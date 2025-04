Zwyrodnienie stawów kolanowych rozwija się powoli, podstępnie, przez wiele miesięcy nie dając praktycznie żadnych objawów poza okresowymi bólami stawu „na zmianę pogody” czy dolegliwościami związanymi z dłuższym chodzeniem czy staniem. Czasem pojawiają się obrzęki stawu, rzadko jednak objawy te skłaniają potencjalnych pacjentów do wizyty u ortopedy.

Często dowiadujemy się o chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego po wykonaniu badania rentgenowskiego czy USG ale wówczas na skuteczne zapobieganie jest za późno. Owszem możemy spowolnić proces chorobowy ale zatrzymać go nie sposób.

Podłożem choroby zwyrodnieniowej jest proces niszczenia chrząstki stawowej i degradacja struktury chemicznej płynu stawowego. Dopiero w dalszych etapach rozwoju schorzenia dochodzi do przykurczów torebki stawowej i mięśni okalających staw oraz do niszczenia kości jak również do zmiany ustawienia powierzchni stawowych względem siebie. Dlatego tak istotne jest wczesne rozpoznanie patologii i wdrożenie skutecznego leczenia.

Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego jest wielokierunkowe ale zawsze zależy od stopnia uszkodzenia powierzchni stawowych. Im bardziej staw jest zniszczony tym szanse na leczenie nieoperacyjne są mniejsze. Dlatego też nie należy lekceważyć najmniejszych nawet problemów w kolanie, które w przyszłości mogą zakończyć się rozległymi operacjami ortopedycznymi.

Należy pamiętać o tym aby:

- utrzymywać odpowiednią wagę ciała,

- dobierać stopień aktywności fizycznej do własnych możliwości,

- odpowiednio odżywiać się,

- nie bagatelizować drobnych nawet kontuzji kolana.

W wypadku rozpoznania choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych nie załamujmy jednak rąk istnieje bowiem szereg sposobów jakimi możemy spowolnić rozwój schorzenia i ograniczyć dolegliwości bólowe oraz poczucie niesprawności. Wśród tych metod wyróżnić należy przede wszystkim:

- rehabilitację ruchową i fizykoterapię,

- przyjmowanie leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych,

- stosowanie doustnych preparatów glukozaminy i kwasu chondroitynosiarczanowego,

- wiskosuplementację.



Wśród powyższych metod szczególną rolę odgrywa wiskosuplementacja.

Wiskosuplementacja jest to metoda leczenia polegająca na wykonywaniu zastrzyków do chorego stawu z odpowiednio przygotowanego kwasu hialuronowego. Kwas hialuronowy jest naturalnym składnikiem płynu wypełniającego każdy zdrowy staw. Jego brak powoduje szybsze zużywanie się chrząstki stawowej i postęp zwyrodnień wewnątrz stawowych. Bez kwasu hialuronowego stawy stają się mniej odporne na urazy a ruch jaki w nich się odbywa wywołuje zwiększone obciążenia powierzchni kontaktujących się ze sobą co z kolei przyspiesza degradację chrząstki stawowej.

Na rynku istnieje wiele preparatów zawierających kwas hialuronowy, jednak tylko kilka z nich posiada rzetelne badania kliniczne i udowodnioną skuteczność.

Do takich preparatów bez wątpienia należy SYNOCROM.



Leczenie chorego stawu poprzez wstrzykiwanie SYNOCROM-u umożliwia stabilizację struktury chemicznej płynu stawowego. Przez to poprawia się „smarowanie" stawu co bezpośrednio zmniejsza ból i poprawia ruchomość chorego stawu. Często już po pierwszym zastrzyku chorzy odczuwają istotną poprawę stanu zdrowia. Jednak pamiętać należy, że SYNOCROM nie jest lekiem przeciwbólowym. Jego działanie to przede wszystkim poprawa jakości płynu stawowego i chrząstki stawowej a efekt ten występuje dopiero po kilku tygodniach od podania pierwszej dawki leku.

Zwykle stosuje się 3 do 5 zastrzyków w odstępach tygodniowych do jednego stawu. Kurację można bezpiecznie powtarzać co kilka- kilkanaście miesięcy nawet wówczas, gdy dolegliwości bólowe nie są bardzo wyrażone. Można bez przeszkód stosować SYNOCROM do obydwu stawów kolanowych jednocześnie – na pewno nie przekroczymy w ten sposób dopuszczalnej dawki preparatu.

Podczas stosowania SYNOCROM-u praktycznie nie występują objawy uboczne a prawidłowo wykonany zabieg zastrzyku dostawowego nie powoduje wystąpienia dolegliwości bólowych. Nie ma także konieczności spędzania wielu godzin w przychodni po wykonanym zabiegu. Praktycznie zaraz po zastrzyku można wracać do codziennych zajęć. Lek jest dobrze tolerowany przez alergików i osoby przewlekle chore na serce czy choroby układu oddechowego, niezwykle rzadko wywołuje odczyny skórne.

Przygotowany jest do użycia w jednorazowych sterylnych strzykawkach co wyklucza wprowadzenie do kolana zakażenia. Opakowanie zawiera ulotkę, z której możemy się dowiedzieć praktycznie wszystkiego na temat SYNOCROM-u, poza rzecz jasna tym, kiedy można zaplanować najbliższą wizytę ortopedyczną – ale to należy już ustalić samemu.

Jacek J. Stachowiak - specjalista II-go stopnia z zakresu chirurgii ortopedyczno urazowej. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Karierę zawodową rozpoczynał w Oddziale Ortopedyczno - Urazowym w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Po usyskaniu I-go stopnia specjalizacji kontunuował pracę w Klinice Ortopedii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Od 2007r zatrudniony w Samodzielnym Publicznym ZOZ w Garwolinie. Obecnie pełni obowiązki ordynatora nowopowstającego Oddziału Ortopedyczno Urazowego w Szpitalu Powiatowym w Garwolinie.

Główne zainteresowania zawodowe skupiają się na chorobie zwyrodnieniowej dużych stawów (protezoplastyka stawu biodrowego i kolanowego) oraz na operacyjnym leczeniu urazów i zmian nowotworowych narządu ruchu w tym kręgosłupa.