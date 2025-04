Już tylko do końca listopada trwa II etap Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej sieci laboratoriów Diagnostyka „Jestem Kobietą i dbam o partnera”. To doskonała okazja do sprawdzenia stanu zdrowia panów i zachęcenia ich do wykonywania badań profilaktycznych – m.in. w kierunku nowotworu prostaty.

Reklama

Jak pokazują badania, co drugi mężczyzna po 50. roku życia ma kłopoty z prostatą. Choroby gruczołu krokowego to schorzenia występujące co prawda coraz częściej, ale jednocześnie takie, którym można skutecznie zapobiegać. Słowo klucz brzmi, oczywiście, profilaktyka!

Szybko i bez wstydu

Wielu panów rękami i nogami zapiera się przed wizytą w gabinecie lekarskim. Co ich powstrzymuje? Oczywiście stres i wstyd. Myślą, że z będą musieli poddać się nieprzyjemnemu badaniu per rectum, tymczasem rutynowa kontrola możliwa jest przy wykorzystaniu testów krwi. Stanowią one łatwy i bezinwazyjny sposób umożliwiający wczesne wykrycie zmian w obrębie gruczołu krokowego.

Te objawy powinny zaniepokoić

O problemach z gruczołem krokowym mogą świadczyć objawy takie jak:

częstsze niż zwykle oddawania moczu (zwłaszcza w nocy);

nagłe parcie na mocz;

trudności z oddawaniem moczu.

PSA – kontroluj jego poziom!

Niezależnie czy powyższe objawy występują czy nie, wskazane jest, aby każdy mężczyzna systematycznie poddawał się oznaczeniom PSA w surowicy. Do badania poziomu PSA, będącego markerem prostaty wystarczy jedynie próbka krwi pobrana tak jak do rutynowych badań. Zwiększone stężenie PSA w surowicy stwierdza się głównie w przypadku raka prostaty, w stanach zapalnych lub rozroście łagodnym narządu. Oznaczanie stosunku fPSA/PSA jest szczególnie pomocne we wczesnym wykryciu raka prostaty.

Reklama

Troszczysz się o zdrowie swojego partnera? Wejdź na www.kobieta.diagnostyka.pl, wypełnij formularz, napisz dlaczego o niego dbasz i wygraj wspaniałe nagrody! Czeka tam również zniżkowy kupon na "męskie" badania.