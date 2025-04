To skuteczny sposób kurowania się przy bólu czy obrzęku. Najprostsze są okłady wykorzystujące działanie temperatury:

Reklama

1. Zimne okłady

Zimne okłady pomogą Ci zwalczyć ból stawów na wczesnych etapach dolegliwości i wtedy, gdy staw nie jest zbyt mocno uszkodzony (np. gdy go przeciążysz). Zimne okłady uśmierzają ból, ograniczają obrzęk i stan zapalny. By uzyskać kojący efekt, przyłóż do chorego miejsca kostki lodu zawinięte w ściereczkę. Trzymaj 5 min, powtórz 2–3 razy w ciągu dnia.

2. Ciepłe okłady

W przeciwieństwie do kojących zimnych okładów, rozgrzewające kompresy mogą zaognić istniejący stan zapalny. Dlatego nigdy nie stosuj ich przy ostrych stanach zapalnych stawów ani przy ostrym bólu. Ciepłe okłady to kuracja na długotrwałe dolegliwości, np. zwyrodnienia. Ciepło poprawia bowiem ukrwienie i zmniejsza sztywność stawu. Codziennie przez 10–15 min ogrzewaj staw termoforem lub poduszką elektryczną.

Reklama

Dowiedz się więcej na temat zdrowia i leczenia stawów:

Jak dbać o zdrowe stawy?

4 naturalne sposoby na zdrowe stawy

Jak leczyć strzelające stawy?

Co zrobić, gdy bolą stawy palców dłoni