12 września, w dzień urodzin dr. Charlesa Godona, obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej. Inicjatorzy akcji przekonują, że o zdrowy uśmiech warto dbać w każdym wieku. W 2014 r. Światowa Federacja Stomatologiczna FDI już po raz siódmy podejmuje zagadnienia związane z profilaktyką i edukacją.

Reklama

Zacznij dbać o zęby!

Podczas Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej FDI pragnie uwypuklić zagadnienia związane ze zdrowiem zębów, które przekłada się na zdrowie całego organizmu. Kluczowa rolę w tym zakresie odgrywa nie tyle leczenie stomatologiczne, ale profilaktyka – czyli codzienna higiena jamy ustnej. Tymczasem współczesne tempo życia sprawia, że wiele osób zaniedbuje higienę zębów. Powód? Brak czasu, zabieganie. Efekt? Polska wciąż jest krajem, w którym próchnica dotyka 95% osób dorosłych.

Tymczasem statystyki pokazują, że troska o zdrowy i biały uśmiech ma dla nas ogromne znaczenie. Polacy wybierając pasty do zębów najczęściej sięgają po wybielające i chroniące przed próchnicą (blisko 61%) oraz odświeżające (16%). Dlatego powstała nowa linia familijny past Signal Expert Protection, które dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii pozwalają zadbać o zdrowie jamy ustnej. Innowacyjna technologia pasty inspirowana działaniem nici dentystycznej i płynu do płukania ust

Jak dbać o zdrowy uśmiech?

Z nowymi pastami Signal Expert Protection jest to niezwykle proste. Zaawansowana formuła produktu łączy działanie tradycyjnej pasty do zębów, nici dentystycznych i płynu do płukania, zapewniając kompleksową ochronę i higienę jamy ustnej.W nowych pastach Signal Expert Protection zastosowano unikalną, aktywną formułę, która:

Dostarcza fluoru, wzmacniając zęby i chroniąc je przed próchnicą,

wzmacniając zęby i chroniąc je przed próchnicą, Inspirowana działaniem nici dentystycznej zawiera mikrogranulki, które skutecznie czyszczą przestrzenie między zębowe,

Podobnie jak płyn do płukania zawiera cynk zapewniający ochronę przed bakteriami chroniąc przed płytką nazębną i nieświeżym oddechem.

Reklama

To pierwszy na rynku produkt, który łączy działanie pasty do zębów, nici dentystycznej i płynu do płukania jamy ustnej, dzięki czemu pozwala zapewnić zdrowe, piękne zęby!