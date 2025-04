Reklama

Skrępowanie towarzyszące nietrzymaniu moczu wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie. Warto pamiętać, że wycofanie się z życia i rezygnacja z aktywności, które kochamy, nie jest jedynym rozwiązaniem tego problemu. Powiedzmy sobie otwarcie – to nie jest żadne rozwiązanie!

Nietrzymanie moczu przybiera różne formy. Niezależnie od tego, kiedy i w jakich sytuacjach się zdarza, im więcej o nim wiesz, tym łatwiej ci będzie znaleźć rozwiązanie trudnej sytuacji. Zacznij działać od razu, bo nie warto tracić ani jednego dnia na wstyd i kompleksy. Życie jest za krótkie, by zamykać się w domu.

Ćwicz mięśnie dna miednicy

To one odpowiadają za „nieszczelności”. Mogą być zbyt napięte lub zbyt rozluźnione, dlatego najpierw należy zdiagnozować problem, a potem dobrać do niego odpowiednie ćwiczenia. Nieprawidłowo dobrane i wykonywane, mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Dlatego po dokładne wskazówki warto pójść do fizjoterapeuty.

Zadbaj o postawę

Nietrzymanie moczu najczęściej przytrafia się podczas wysiłku. Dlatego warto pamiętać o kilku ważnych zasadach, by zminimalizować ryzyko.

Ciężkie przedmioty podnoś na wdechu, żeby zmniejszyć ciśnienie śródbrzuszne

Podczas kichania czy kaszlu obracaj głowę w bok

Wstawaj z łóżka najpierw odwracając się na bok

Podczas sikania trzymając proste plecy i nie przyj

Nie przetrzymuj moczu

Nie rezygnuj z tego, co lubisz

Śmiej się pełną piersią, śpiewaj, spaceruj, biegaj, ćwicz, tańcz, podróżuj i kochaj się. Rób wszystko, co ci tylko przyjdzie do głowy. Nie trać ani jednego dnia na chowanie się w domu i myślenie o wstydliwej dolegliwości. Nie warto. Po prostu dobrze się zabezpiecz przed skutkami nietrzymania moczu i nie daj się zatrzymać, bo życie pędzi nie oglądając się na nikogo.

Dobierz niekrępujące zabezpieczenie

Niekrępujące, czyli jakie? Takie, które zatrzyma wilgoć i zapach w środku i nie pozwoli im się wydostać. Zwykłe podpaski mogą pomóc, ale lepiej będzie sięgnąć po produkty stworzone właśnie do zatrzymania kropelek moczu. Produkty TENA zapewniają większą chłonność niż zwykłe wkładki czy podpaski, a ponadto są wyposażone w specjalną powłokę i dzięki technologii microPROTEX kontrolują nieprzyjemny zapach i zatrzymują wilgoć w środku.

Jeśli zauważasz u siebie sporadyczne, kropelkowe nietrzymanie moczu, na przykład w chwilach wysiłku fizycznego, wybierz specjalistyczne wkładki TENA Lady Slim Ultra Mini. Są cienkie, niewidoczne pod ubraniem, idealnie dopasowują się do ciała, żebyś mogła o nich zapomnieć i czuć się swobodnie.

Na lekkie nietrzymanie moczu wybierz specjalistyczne podpaski TENA Lady Slim Normal. Mają one podwójny wkład, żeby zabezpieczenie było pewniejsze, ale idealnie dopasowują się do ciała, bo są cieńsze od zwykłych podpasek.

Nietrzymanie moczu utrudnia ci spokojny sen? Nocna ochrona jest szczególnie wymagająca. Podpaska musi być chłonna, wytrzymać wiele godzin i dodatkowo nie może się przesuwać. Dlatego marka TENA stworzyła na noc specjalistyczne podpaski TENA Lady Normal Night. Komfortowo dopasowują się do ciała i pozostają na swoim miejscu, byś mogła spokojnie przespać całą noc.

Samo nie przejdzie

Gdy zauważyłaś objawy nietrzymania moczu, jak najprędzej idź do lekarza. Nie wstydź się, nie jesteś jedyna. Lekarz przyjrzy się problemowi i dobierze najlepszą formę leczenia. Im wcześniej zaczniesz, tym lepsze będą efekty, a ty nie stracisz już żadnego dnia na wstyd i zamartwianie się.

Lekarz zleci odpowiednie badania i dobierze leczenie farmakologiczne. Z pewnością zaleci też ćwiczenie mięśni dna miednicy (mięśni Kegla). W niektórych przypadkach niezbędna może się okazać interwencja chirurgiczna. Nikt nie lubi zabiegów i operacji, jednak gdy lekarz tak zdecyduje, warto mu zaufać. Kilka czy kilkanaście dni dyskomfortu, to mała cena za wiele kolejnych lat życia bez skrępowania.

