50% osób na całym świecie cierpi na problemy związane z chorobami dziąseł

Jak wynika z danych raportu SW Research*, co trzeci* badany zaobserwował u siebie krwawienie, a niewiele mniejszy odsetek – podrażnienie dziąseł. Z kolei badania globalne pokazują, że aż do 50% osób na całym świecie cierpi na problemy związane z chorobami dziąseł1. Problemy z dziąsłami występują powszechnie, są poważne i przebiegają po cichu.

Dlaczego nie należy bagatelizować krwawienia dziąseł?

Często bagatelizujemy objawy takie jak krwawienie, nie zdając sobie sprawy, że są one początkiem poważnych chorób jamy ustnej. Ich zignorowane, z czasem może przerodzić się w nieświeży oddech, wrażliwość zębów, a nawet ich utratę2.

Ponad 70%* osób biorących udział w badaniu deklaruje, że wie, jakie mogą być konsekwencje niezdrowych dziąseł. Mimo to, część osób ignoruje problem i nie konsultuje go z dentystą tłumacząc się w 31%* brakiem czasu.

W jaki sposób problemy związane z zębami wpływają na nasze zdrowie?

Ponad 70% ankietowanych wie, jakie mogą być konsekwencje niezdrowych dziąseł. Najczęściej wskazywane wśród nich to:

wypadanie zębów (79%*),

zapalenie dziąseł (74%*)

stany zapalne w całym ciele (55%*).

W rzeczywistości dolegliwości dziąseł mogą też wiązać się z takimi problemami jak przedwczesny poród, cukrzyca czy choroby układu krążenia i układu oddechowego 3,4. Zdrowie jamy ustnej wpływa na stan fizyczny i psychiczny pacjentów, a także odbija się na takich kwestiach, jak czerpanie radości z życia, wygląd, mówienie, żucie, smakowanie jedzenia i relacje społecznej5 - powiedział dr n. med. Maciej Nowak, Mazowiecki Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Periodontologii.

Dlaczego tak ważne jest wczesne rozpoznanie problemu?

Problemy z dziąsłami charakteryzują się zmianą zabarwienia miękkiej tkanki podpierającej zęby – z koloru różowego na czerwony – a także stanami zapalnymi, opuchlizną, krwawieniem czy wreszcie bolesnością lub infekcją.

Mamy do czynienia z dwiema głównymi formami chorób przyzębia: zapaleniem dziąseł i zapaleniem przyzębia. Zapalenie i krwawienie dziąseł stanowi wczesną oznakę choroby przyzębia. Jest także głównym wyznacznikiem ryzyka zaistniałego już zapalenia tkanki, które z kolei przyczynia się do wystąpienia i rozwoju zapalenia przyzębia. Choroba ta stanowi główną przyczynę utraty zębów wśród osób dorosłych na całym świecie6 - powiedział dr n. med. Maciej Nowak, Mazowiecki Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Periodontologii.

Nowa pasta Oral-B Professional Pro-Odbudowa Dziąseł i Szkliwa pomaga polepszyć stan dziąseł i szkliwa

Większość problemów z dziąsłami wynika z działania bakterii. Czy w takim razie umycie zębów wystarczy?

Nawet po wyszczotkowaniu zębów pewna ilość płytki nazębnej może pozostać w jamie ustnej, wskutek czego rozwiną się w niej bakterie, które dodatkowo będą produkować toksyny atakujące dziąsła.

Jak reagują na to dziąsła? Odpowiedzią dziąseł na ten "atak" jest "rozgrzanie się". Jest to naturalna reakcja obronna organizmu, która uwidacznia się jako stan zapalny. Jeśli proces ten nie zostanie zatrzymany, stan zapalny dziąsła nasili się, a samo dziąsło zostanie nieodwracalnie uszkodzone.

Specjalistyczna pasta do zębów, taka jak Oral-B Professional Pro-Odbudowa Dziąseł i Szkliwa, może pomóc wprowadzić wiele korzystnych zmian. W znaczący sposób zmniejsza ilość szkodliwych bakterii i spowalnia metabolizm tych, które pozostały po szczotkowaniu. Dzięki temu wytwarzają one mniej toksyn. Ponadto ta specjalistyczna pasta do zębów zapobiega przywieraniu toksycznych związków wytworzonych przez bakterie do dziąseł. Pomaga przeciwdziałać występowaniu problemów z dziąsłami oraz podejmować kroki mające pozytywny wpływ na zdrowie jamy ustnej – powiedziała dr n. med. lek. dent. Beata Golan, Dyrektor ds. Naukowych Instytutu Blend-a-med Oral-B.

Jaką pastę do zębów wybrać, by pomóc zębom?

Gum & Enamel Repair to pasta marki Oral-B, pomagająca zwalczyć dolegliwości dziąseł. Pozwala odmłodzić dziąsła i odbudować szkliwo w ciągu zaledwie dwóch tygodni.7

Na czym polega wyjątkowe działanie tej pasty?

Technologia Oral-B ActivRepair ma antybakteryjne działanie na linii dziąsła, czyli w miejscu, gdzie dziąsła stykają się z zębami – to właśnie tam bakterie kryją się najczęściej.

technologia ActivRepair stanowi unikalne połączenie stabilizowanego fluorku cyny z chlorkiem cyny

stanowi unikalne połączenie stabilizowanego fluorku cyny z chlorkiem cyny ActivRepair pozwala zoptymalizować przebieg interakcji związków cyny z pozostałymi kluczowymi składnikami, dzięki czemu powstała dotychczas najskuteczniejsza pasty do zębów z fluorkiem cyny opracowana pod marką Oral-B;

pozwala zoptymalizować przebieg interakcji związków cyny z pozostałymi kluczowymi składnikami, dzięki czemu powstała dotychczas najskuteczniejsza pasty do zębów z fluorkiem cyny opracowana pod marką Oral-B; działanie ActivRepair polega nie tylko na zneutralizowaniu bakterii. Technologia ta zarządza nimi, bo nie wszystkie bakterie są szkodliwe. Działa przeciw "złym bakteriom" na trzy innowacyjne sposoby: OBNIŻA wysoki poziom ilości szkodliwych bakterii, SPOWALNIA metabolizm tych bakterii, które pozostały, żeby te wytwarzały MNIEJ toksyn, PRZECIWDZIAŁA przywieraniu wytworzonych przez bakterie toksyn do dziąseł i tym samym zapobiega występowaniu problemów z dziąsłami;

polega nie tylko na zneutralizowaniu bakterii. Technologia ta zarządza nimi, bo nie wszystkie bakterie są szkodliwe. Działa przeciw "złym bakteriom" na trzy innowacyjne sposoby: pasta Oral-B Professional Pro-Odbudowa Dziąseł i Szkliwa wykracza swoim działaniem poza obszar dziąseł: to nie tylko kluczowa broń w walce z ich dolegliwościami – pasta dodatkowo remineralizuje szkliwo, aby zapobiegać występowaniu problemów związanych z higieną jamy ustnej

Zdrowe dziąsła biorą się z dobrych nawyków szczotkowania

Jak wynika z przeprowadzonej ankiety, zdecydowana większość badanych (87*%) uważa, że to właśnie nieprawidłowa higiena jamy ustnej jest najpoważniejszym zagrożeniem dla zdrowia. Szczoteczka Oral-B GENIUS ułatwia odpowiednie szczotkowanie zębów zgodnie z zaleceniami dentystów. Ta najbardziej zaawansowana szczoteczka marki Oral-B ułatwia dłuższe szczotkowanie, które przebiega w sposób delikaty i obejmuje wszystkie obszary jamy ustnej. Szczoteczka jest wyposażona w nową rewolucyjną technologię Gum Guard, która pomaga chronić dziąsła.

* Badanie zostało zrealizowane w dniach 29.05-31.05.2018 przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W badaniu wzięło udział 1000 ankietowanych.