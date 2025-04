W górach już śnieg, chmury i szarówka na nizinach. Słońce świeci jedynie na zdjęciach z wakacji. Brak jego promieni i ciepła to przyczyny gorszego samopoczucia i wielu problemów ze zdrowiem.

Lekarze przekonują, że wobec niedoboru światła słonecznego należy codziennie przyjmować witaminę D w dawce do 2000 j.m. (jednostek międzynarodowych) Eksperci radzą, aby wzbogacić dietę o witaminę D i już teraz – w okresie jesienno-zimowym – rozpocząć regularną suplementację, tzn. przyjmowanie witaminy D, co nie tylko pozytywnie wpływa na nastrój i energie, ale również zmniejsza ilość infekcji i alergii.

Prawdy i mity o witaminie D3

Przez lata wokół witaminy D3 narosło wiele mitów – m.in., że jest ona niezbędna jedynie dzieciom i seniorom z racji jej pozytywnego wpływu na układ kostny oraz zapobieganiu rozwojowi krzywicy, osteomalacji i osteoporozy. Najnowsze badania wykazały, że witamina D zmniejsza ryzyko rozwoju m. in.:

cukrzycy typu 1,

niektórych nowotworów,

chorób autoimmunologicznych,

sercowo-naczyniowych

zespołu metabolicznego.

W okresie jesienno-zimowym korzystnym efektem działania witaminy D jest zwiększenie odporności na różnego rodzaju infekcje w tym odporności na infekcje wirusowe takie jak grypa.

Dlaczego należy codziennie stosować witaminę D?

Odpowiedź jest banalnie prosta, większość dorosłych Polaków ma niedobory witaminy D, co więcej większość z nas nawet o tym nie wie. Wynika to zarówno z diety ubogiej w witaminę D, jak również z braku czasu i możliwości korzystania z dobrodziejstw promieni słońca. Niestety większość dnia spędzamy w biurach, samochodach lub domostwach, a wolny czas, który nam pozostaje gospodarujemy na rozrywkę przy komputerze lub przed telewizorem. Niedobory witaminy D wynikają również z powszechnego stosowania filtrów przeciwsłonecznych, które blokują powstawanie witaminy D w skórze.

Lekarze radzą, aby w naszej diecie pojawiły się takie produkty jak: ryby tj., makrela i łosoś. To naturalne źródło witaminy D. Jednak badania wykazują, że nawet spożywanie tych produktów nie zaspakaja w pełni dziennego zapotrzebowania organizmu na witaminę D. Dlatego też – jak wyjaśnia dr Tadeusz Frankiewicz - tak ważna jest codzienna suplementacja witaminą D i to przez cały rok: wiemy, że odpowiednio wysoki poziom witaminy D niezbędny jest do prawidłowej i efektywnej pracy układu odpornościowego zarówno dzieci jak i dorosłych. Mówiąc wprost niski poziom witaminy D oznacza brak odporności i częste nawracające infekcje. Z tych właśnie powodów dorośli jak i młodzież powinni również dbać o prawidłowy poziom witaminy D.

Większość mieszkańców Europy i Ameryki Północnej ma niedobory witaminy D, dlatego lekarze i eksperci zajmujący się tą problematyką, jednoznacznie zalecają doustną suplementacje witaminy D przez cały rok!