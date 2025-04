Objawy choroby wrzodowej potrafią mocno uprzykrzyć nam życie. Chociaż zdarza się, że przebiega ona bezobjawowo, to najczęściej chore osoby borykać się muszą z uporczywym bólem nadbrzusza, a także z objawami towarzyszącymi w postaci zgagi czy mdłości. Nigdy nie lekceważmy tego rodzaju symptomów – leczenie może być szybkie i skuteczne, natomiast jego brak doprowadzić może nawet do niebezpiecznego pęknięcia wrzodu!

Wrzody żołądka – czym są i skąd się biorą?

Wrzodem nazywamy ubytek pojawiający się na błonie śluzowej żołądka bądź dwunastnicy – czasami powstaje także w dolnej części przełyku. Wrzody mają kształt kraterów i są bardzo różnej wielkości; niektóre z nich mają zaledwie kilka milimetrów, inne natomiast sięgają nawet kilku centymetrów. Różnią się od siebie także grubością; te najgłębsze mogą zajmować całą grubość ściany żołądka i są zdecydowanie bardziej groźne dla naszego zdrowia od tych płytkich.

Często zadajemy sobie pytanie: skąd właściwie biorą się wrzody? Dawniej uważano, że choroba wrzodowa dotyka osoby nerwowe, czy też prowadzące stresujący tryb życia. Jest w tym ziarnko prawdy, ponieważ stres sprzyja rozwojowi choroby. Okazuje się jednak, że wcale nie jest czynnikiem decydującym. Wśród innych przyczyn choroby wymienić należy czynniki genetyczne, nadprodukcję kwasu solnego występującego w soku żołądkowym, nadmierne używanie niektórych leków, cofanie się żółci do żołądka, a także nieprawidłową dietę.

Najczęstszą przyczyną zachorowania jest jednak pospolicie występująca bakteria Helicobacter pylori, którą możemy załatwić się drogą pokarmową lub kropelkową (warto wiedzieć, że część z nas jest jedynie nosicielami i nie odczuwa dolegliwości).

Skuteczne leczenie? Reaguj szybko!

Z wrzodami możemy szybko i skutecznie walczyć. Najpierw jednak musimy postawić diagnozę – w tym celu udajemy się do lekarza, który zleci nam prawdopodobnie wykonanie gastroskopii. Pozwoli to wykluczyć inne choroby np. nowotworowe. Bakterie odpowiedzialne za powstawanie wrzodów niszczymy zażywając przepisane przez lekarza antybiotyki oraz specjalnie dopasowane leki – takie działanie w znacznej większości przypadków szybko przynosi skutki i pozwala pozbyć się dolegliwości.

W chorobie wrzodowej niezmiernie istotne jest przestrzeganie właściwej, określonej przez lekarza diety.

Sprawdź, czy masz wrzody!

Żadna z nas nie lubi zapewne myśleć o chorobach – zawsze staramy się odpychać od siebie myśl, że możemy być chore. Dlatego też często lekceważymy nawet bardzo wyraźne objawy choroby wrzodowej. To błąd, który może doprowadzić do poważnych powikłań, np. do pęknięcia wrzodu. Aby do tego nie dopuścić, reagujmy szybko!

Co powinno nas zaniepokoić? Z pewnością powtarzający się ból nadbrzusza – pojawia się on pośrodku, między pępkiem a mostkiem, najczęściej od jednej do trzech godzin po posiłku. Może on przypominać pieczenie czy ssanie w żołądku, zwykle ustępuje po zjedzeniu czegoś czy nawet wypiciu jakiegoś napoju.

Chorobie towarzyszyć też mogą m.in. zgaga, odbijanie się, zaparcia bądź wymioty.

Wbrew pozorom choroba wrzodowa nie spotyka tylko nerwowych i przepracowanych mężczyzn. Zdarza się, że chorują na nią także aktywne, prowadzące spokojny tryb życia kobiety. Nie lekceważmy żadnych objawów, a w razie potrzeby szybko podejmijmy odpowiednie kroki!