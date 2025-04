Suchość pochwy może być źródłem wstydu. Bywa, że jest błędnie oceniana jako objaw niskiego libido. Jednak stan ten jest częstym zjawiskiem, które dotyka wiele kobiet. Co więcej, można w prosty sposób zwiększyć nawilżenie. I trzeba to robić, bo wilgoć nie tylko zapewnia lepszy seks, ale także pozytywnie wpływa na zdrowie intymne kobiety.

Reklama

Większość kobiet na pewnym etapie życia doświadczy suchości pochwy. Dlatego kluczowe jest zrozumienie, co sprawia, że „tam na dole” robimy się mokre, dlaczego wydzielina z pochwy jest ważna i co powoduje, że jest jej za mało.

Dlaczego nawilżenie okolic intymnych jest tak ważne?

Ścianki pochwy pokrywa cienka warstwa wilgoci. Ta wilgoć zapewnia alkaliczne środowisko, w którym plemniki mogą przetrwać i podróżować w celu rozmnażania płciowego. Te wydzieliny pochwowe również nawilżają ścianę pochwy, zmniejszając tarcie podczas stosunku płciowego. W czasie podniecenia produkcja wydzieliny na ogół zwiększa się, co czasem skutkuje nawet pobrudzeniem bielizny.

Kiedy kobieta się starzeje, zmiany w produkcji hormonów mogą powodować, że ściany pochwy stają się cieńsze, to natomiast oznacza mniej komórek wydzielających wilgoć. Może to prowadzić do suchości pochwy. Zmiany hormonalne są najczęstszą przyczyną suchości pochwy, ale nie są jedyną przyczyną. Jeśli więc jesteś młodą kobietą, nie wpadaj w panikę – to najprawdopodobniej nie przedwczesna menopauza.

Przyczyny suchości pochwy

Spadający poziom estrogenu jest główną przyczyną suchości pochwy. Kobiety z wiekiem zaczynają wytwarzać mniej estrogenu, co ostatecznie prowadzi do zakończenia miesiączkowania i menopauzy. Jednak przyczyn obniżenia poziomu estrogenu może być więcej, np.:

karmienie piersią,

palenie papierosów,

depresja,

nadmierny stres,

zaburzenia układu odpornościowego,

poród,

rygorystyczne ćwiczenia,

niektóre metody leczenia raka,

chirurgiczne usunięcie jajników,

niektóre leki.

Dlatego też każda kobieta powinna poszukać indywidualnej przyczyny suchości pochwy. W niektórych przypadkach może być konieczna konsultacja lekarska. Nie oznacza to jednak, że jednocześnie nie można stosować dostępnych bez recepty kremów nawilżających pochwę.

Jak pomóc sobie przy suchości pochwy?

Skutki ignorowania suchości pochwy mogą być naprawdę poważne. Uczucie palenia czy swędzenia to jedno. Brak odpowiedniego nawilżenia może powodować ból w czasie stosunku, a nawet uszkodzenia w wyniku tarcia – w efekcie pojawi się krwawienie, ale trzeba pamiętać, że może także dojść do dojść do zakażenia. Jeśli problem nadal będzie bagatelizowany, wcześniej czy później pojawi się strach przed zbliżeniem i potencjalnym bólem, a w końcu utrata zainteresowania tą sferą życia. Brzmi kiepsko, prawda? Na szczęście istnieją proste sposoby, łagodzące suchość pochwy.

Wypróbuj Vagisan

Ponieważ wiele produktów może podrażniać delikatną skórę pochwy, ważne jest, aby sięgnąć po odpowiedni wyrób medyczny. Dlaczego inne, domowe metody nie są najlepszym pomysłem? Stosowanie zwykłych kremów nawilżających czy oliwki dla dzieci może powodować podrażnienia i spotęgować nieprzyjemne dolegliwości w obrębie krocza.

Produktem zalecany w przypadku suchości pochwy jest Vagisan – to intymny krem nawilżający o podwójnym działaniu. Dzięki dużej zawartości wody zapewnia wilgotność pochwie i delikatnej skórze sromu, a dzięki lipidom działa pielęgnująco, wygładzając suchą skórę. Można stosować go w trakcie ciąży i w okresie karmienia piersią. Tuż po aplikacji pojawi się krótkotrwałe uczucie pieczenia, jednak szybko mija. Krem można stosować zgodnie z własnymi potrzebami, choć wystarczyć powinna aplikacja raz dziennie, np. wieczorem. Z kremem intymnym Vagisan możesz znów cieszyć się wszystkimi, kobiecymi przyjemnościami.

Produkt dostępny jest również w formie wygodnych globulek dopochwowych Vagisan Cremolum. Aplikacja nie sprawia problemu, a preparat wewnątrz ciała zmienia się w lekki krem, który delikatnie pielęgnuje i nawilża pochwę i jej okolice.

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Vagisan