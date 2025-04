Uroczysta premiera nowej generacji glukometru Accu-Chek Active miała miejsce podczas tegorocznego zjazdu lekarzy diabetologów Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, który odbył się w Łodzi.

Nowy, a jednak znajomy

Uczestnicy zjazdu zwracali uwagę na nowy wygląd Accu-Chek Active. Znają przecież kolejne generacje tego glukometru, pierwsza miała swoją premierę 12 lat temu. Poprzednie wersje tego systemu monitorowania glikemii są obecne w 100 krajach na świecie, do tej pory wyprodukowano już ponad 20 mln jego egzemplarzy. Także w Polsce cieszy się olbrzymią popularnością. Według badań firmy IMS z czerwca br., poprzednia generacja Accu-Chek Active jest najczęściej używanym system monitorowania glikemii w Polsce*.

Wygodniejszy w obsłudze

Accu-Chek Active jest znany z łatwej obsługi, okazuje się jednak, że inżynierowie zadbali o to, by najnowszy model był wygodniejszy od poprzednika. Ma bardziej ergonomiczny kształt, dzięki czemu bez problemów mieści się w dłoni. Jest o 30 proc. mniejszy, ale jednocześnie ma dużo większy ekran.

Producent, Roche Diagnostics, ulepszył też inne funkcje aparatu, by ułatwić pacjentom jego używanie. Oprócz intuicyjnej obsługi dwoma przyciskami należy wspomnieć o tym, że data i czas są ustawione fabryczne i nie znikają nawet wtedy, gdy glukometr przez cztery tygodnie nie ma baterii. Osoby z cukrzycą docenią zapewne także funkcję przypominania o pomiarze glikemii 2 godziny po posiłku, oraz możliwość dołożenia w ciągu 10 sekund dodatkowej kropli krwi, jeśli pierwsza okaże się zbyt mała.

Funkcjonalny i precyzyjny

Nowy Accu-Chek Active ma szereg funkcji pomocnych w analizie trendów glikemii. Zapamiętuje więcej, bo aż 500 wyników pomiarów z datą i godziną. Daje możliwość oznaczania wyników pomiarów zrobionych przed lub po posiłku. Oblicza średnią wyników z 7, 14, 30 i 90 dni.

Oczywiście wygląd i funkcje glukometru są ważne, ale najistotniejsza jest precyzja pomiaru. Dlatego przygotowano specjalny raport oceny systemu Accu-Chek Active świadczący o tym, że nowy system podaje dokładne wyniki spełniające rygorystyczne wymagania europejskiej normy DIN EN ISO 15197:2003**.

Nowa generacja glukometru Accu-Chek Active jest dostępna w Polsce od początku września. Więcej szczegółów oraz film pokazujący obsługę glukometru można znaleźć na stronie http://www.accu-chek.pl/active4.

Artykuł sponsorowany przygotowany przez Roche Diagnostics Polska.

*Najczęściej używany system monitorowania glikemii w Polsce. Dane wg IMS, czerwiec 2013

**Raport oceny system Accu-Chek Active, kwiecień 2013. Dane w Roche.