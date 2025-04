Miesiączka to całkowicie normalne zjawisko fizjologiczne, które pojawia się cyklicznie i polega na złuszczaniu nabłonka macicy. Każda z nas przechodzi ten stan inaczej - jedne bezboleśnie, inne wręcz przeciwnie. U niektórych miesiączka trwa 3 dni, a u innych nawet tydzień. Poznaj 5 faktów i mitów na temat miesiączki!

Fakty na temat miesiączki

1. FAKT: Nieregularne miesiączki nie świadczą o chorobie

Miesiączka spóźnia się 2 dni? A może twój cykl jest nieregularny i raz trwa 28, a raz 29 dni? Nie martw się - to naturalne. Często stres, przebyte choroby, nowa dieta, a nawet zmiany pogodowe są w stanie przesunąć okres o 1-2 dni.

2. FAKT: Miesiączka może pojawić się na początku ciąży

Teoretycznie, okres w ciąży jest niemożliwy, ale wiele kobiet przyznaje, że na początku ciąży nadal występuje krwawienie. To nic złego. Jak się okazuje, drobne krwawienie może pojawić się nawet przez 3 pierwsze miesiące ciąży. W tym czasie usuwane są niepokryte łożyskiem resztki błony śluzowej macicy.

3. FAKT: Tabletki antykoncepcyjne mogą pomóc w uregulowaniu cyklu miesiączkowego

Jeśli twoje miesiączki są bardzo nieregularne, to powinnaś skorzystać z porady ginekologa, który pewnie przepisze ci tabletki hormonalne. Po co? Po to, by w razie potrzeby unormować cykle miesiączkowe.

4. FAKT: Z bólem miesiączkowym można sobie poradzić

Miesiączka w twoim przypadku to synonim bólu? Na szczęście istnieje kilka sprawdzonych patentów. Pomyśl o tabletkach, które zadziałają przeciwbólowo i rozkurczająco. Śmiało możesz też pozwolić sobie na lekkie i nieinwazyjne ćwiczenia, np. jogę, które nie tylko rozluźnią mięśnie brzucha, ale i dostarczą ci pozytywnej energii.

5. FAKT: Obfite miesiączki mogą prowadzić do anemii

Zbyt obfite krwawienia miesięczne stwierdza się wtedy, gdy objętość krwi traconej przez kobietę jest większa niż 80-100 mililitrów. Jak się okazuje, może to wywołać anemię. Niedobór czerwonych krwinek może doprowadzić do większego osłabienia, zawrotów głowy, duszności a nawet kołatania serca.

O tym zapomnij już teraz! Mity na temat miesiączki!

1. MIT: Podczas miesiączki nie można zajść w ciążę

To nieprawda. Jeśli masz krótki cykl miesiączkowy (np. taki który wynosi 22 dni) to w czasie miesiączki możesz zajść w ciążę.

2. MIT: Podczas miesiączki najlepiej zostać w domu i nie wykonywać żadnych aktywności

Nie daj sobie tego wmówić! Jeśli uwielbiasz sport, to dlaczego w trakcie miesiączki miałabyś go nie uprawiać? A jeśli kochasz tańczyć, śpiewać lub spotykać się ze znajomymi, to okres nie powinien być ograniczeniem. Obawiasz się, że przeszkodą będzie dyskomfort? W czasie miesiączki kluczem do dobrego samopoczucia jest komfort - szczególnie, jeśli chcesz uprawiać sport. Pamiętaj o wyborze odpowiednich podpasek, dzięki którym będziesz czuła się swobodnie i bezpiecznie. Wybierz te ze skrzydełkami - są bardziej stabilne i nie przesuwają się. Dla poczucia komfortu wybieraj podpaski z miękką powłoką.

3. MIT: Miesiączka = dyskomfort

4. MIT: Wszystkie kobiety mają PMS

Zespół stresu przedmiesiączkowego to norma? Niekoniecznie. Jak się okazuje, tylko połowa kobiet uskarża się na PMS. W niektórych przypadkach wymagana jest nawet pomoc lekarza.

5. MIT: Brak okresu = ciąża

To absolutny mit! Miesiączka spóźniająca się o kilka dni, nawet do tygodnia nie jest niczym niepokojącym czy nienaturalnym. Często to zmiany diety, pogody, stylu życia czy stres sprawiają, że okres się spóźnia. Jeśli jednak okres nie pojawia się dłużej niż tydzień, to koniecznie zrób test lub idź na konsultację ginekologiczną.

Materiał powstał przy współpracy z marką Always