasilenie mogą się różnić, niektóre występują przed osiągnięciem wieku 45 lat – zależy to zarówno od uwarunkowań genetycznych, jak i od czynników zewnętrznych.

Czym właściwie jest menopauza?



Menopauza, nazywana także klimakterium, to naturalny proces, który wiąże się z ustaniem menstruacji, będącym konsekwencją spadku produkcji hormonów przez jajniki i ograniczeniem poziomu estrogenów we krwi. Typowe objawy menstruacji prowadzą nierzadko do różnego rodzaju komplikacji i chorób. Badania potwierdzają, że ryzyko zachorowania na depresję jest wówczas aż 5 razy wyższe niż w innych okresach życia kobiety. Na skutek klimakterium może dojść do miażdżycy, podwyższenia cholesterolu, nadciśnienia tętniczego czy choroby wieńcowej. Oprócz tego, podczas menopauzy maleje poziom wapnia we krwi oraz w kościach i zębach, co z kolei jest krótką drogą do m.in. osteoporozy. Obniżenie poziomu estrogenów prowadzi też do częstych infekcji dróg moczowych i nietrzymania moczu.

W jaki sposób łagodzić objawy menopauzy?



Aby nie narażać swojego zdrowa, należy przede wszystkim systematycznie mierzyć ciśnienie i badać poziom cholesterolu oraz zażywać potrzebne w tym okresie witaminy czy suplementy diety. Poza tym, zaleca się przejście na zdrową, zrównoważoną dietę (z naciskiem na wegetariańską), rezygnację z używek takich jak papierosy, a także aktywność fizyczną.

W celu zminimalizowania uciążliwych objawów menopauzy, warto rozważyć sięgnięcie po preparaty, które zawierają m.in. wapń, witaminę D, witaminy z grupy B, magnez i kwas foliowy. Szeroki wachlarz substancji aktywnych znajdziemy np. w suplementach diety Doppelherz.

Preparaty Doppelherz mogą pomóc w przejściu menopauzy, a po jej ustąpieniu – w zachowaniu równowagi hormonalnej oraz przy zaburzeniach funkcji poznawczych. W wielu przypadkach mogą pomóc ograniczyć takie dolegliwości, jak np. nadmierne pocenie się, rozdrażnienie, są w stanie wzmocnić kości, przyspieszyć metabolizm, do tego wspomóc zapamiętywanie oraz koncentrację, a także poprawić kondycję i wygląd skóry.

Oferta Doppelherz obejmuje preparat Aktiv-Meno FORTE, stosowany przy bezsenności, oraz Meno COMPLEX – dedykowany kobietom, które cierpią na chroniczne zmęczenie i zaburzenia koncentracji.

Reklama

Materiał powstał we współpracy z marką Doppelherz