15 stycznia na rynku zadebiutowała pierwsza polska marka akcesoriów intymnych stworzona przez kobiety – mamy, skierowana do świadomych kobiet, które chcą dbać o swoje zdrowie intymne. Oficjalną obecność marki na rynku zainaugurowało spotkanie prasowe #AktywnaWszedzie w nowej siedzibie studio Oh Lala w Warszawie. Gośćmi specjalnymi spotkania były – Elżbieta Kaden – magister położnictwa i rehabilitantka krocza oraz Karo Akabal - licencjonowany Sex Coach oraz trener przyjemności i intymnej komunikacji w związkach.



Czym jest PlumBum?

PlumBum to designerska marka akcesoriów intymnych, której misją jest wspieranie i edukowanie kobiet w zakresie zdrowia intymnego.

Jesteśmy świadomymi kobietami, które z własnego doświadczenia wiedzą jak ważne jest dbanie o kondycję mięśni Kegla. Stworzyłyśmy markę, która wnosi na rynek nową jakość. PlumBum to synonim #IntymnejSilowni. Chcemy otworzyć kobiety na siebie i ich intymne zdrowie. Chcemy pokazać, że taki gadżet, jak kulki gejszy, to intymna biżuteria, której możemy używać kiedy chcemy, podczas codziennej aktywności.

– informuje Marzena Biernacka, współwłaścicielka marki.

Filozofię PlumBum oddaje hasło #AktywnaWszedzie - zachęcające współczesne kobiety, aktywnie dbające o swoje ciało i urodę, do zwrócenia uwagi także na mięśnie dna miednicy. Ich regularne ćwiczenie pomaga przygotować się do łatwiejszego porodu, szybciej wrócić do kondycji po ciąży, a także zapobiega problemom z nietrzymaniem moczu, na które cierpi co szósta Polka. Dodatkowo, ćwiczenie mięśni pochwy pozytywnie wpływa na intensywność doznań seksualnych i przyczynia się do większej satysfakcji z życia intymnego.

Zacznij od kulek gejszy!

kulki gejszy są jednym z najczęściej kupowanych przez kobiety gadżetów intymnych – znajdują się w TOP 10 najchętniej kupowanych akcesoriów z tego segmentu. Znajdziesz je także w ofercie sklepu internetowego PlumBum. Kulki Kegla PlumBum, jest to zestaw dwóch ciężarków o różnej wadze i wielkości: większe o wadze 55g i mniejsze ważące 85g. Kulki wykonane są silikonu hipoalergicznego i mają certyfikat FDA. Nie powodują uczuleń i są przyjazne ciału. Zestaw kulek PlumBum kosztuje 159 pln. W najbliższym czasie produkty marki będą dostępne także w renomowanych salonach fitness.

Korzyści ze stosowania kulek gejszy:

Zapobiegasz problemom związanym z wysiłkowym nietrzymaniem moczu

Przygotujesz mięśnie dna miednicy do porodu

Wrócisz do formy po ciąży

Odczuwasz większą ochotę na seks

Zwiększysz doznania erotyczne swoje i partnera

Zwiększysz świadomość swojego ciała

Obudzisz najskrytsze pokłady Twojej kobiecości

Rozpoczniesz nowy etap bliskości ze swojej partnerem

Utrzymasz mięśnie w dobrym stanie w okresie pomenopauzalnym

Więcej informacji:www.plumbum.com.pl

