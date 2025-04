Nietrzymanie moczu najczęściej dotyka kobiet i osoby starsze. Problem ten może też stać się trudną codziennością osób z cukrzycą, kobiet po ciąży i porodzie, uaktywnić się w okresie menopauzalnym, a także po niektórych zabiegach ginekologicznych. Wiąże się z niekontrolowanym i mimowolnym oddawaniem moczu. WHO inkontynencje zalicza do chorób cywilizacyjnych.

Zgodnie z koncepcją Petrosa wysiłkowe nietrzymanie moczu i naglące nietrzymanie moczu to dysfunkcja kontroli pęcherza moczowego,głównie związana z relaksacją mechanizmu więzadłowego z powodu nieprawidłowej zawartości kolagenu i elastyny. Cewka moczowa jest rurką opróżniającą. Siły mięśni miednicy odruchowo kurczą się na więzadłach, zamykając cewkę moczową, otwierają ją i rozciągają pochwę, aktywując wtedy receptory rozciągania cewki moczowej (ang. urethelial stretch receptors), co zapobiega przedwczesnej aktywacji mikcji 1, 2– czytamy w publikacji Prof. dr hab Małgorzaty Jerzak „Wpływ mezoterapii tropokolagenem na jakość życia kobiet z nietrzymaniem moczu - badanie wstępne”.

Nietrzymanie moczu - co powinno zaniepokoić, czyli objawy choroby

Inkontynencję można zacząć podejrzewać, jeśli występuje:

popuszczanie moczu,

częste budzenie się w nocy z parciem na pęcherz,

częste (powyżej 8 razy dziennie) oddawanie moczu,

uczucie nadmiernego parcia na pęcherz, nawet jeśli nie jest mocno napełniony.



Nietrzymanie moczu - rodzaje

Najczęściej występuje tzw. wysiłkowe nietrzymanie moczu . Może pojawić się w czasie kichania, śmiechu, kaszlu, ćwiczeń, podnoszenia ciężkich przedmiotów. "Jest związane ze starzeniem się i licznymi porodami oraz wydaje się być istotnie powiązane z dysfunkcją pęcherza, nieprawidłowym działaniem mięśni miednicy i obniżoną reakcją kompensacyjną na stymulację nerwową, a nie tylko dysfunkcją zwieraczy"[3].

. Może pojawić się w czasie kichania, śmiechu, kaszlu, ćwiczeń, podnoszenia ciężkich przedmiotów. "Jest związane ze starzeniem się i licznymi porodami oraz wydaje się być istotnie powiązane z dysfunkcją pęcherza, nieprawidłowym działaniem mięśni miednicy i obniżoną reakcją kompensacyjną na stymulację nerwową, a nie tylko dysfunkcją zwieraczy"[3]. Innym przykładem jest naglące nietrzymanie moczu . Najczęściej dotyczy osób, które przebyły zabieg ginekologiczny, mężczyzn z chorą prostatą, kobiet z nowotworem jajnika lub macicy[4].

. Najczęściej dotyczy osób, które przebyły zabieg ginekologiczny, mężczyzn z chorą prostatą, kobiet z nowotworem jajnika lub macicy[4]. Wiele osób skarży się też na nietrzymanie moczu wynikające z przepełnienia pęcherza i nieumiejętności opróżnianie go w całości.

i nieumiejętności opróżnianie go w całości. Kropelkowe nietrzymanie moczu za to występuje tuż po wizycie w toalecie.



Nietrzymanie moczu - przyczyny

Ciąża

Okres ciąży zmienia ciało kobiety, między innymi ze względu na zmniejszenie się ilości kolagenu. Jak się okazuje, może to mieć wpływ na pojawienie się problemu nietrzymania moczu. "U wieloródek zaobserwowano zmniejszenie ilości kolagenu o 7%, zwiększenie ilości elastyny o 30% i mięśni gładkich o 20% w porównaniu do nieródek [...] to właśnie elastyna odpowiada za zaburzenia statyki, przy czym regeneracja po porodzie nie występuje, a powstałe zmniejszenie ilości kolagenu w tkance zaburza właściwości biomechaniczne pochwy."[5].

Okres ciąży zmienia ciało kobiety, między innymi ze względu na zmniejszenie się ilości kolagenu. Jak się okazuje, może to mieć wpływ na pojawienie się problemu nietrzymania moczu. "U wieloródek zaobserwowano zmniejszenie ilości kolagenu o 7%, zwiększenie ilości elastyny o 30% i mięśni gładkich o 20% w porównaniu do nieródek [...] to właśnie elastyna odpowiada za zaburzenia statyki, przy czym regeneracja po porodzie nie występuje, a powstałe zmniejszenie ilości kolagenu w tkance zaburza właściwości biomechaniczne pochwy."[5]. Przesunięcie wieku pierwszej ciąży

Odkładanie decyzji o posiadaniu potomstwa ma ogromne znaczenie zarówno dla zdrowia dziecka, jak i matki. "Czynnikiem ryzyka uszkodzenia mięśnia dźwigacza odbytu i zaburzeń statyki miednicy mniejszej podczas porodu jest właśnie zaawansowany wiek matki"[6] .

Odkładanie decyzji o posiadaniu potomstwa ma ogromne znaczenie zarówno dla zdrowia dziecka, jak i matki. "Czynnikiem ryzyka uszkodzenia mięśnia dźwigacza odbytu i zaburzeń statyki miednicy mniejszej podczas porodu jest właśnie zaawansowany wiek matki"[6] . Starzenie się

Wraz z upływem czasu i związaną z nim zwiększoną degradacją kolagenu w tkankach, mięśnie dna miednicy i zwieracza słabną. Konsekwencją może być właśnie nietrzymanie moczu a także ograniczona praca pęcherza i nerek.

Wraz z upływem czasu i związaną z nim zwiększoną degradacją kolagenu w tkankach, mięśnie dna miednicy i zwieracza słabną. Konsekwencją może być właśnie nietrzymanie moczu a także ograniczona praca pęcherza i nerek. Menopauza

Zmiany hormonalne rzutują w zdecydowanym stopniu na stan zdrowia, samopoczucie i kondycję. Klimakterium może również mieć wpływ na wystąpienie nietrzymania moczu. "Niedobór estrogenów po menopauzie zmienia metabolizm tkanki łącznej i zmniejsza produkcję kolagenu, co może prowadzić do wystąpienia wysiłkowego nietrzymania moczu"[7], [8].

Zmiany hormonalne rzutują w zdecydowanym stopniu na stan zdrowia, samopoczucie i kondycję. Klimakterium może również mieć wpływ na wystąpienie nietrzymania moczu. "Niedobór estrogenów po menopauzie zmienia metabolizm tkanki łącznej i zmniejsza produkcję kolagenu, co może prowadzić do wystąpienia wysiłkowego nietrzymania moczu"[7], [8]. Liczne porody

"Większa liczba porodów przez pochwę wiąże się ze względnym ryzykiem wypadania i nietrzymania moczu, wynoszącym odpowiednio 8,0 i 2. W przypadku czterech lub więcej porodów te wartości ryzyka względnego wzrastają do odpowiednio 10,7 i 2,8"[9].



Nietrzymanie moczu - diagnostyka

Przede wszystkim powinno skonsultować się z lekarzem urologiem lub ginekologiem, który wskaże rodzaj oraz przyczynę schorzenia, co pozwoli na dobranie najskuteczniejszej terapii.

Sama diagnostyka nietrzymania moczu najczęściej zaczyna się od wywiadu z pacjentem. Następnie pacjent może zostać skierowany na badanie jamy brzusznej, badanie urologiczne lub ginekologiczne w przypadku kobiet. Pacjentów kieruje się z reguły również na badanie ogólne moczu, posiew, a także wykonuje się próbę kaszlową (której celem jest sprawdzenie, czy w czasie kaszlu w ujściu cewki moczowej pojawia się wyciek moczu).

Lekarz może poprosić też o samoobserwację i wypełnienie dzienniczka mikcji. Znajdują się w nim informacje nt. ilości przyjmowanych płynów, godzin oddawania moczu i objętości, a także niepokojące objawy, takie jak parcie na pęcherz, nietrzymanie moczu i inne.

Dla jeszcze lepszej diagnostyki, specjalista może skierować także na USG układu moczowego, w tym pęcherza[10].

Nietrzymanie moczu - jak pomóc może ginekologia estetyczna?

Jak zostało wspomniane wcześniej, jedną z przyczyn nietrzymania moczu, jest utrata kolagenu w procesie starzenia się. Najnowsze badania dowodzą, że dostarczenie tego białka z zewnątrz może spowolnić proces degradacji, tym samym wesprzeć w leczeniu nietrzymania moczu[11].

Niedobór estrogenów po menopauzie zmienia metabolizm tkanki łącznej i zmniejsza produkcję kolagenu, co może prowadzić do wystąpienia wysiłkowego nietrzymania moczu12. Receptory estrogenowe zlokalizowane są w pochwie, cewce moczowej, pęcherzu moczowym i tkance mięśniowej dna miednicy. Dochodzi do atrofii błony podśluzowej oraz zmian zanikowych dna miednicy i struktury mięśniowo-powięziowej, a tym samym do zmniejszenia ciśnienia zamknięcia cewki moczowej, co w konsekwencji sprzyja pojawieniu się wysiłkowego nietrzymania moczu. – Prof. dr hab. Małgorzata Jerzak, Wpływ mezoterapii tropokolagenem na jakość życia kobiet z nietrzymaniem moczu - badanie wstępne, s. 10.

Tropokolagen, jako najmniejsza cząstka kolagenu, jest jednocześnie białkiem najczęściej występującym w organizmie ludzkim. Odpowiada między innymi za tworzenie biorusztowania dla tkanek, które ulegają uszkodzeniu pod wpływem takich czynników jak ciąża, poród, zabiegi operacyjne czy proces starzenia się.

Preparaty na bazie tropokolagenu mogą zostać wykorzystane jako jedna z metod leczenia problemu nietrzymania moczu, jako samodzielna terapia lub w połączeniu ze środkami farmakologicznymi, urządzeniami lub innymi zabiegami.

Tropokolagen iniekcyjny może być skuteczny w zmniejszeniu nasilenia nietrzymania moczu, a tym samym w poprawie jakości życia u kobiet z już zdiagnozowanym nietrzymaniem moczu, zarówno u tych będących w przejściu menopauzalnym (ang. menopausal transition), jak i po menopauzie - Prof. dr hab. Małgorzata Jerzak, Wpływ mezoterapii tropokolagenem na jakość życia kobiet z nietrzymaniem moczu - badanie wstępne, s. 11.

