Aż 9 na 10 osób ma problemy ze zdrowiem jamy ustnej! 80% Europejczyków cierpi na choroby dziąseł. Za to gabinety dentystyczne odwiedzamy przeciętnie TYLKO dwa razy do roku. Jak zatem dbamy o to, aby nasze zęby były piękne, a przede wszystkim zdrowe? Większość osób codziennie je szczotkuje, tylko czy robimy to prawidłowo?Jak pokazują badania, szczotkujemy za krótko i nieprecyzyjnie. Chociaż większość z nas, zapytana o długość mycia, odpowie, że myje przepisowe 2 minuty, dokładne analizy wskazują, że średnio zajmuje nam to mniej niż 60 sekund1, a ponadto 60% z nas nie szczotkuje tylnych zębów lub poświęca im za mało uwagi.

Reklama

Jak w takim razie szczotkować zęby, aby były piękne, białe i zadbane, a przy okazji, by nie zrobić im (i dziąsłom) krzywdy? Jakiej szczoteczki używać? Wyjaśniamy!

Jaką szczoteczkę do zębów wybrać?

W sklepach znajdziemy mnóstwo szczoteczek – zarówno manualne, jak i elektryczne i soniczne. Która z nich najlepiej zadba o higienę naszych zębów? Jaki model wybrać, by cieszyć się pięknym uśmiechem na długo?

Jak pokazują badania kliniczne, najlepsze szczoteczki to szczoteczki elektryczne z okrągłą główką i wykorzystujące technologię czyszczenia 3D. Okrągła główka nie tylko bowiem pozwala na objęcie powierzchni całego zęba, ale również dociera do przestrzeni międzyzębowych, dzięki czemu odpowiednio oczyszcza i pielęgnuje jamę ustną. Takie połączenie kompleksowo zadba o nasze zęby ponieważ technologia 3D wykonuje aż 3 rodzaje ruchów: rotacyjne, oscylacyjne i pulsacyjne, podczas gdy szczoteczki z podłużną główką, czyli manualne i soniczne są w stanie wykonywać tylko ruchy wymiatające, a ponadto ze względu na swój kształt nie docierają dokładnie do przestrzeni międzyzębowych.

Z punktu widzenia użytkownika, najlepszą szczoteczką elektryczną będzie dodatkowo ta, która niczym prywatny dentysta wskaże, jakie błędy w czasie szczotkowania popełniliśmy, a także podpowie, ile czasu powinniśmy poświęcić na codzienną higienę jamy ustnej. Tylko czy taka szczoteczka istnieje? Jak się okazuje, tak! na rynku dostępne są już tak zaawansowane modele. Nie tylko pomagają one w kształtowaniu odpowiednich nawyków w obszarze dbania o nasze uzębienie, ale również zapewniają najwyższa możliwą jakość ochrony naszego uśmiechu jaką możemy zapewnić sobie w warunkach domowych.



Dobrym przykładem jest tutaj szczoteczka elektryczna Oral-B Genius, której najnowsza wersja pojawiła się niedawno na rynku. Oral-B od lat jest znana jako marka polecana przez dentystów. Taką opinię zawdzięcza m.in. ciągłym innowacjom, które wprowadza w swoich produktach.

Jednym z przykładów takich innowacji jest opracowana przez ekspertów Oral-B technologia Gum Guard. Pozwala ona m.in. na monitorowanie w czasie rzeczywistym czyszczonych przez nas obszarów, dbając o to aby żaden z nich nie został pominięty.

Jak to działa?

Szczoteczka połączona jest z aplikacją Oral-B, która dzięki rozpoznawaniu obrazu wideo jest w stanie na bieżąco informować, które obszary jamy ustnej zostały przez nas wyczyszczone oraz czy poświęciliśmy im odpowiednio dużo uwagi. Dzięki temu, w przypadku ominięcia przez nas np. tylnych zębów, nie tylko jesteśmy o tym informowani, ale również kształtujemy nawyk odpowiednio długiego i dokładnego czyszczenia wszystkich czterech ćwiartek naszej jamy ustnej.

Czym jeszcze wyróżnia się szczoteczka Genius w kolorze Orchid Purple?

Inteligentne końcówki

Jedną z rozpoznawalnych cech szczoteczek Oral-B są wymienne końcówki, które dostosowywać możemy do swoich indywidualnych potrzeb. W zależności od zakupionego zestawu, Oral-B Genius zawiera ich aż 4! Dzięki temu wyposażeni zostajemy zarówno w końcówki do wybielania zębów, jak i np. czyszczenia języka.

6 spersonalizowanych trybów czyszczenia

Szczoteczka posiada aż do 6 różnych trybów czyszczenia, które, podobnie jak wymienne końcówki, pozwalają na dopasowanie się do indywidualnych potrzeb użytkownika. I tak, korzystać możemy np. z trybu codziennego, trybu delikatnego czyszczenia, trybu wybielania, trybu pielęgnacji dziąseł, czy trybu czyszczenia języka.

Monitorowanie siły nacisku

Oral-B Genius wyposażona jest także w specjalny pierścień, który za pomocą światełek LED umożliwia kontrolowanie wykonywanej przez nas siły nacisku na dziąsła. Okazuje się bowiem, że wiele z nas ma problem z zbyt mocnym przyciskaniem szczoteczki, które skutkować może podrażnieniem dziąseł. Dzięki sygnałowi świetlnemu przesyłanemu przez Oral-B Genius nigdy więcej nie popełnimy tego błędu!

Moda na nową technologię

Bez wątpienia elektryczna szczoteczka Genius w kolorze Orchid Purple to najbardziej zaawansowana szczoteczka do mycia zębów! Wyróżnia się też pięknym designerskim kolorem w odcieniu fioletu, niezwykle prostym i intuicyjnym działaniem oraz etui, dzięki któremu jesteśmy w stanie ładować zarówno samą szczoteczkę, jak i telefon!

Coraz więcej osób lubi otaczać się modnymi i ułatwiającymi życie gadżetami. Warto nie ograniczać się w tym zakresie tylko do modnego smartfona, ale zaprosić technologię również do swojej łazienki. Tradycyjne szczoteczki manualne, ze względu na swoje ograniczenia, nie zapewnią nam bowiem tak kompleksowej możliwości zadbania o zdrowie i czystość jamy ustnej, jak szczoteczki elektryczne najnowszej generacji. Skoro każdego dnia korzystamy z najnowszych technologii, pozwólmy im zadbać również o nasze zdrowie!

Materiał powstał przy współpracy z marką Oral B

Reklama

1 Macgregor ID, Rugg-Dunn AJ. Toothbrushing duration in 60 uninstructed young adults. Community Dent Oral Epidemiol. 1985; 13(3): 121-122