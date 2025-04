Reklama

Bycie kobietą nie jest łatwe... Chcemy być zawsze idealną córką, żoną, matką, pracownikiem, przyjaciółką. Staramy się sprostać oczekiwaniom nie tylko otoczenia, ale i naszym własnym. Kobiecy organizm również nam nie ułatwia życia, ponieważ jesteśmy bardziej narażone na zmiany hormonalne, niż mężczyźni. Miesiączka, ciąża, menopauza – to wszystko oddziałowuje na nasze samopoczucie. Na szczęście, istnieją proste i skuteczne sposoby, dzięki którym możemy cieszyć się dobrym samopoczuciem w każdym wieku i przez cały rok!



1. Odżywiaj się zdrowo

Wiemy, że może brzmieć to banalnie, ale to co jemy ma naprawdę ogromny wpływ na nasz nastrój! Fast foody, tłuszcz zwierzęcy, mączne produkty oraz cukier sprawiają, że jesteśmy po nich ociężałe, senne i pozbawione energii. Gdy jemy słodycze, cukier w naszym organizmie zaczyna gwałtownie rosnąć. Jednak kilka chwil po zjedzeniu słodkości, poziom cukru spada, a w efekcie czujemy rozdrażnienie. Dodatkowo, niezdrowa dieta rozregulowuje nasz układ hormonalny i może spowodować poważne choroby np. insulinoodporność, cukrzycę i wiele innych. Każdego dnia jedz dużo warzyw i owoców, a szybko zauważysz zmianę na plus!

2. Uprawiaj sport

Sport wpływa pozytywie nie tylko na naszą sylwetkę. Wysiłek fizyczny pozwala nam rozładować wszystkie negatywne emocje i daje poczucie satysfakcji. Dodatkowo, podczas uprawiania sportu wytwarzają się endorfiny, czyli hormony szczęścia! Na wahania nastrojów i gorsze samopoczucie szczególnie polecana jest joga. Od wieków uważana jest za wyjątkowy rodzaj aktywności fizycznej - wspomaga równowagę hormonalną, obniża ciśnienie, zmniejsza bóle kręgosłupa oraz usprawnia metabolizm. Dzięki niej możemy się również wyciszyć i osiągnąć wewnętrzny balans. Jej ogromną zaletą jest to, że można ją ćwiczyć niezależnie od kondycji fizycznej i w każdym wieku!



3. Rozpieszczaj się

Gdy jesteśmy przemęczone oraz żyjemy tylko codziennymi sprawami, bardzo łatwo o rozdrażnienie i gorszy humor. Jednak każda z nas musi ładować własne baterie oraz dbać o samą siebie. Dlatego tak ważne jest, by przynajmniej raz w tygodniu znaleźć czas na relaks. Poczytaj książkę, pójdź na długi spacer, zrób sobie maseczkę lub ugotuj swoją ulubioną potrawę. Po prostu rób to na co masz ochotę w danej chwili! Rozpieszczaj się, tak jakbyś rozpieszczała kogoś kogo bardzo kochasz. Pamiętaj – życie to nie tylko obowiązki, a również przyjemność!



4. Wysypiaj się

Higiena snu jest niezwykle ważna dla naszego samopoczucia i zdrowia. Gdy jesteśmy niewyspane, codzienne przeszkody bardziej nas irytują, łatwiej nas wytrącić z równowagi oraz jesteśmy mniej skoncentrowane. Mała ilość snu powoduje również bóle głowy, zwiększone ryzyko złapania infekcji, zmniejszony pociąg seksualny oraz … tycie! A to wszystko odbija się niekorzystnie na naszym zdrowiu i humorze. Śpij osiem godzin dziennie, a twoje życie znacząco poprawi się na lepsze!

5. Wypróbuj suplementy diety

Zdrowy styl życia jest niezwykle ważny dla naszego dobrego samopoczucia, jednak istnieją sytuacje, gdy można dodatkowo się wspomóc. Jedną z nich jest menopauza, ponieważ prowadzi do szeregu zmian w naszym organizmie, na które niestety nie mamy wpływu. Można spróbować suplementację, która może pomóc ograniczyć nieprzyjemne skutki uboczne menopauzy.

Suplementy od marki Doppelherz powstały z myślą o kobietach, które przechodzą okres przekwitania lub są już po nim. Zaletą suplementów Doppelherz jest to, że możemy je dobrać w zależności od potrzeby. Jeśli przekwitaniu towarzyszy bezsenność oraz drażliwość, warto rozważyć sięgnięcie po suplement Doppelherz Activ-Meno FORTE z wyciągiem z szyszek chmielu, z wapniem i witaminą D oraz izoflawonami sojowymi. Może pomóc ograniczyć uderzenia gorąca, ułatwić zasypianie i wzmacnić kości. Natomiast gdy cierpisz na problemy z koncentracją, możesz sięgnąć po preparat Doppelherz Aktiv Meno COMPLEX z wyciągiem z koniczyny czerwonej, olejem z wiesiołka i magnezem. Suplement może pomóc załagodzić objawy menopauzy, wspomóc równowagę hormonalną i prawidłowe kojarzenie oraz zapamiętywanie.



Materiał powstał we współpracy z marką Doppelherz