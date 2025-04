Suchy kaszel jest nieproduktywny, męczący i potrafi bardzo skutecznie uprzykrzyć życie. Po infekcji jest on normalną reakcją organizmu na regenerację drzewa oskrzelowego. Okazuje się jednak, że jego przyczyny nie muszą być związane z infekcjami dróg oddechowych. Może świadczyć o chorobach serca, refluksie żołądkowo-przełykowym, alergii. Czasami jego występowanie uzależnione jest od czynników psychicznych (tzw. kaszel psychogenny).

Jak i czy w ogóle można leczyć suchy kaszel?

Konieczna będzie wizyta u lekarza - bo najważniejsza jest prawidłowa diagnoza. Jeżeli suchy kaszel utrzymuje się ponad tydzień, nawraca, nie wiąże się z objawami przeziębienia, towarzyszy mu ból w klatce piersiowej albo obecność wydzieliny, wizyta u lekarza jest konieczna! Po serii profesjonalnych badań i właściwym rozpoznaniu specjalista dobierze odpowiednie leczenie, często lekami dostępnymi tylko na receptę.

Alergie, infekcje - co robić?

A co robić w przypadku kaszlu, który jest objawem alergii albo infekcji dróg oddechowych? Na rynku mamy ogromną ilość leków bez recepty, które hamują odruch kaszlu. Działają one ośrodkowo, docierają bezpośrednio do ośrodka kaszlu znajdującego się w mózgu. W ich skład wchodzą opioidy (kodeina, dekstrometorfan) - substancje, które niewłaściwie przyjmowane, mogą uzależniać i wywoływać szereg niebezpiecznych skutków ubocznych typu zawroty głowy, otępienie, a nawet zaburzenia pracy kory mózgowej. Dodatkowo leków zawierających opioidy nie powinno podawać się małym dzieciom. Dlatego tak ważne jest, żeby hamować nimi kaszel tylko w sytuacjach, kiedy jest on wyjątkowo dokuczliwy i znacznie pogarsza jakość życia. Nie należy też eksperymentować na sobie, tylko konsultować się z lekarzem.

Działanie obwodowe

Mamy jednak na rynku leki, które działają obwodowo, docierając bezpośrednio do dróg oddechowych. Główną substancją, którą stanowi bezpieczną alternatywę dla leków ośrodkowych jest lewodropropizyna. Uderza bezpośrednio w źródło problemu - układ oddechowy. Okazuje się, że nie jesteśmy skazani wyłącznie na leki o działaniu ośrodkowym, które - owszem - są skuteczne, ale także mogą być niebezpieczne.

Leki opioidowe na cenzurowanym

W pewnych sytuacjach i stanach przyjmowanie leków przeciwkaszlowych, które w składzie mają opioidy, jest niewskazane. Pamiętaj też, że nie można przyjmować leków na suchy kaszel, kiedy podczas odkrztuszania pojawia się wydzielina. Leki zawierające kodeinę nie są przeznaczone również dla dzieci poniżej 12. roku życia oraz osób po przebytych operacjach okulistycznych.

Jesteś kierowcą? Pamiętaj, że związki opioidowe np. kodeina wpływają na koncentrację i zdolność skupienia, dlatego po ich zażyciu nie należy prowadzić samochodu.

Postaw na leki o działaniu obwodowym np. lewodropropizynę, która jest skuteczna, szybko działa (wystarczy 15 minut) i nie ma negatywnego wpływu na organizm.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.