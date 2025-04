Dla wielu kobiet wizyta u ginekologa nie jest przyjemna. Wiąże się bowiem z pokonaniem własnych oporów i całkowitym obnażeniem przed nieznaną osobą. Niestety podejście niektórych lekarzy pozostawia wiele do życzenia. Sprawdź zatem się, na co zwrócić uwagę, by wiedzieć, że opiekuje się nami dobry specjalista.

1. Atmosfera i uszanowanie prywatności

Wizyta u nowego lekarza z reguły bywa nieco niezręczna. Warto zatem wybrać ginekologa, który będzie potrafił uszanować Twoją prywatność i zadba o to, abyś nie czuła się skrępowana. Zwróć uwagę na to, czy fotel ginekologiczny znajduje się za parawanem, a w gabinecie jest miejsce, w którym możesz się w spokoju przygotować do badania.

2. Schludny wygląd i dbałość o higienę

Jak wynika z badań przeprowadzonych na grupie Polek, dla wielu pacjentek idealny ginekolog powinien być człowiekiem zadbanym. Nic w tym dziwnego - ludzie, którzy dbają o swój wygląd, przywiązują zazwyczaj dużą wagę do higieny. A to w gabinecie ginekologa podstawa. Dlatego zanim poddasz się badaniu zwróć uwagę na to, czy lekarz założył przy Tobie nową parę rękawiczek. Upewnij się też, że na fotelu znajduje się świeżo położony ręcznik jednorazowego użytku. W razie jakichkolwiek niedociągnięć zrezygnuj z wizytą - nie warto ryzykować, gdy ceną jest Twoje zdrowie.

3. Dokładny wywiad zdrowotny

Dobry specjalista szczegółowo wypyta o historię chorób w Twojej rodzinie. W ten sposób zdobędzie informacje, które pozwolą mu oszacować, czy jesteś w tzw. grupie podwyższonego ryzyka i czy grożą Ci schorzenia dziedziczne.

4. Wykonanie niezbędnych badań dodatkowych

Zwróć uwagę też na to, czy lekarz proponuje wykonanie dodatkowych badań - np. cytologii. Standardem powinno być też zbadanie piersi, dzięki któremu lekarz może wykryć ewentualne niepokojące zmiany. Jeśli zamierzasz zacząć stosować antykoncepcję hormonalną, ginekolog powinien najpierw skierować Cię na odpowiednie badania krwi, aby wykluczyć możliwe przeciwwskazania zdrowotne.

5. Wiedza i cierpliwość

Kobiety zazwyczaj przychodzą do lekarza z konkretnym problemem. Pacjentka oczekuje, że lekarz odpowie na jej pytania w wyczerpujący sposób i znajdzie rozwiązanie konkretnej sytuacji. Specjalista, który cierpliwie nas wysłucha oraz doradzi, to prawdziwy skarb!

6. Zalecenie odpowiedniej profilaktyki

Dobry ginekolog zadba o Twoje zdrowie również po opuszczeniu gabinetu. Jako kobieta żyjąca we współczesnym świecie, powinnaś bowiem stosować odpowiednią profilaktykę, dzięki której unikniesz infekcji intymnych. A o te wbrew pozorom wcale nietrudno.