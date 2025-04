Opryszczka zwykła to jedna z najczęstszych chorób zakaźnych skóry i błon śluzowych o często przewlekłym i nawrotowym przebiegu. Opryszczkę powodują dwie odmiany wirusa. HSV-1 wywołuje opryszczkę wargową. Natomiast HSV-2 odpowiada za zmiany w obrębie narządów płciowych i pośladków.

Reklama

Kiedy dochodzi do pierwszego zakażenia wirusem opryszczki?

Pierwsze zakażenie wirusem opryszczki ma zazwyczaj miejsce w dzieciństwie. Dziecko zaraża się od członków rodziny, jak również swoich rówieśników w przedszkolu, czy szkole. W większości przypadków infekcja przebiega niezauważalnie. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową lub przez dotyk, a w późniejszym wieku także w wyniku kontaktów seksualnych.

Jakie czynniki uaktywniają wirusa opryszczki?

Wirus opryszczki do perfekcji opanował sztukę kamuflażu. Zagnieżdżony w komórkach nerwowych staje się niewykrywalny dla układu odpornościowego. Przez wiele lat może pozostawać w uśpieniu. Jest wiele czynników, które wpływają na uaktywnienie się wirusa opryszczki. Wśród nich można wymienić: zmęczenie, stres, osłabioną odporność organizmu, która może być wynikiem przebytej choroby, menstruację, nawet miejscowy uraz skóry spowodowany inwazyjnymi zabiegami kosmetycznymi i dermatologicznymi (np. peelingi, makijaż permanentny).

Czy wirus opryszczki łatwo przenosi się z jednej osoby na drugą?

Wirus opryszczki przenosi się niezwykle łatwo – przed dotyk, drogą kropelkową lub drogą kontaktów seksualnych. Dlatego podczas ataku choroby, ze szczególną starannością należy przestrzegać zasad higieny. Najlepiej nie dotykać rękoma miejsc zmienionych chorobowo, aby nie spowodować rozprzestrzenienia się infekcji. Lepiej również zrezygnować z pocałunków oraz z korzystania z tych samych naczyń, sztućców, co reszta domowników.

Czy możemy zarazić się opryszczką całując się z osobą, która jest nosicielem wirusa, ale nie ma widocznych zmian?

Niestety tak. Nawet jeśli nosiciel wirusa HSV nie ma widocznych objawów, może zarażać innych. Nie popadajmy jednak w panikę, np. poprzez unikanie kontaktu z osobą, która miała już opryszczkę i jest nosicielem wirusa. Zrezygnujmy natomiast z pocałunków podczas ataku choroby, bo wtedy wirus przenosi się niezwykle łatwo.

Więcej dowiesz się na www.bezopryszczki.pl

Czy przegrzanie organizmu może sprowokować atak wirusa?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że nie tylko wyziębienie organizmu (nazywanie opryszczki „zimnem” ma więc uzasadnienie), ale również jego przegrzanie, np. wskutek nadmiernego opalania się, może spowodować uaktywnienie się wirusa HSV. Sezon na opryszczkę trwa więc cały rok, również latem, choć jesienią – ze względu na osłabienie odporności organizmu – odnotowujemy wzrost zachorowań.

Czy domowe sposoby są skuteczne w walce z opryszczką?

Stosując domowe sposoby, traktujemy opryszczkę jedynie jako defekt kosmetyczny. Trzeba zaś pamiętać, że to również choroba, którą można skutecznie leczyć, stosując się do zaleceń lekarza specjalisty. Smarując zmienione chorobo miejsce pastą do zębów, przecierając je octem, lub przykładając rozpuszczoną w wodzie polopirynę (działa przeciwzapalnie) lub cebulę, wysuszymy zmienione chorobo miejsce i łagodzimy objawy, ale nie osłabimy wirusa i nie zapobiegniemy jego nawrotom.

Czy możliwe jest usunięcie wirusa HSV z ludzkiego organizmu na stałe?

Wirus, który raz wniknął już do naszego organizmu, pozostaje w nim na zawsze. Niestety nie znaleziono jeszcze leku, który pozwoliłby na całkowite wyeliminowanie wirusa. W przypadku, gdy ataki opryszczki są częste (powyżej 6 w ciągu roku), zaleca się włączenie leczenia profilaktycznego (supresyjnego). Zazwyczaj stosuje się intensywne leczenie antywirusowe przez kilka miesięcy. Leczenie tego typu zapobiega nawrotom choroby lub znacznie zmniejsza częstotliwość występowania zmian skórnych.

Czy opryszczka występująca u kobiet w ciąży, może stać się zagrożeniem dla dziecka?

Opryszczka, zwłaszcza typu drugiego, może stać się poważnym zagrożeniem dla dziecka. Kobieta, która zauważyła u siebie objawy opryszczki powinna jak najszybciej skonsultować się z lekarzem, który będzie monitorował jej stan. Zastosowanie odpowiedniego leczenia może uchronić dziecko przed ryzykiem infekcji okołoporodowej, a matkę przed cesarskim cięciem.

Więcej dowiesz się na www.bezopryszczki.pl

Opryszczka wargowa

Objawy:

Opryszczkę wargową trudno przeoczyć. Wokół ust (zmiany mogą także pojawiać się na twarzy i tułowiu) pojawiają się skupione, kilkumilimetrowe pęcherzyki. Potem pęcherzyki pękają, a miejsce w którym się znajdowały pokrywa się strupami. Po jakimś czasie zmiany ustępują zupełnie i nie ma po nich śladu. Zanim pęcherzyki się pojawią i opryszczka stanie się widocznym problemem, reagując odpowiednio wcześnie, można uchronić swoje usta przed pojawieniem się zmian. Objawy na które trzeba zwracać uwagę to pieczenie, swędzenie i bolesność.

Źródła zakażenia:

Chorobę wywołuje wirus herpes simplex: HSV-1. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową, przez dotyk, a także w wyniku kontaktów seksualnych.

Co istotne, większość z nas jest zarażonych wirusem HSV-1, ale wirus w naszych organizmach pozostaje uśpiony, także choroba nie ma widocznego przebiegu. Zakażenie wirusem najczęściej następuje pomiędzy 6. miesiącem, a 5. rokiem życia.

Istnieją czynniki które sprzyjają aktywacji wirusa i powstaniu zmian chorobowych:

osłabiona odporność (chociażby w wyniku przeziębienia)

przemęczenie i stres

kontakt ze słońcem (na przykład podczas opalania się na plaży)

miesiączka

drobne uszkodzenia skóry

Leczenie:

Aby uchronić się przed opryszczką warto udać się do lekarza, który być może zaleci lek przeciwwirusowy w tabletkach. Jeśli zostanie on zastosowany zaraz po pojawieniu się pierwszych objawów (swędzenie, pieczenie) istnieje duża szansa, że widoczne zmiany na ustach wcale się nie pojawią! Oczywiście, jeśli zmiany już są widoczne, zastosowanie leku może pomóc w skróceniu czasu trwania choroby i złagodzić jej przebieg.

Stosowanie leków miejscowych: kremów, maści, czy inne domowe sposoby (przykładanie cebuli, smarowanie pastą do zębów) mogą jedynie zmniejszyć objawy, ale nie zapobiegają nawrotom opryszczki. Dlatego bardzo ważne jest aby po poradę zgłosić się do lekarza specjalisty.

Ważne! Zakażenie opryszczką jest niebezpieczne dla małych dzieci. Jeśli osoba zarażona opryszczką przebywa w otoczeniu dzieci, niezwłocznie powinna zgłosić się do lekarza.

O opryszczce należy także pamiętać, korzystając z możliwości modnej ostatnio medycyny estetycznej. Na zabiegi takie jak peelingi chemiczne, mezoterapia (wstrzykiwanie substancji leczniczych, dzięki którym poprawia się napięcie i ujędrnienie skóry), stosowanie wypełniaczy (np. kwasu hialuronowego) i zabiegi wykorzystujące działanie laserów, decydujemy się, aby wyglądać lepiej. Efekt nie zostanie jednak osiągnięty, jeśli na twarzy pojawi się opryszczka. Już przed ewentualnym zabiegiem należy dodatkowo skonsultować się z lekarzem, który może zalecić terapię przeciwwirusową. Chociażby uszkodzony przez zabieg naskórek może stać się czynnikiem, który uaktywni uśpionego wcześniej wirusa.

Reklama

Więcej dowiesz się na www.bezopryszczki.pl