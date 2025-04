Bóle podbrzusza dotykają niemal każdą kobietę już od okresu dojrzewania. Zazwyczaj związane są z cyklem miesiączkowym i występują podczas menstruacji bądź owulacji, ale mogą być też skutkiem infekcji, na które narażona jest każda kobieta.

Reklama

Ze względu na fakt, że zakażenia mogą przebiegać bezobjawowo i prowadzić do poważnych konsekwencji, z niepłodnością włącznie, tak ważne są regularne wizyty kontrolne w gabinecie ginekologicznym.

Czym jest zapalenie miednicy mniejszej?

Stan zapalny narządów miednicy mniejszej to szerokie pojęcie, pod którym kryje się wiele dolegliwości dotyczących m.in. jajników i jajowodów mogących powodować ból i dyskomfort utrudniający codzienne funkcjonowanie. To jedna z najczęściej rozpoznawanych chorób w gabinetach ginekologicznych. Narządy, które znajdują się w tym obszarze ciała, leżą blisko siebie, dlatego infekcja łatwo przenosi się z jednego na drugi.

Nieleczony stan zapalny może prowadzić do poważnych powikłań, z których warto wyróżnić między innymi niepłodność oraz przewlekły zespół bólowy miednicy mniejszej. Ten ostatni definiowany jest jako stały lub przejściowy ból dolnej części brzucha, niezwiązany z cyklem miesiączkowym, utrzymujący się co najmniej pół roku. Dolegliwości trudno jednoznacznie zdiagnozować, a samoleczenie najczęściej jest nieskuteczne i wiąże się z groźnymi dla zdrowia konsekwencjami.

Jakie są przyczyny choroby?

Infekcje prowadzące do pojawienia się stanu zapalnego narządów rodnych najczęściej pojawiają się u aktywnych seksualnie kobiet poprzez przenoszenie zakażeń drogą płciową. Wystąpieniu stanu zapalnego sprzyjają także poród, łyżeczkowanie jamy macicy czy zakładanie wkładki wewnątrzmacicznej. Patogeny, które najczęściej powodują zapalenie w obrębie miednicy, to chlamydia i dwoinka rzeżączki. Chociaż do zakażeń dochodzi głównie poprzez kontakty seksualne, nie jest to jedyny sposób przenoszenia bakterii. Brak higieny, używanie tamponów, a także stosowanie tych samych ręczników mogą sprzyjać infekcji.

Kiedy ból podbrzusza powinien Cię szczególnie zaniepokoić?

W zależności od drobnoustroju wywołującego chorobę mogą pojawić się upławy, nagły ból w podbrzuszu o skurczowym charakterze, często zaostrzający się po współżyciu. W stanach ostrych dolegliwościom bólowym towarzyszyć mogą wymioty, nudności czy gorączka, co może mylnie sugerować, że źródłem problemów jest przewód pokarmowy. W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów warto jak najszybciej udać się do lekarza i rozpocząć diagnostykę, a następnie leczenie. Ich zlekceważenie powoduje opóźnienie rozpoznania, a tym samym uzyskania odpowiedniej terapii, prowadząc do przewlekłej postaci choroby. Zespół bólowy, mogący pojawić się wyniku nieleczonego zapalenia przydatków, jest o wiele trudniejszy do wyleczenia i może sprzyjać wieloletnim dolegliwościom bólowym. Ze względu na łatwość zakażenia okolic intymnych oraz fakt, że stany zapalne mogą przebiegać bezobjawowo, bardzo ważne są regularne wizyty u ginekologa.

Diagnostyka i leczenie.

Objawy zapalenia miednicy mniejszej są niespecyficzne, dlatego niemożliwe jest postawienie rozpoznania bez wizyty u specjalisty. Lekarz w trakcie diagnostyki wyklucza inne przyczyny, objawiające się dyskomfortem w dole brzucha, na przykład zapalenie wyrostka robaczkowego czy infekcje układu moczowego. Gdy pojawiają się niepokojące objawy, nie zwlekaj z wizytą u lekarza. Pamiętaj, że samoleczenie w większości przypadków jest nieskuteczne, a konsekwencje rozwoju choroby mogą być poważne.

W leczeniu najczęściej stosuje się terapię złożoną. Zazwyczaj schematy leczenia zawierają połączenie metronidazolu z ciprofloksacyną lub ofloksacyną. Dodatkowo włącza się leczenie przeciwzapalne i przeciwbólowe w postaci doustnej zawierające na przykład ibuprofen lub diklofenak oraz fibrynolityczne np. połączenie streptodornazy i streptokinazy w czopkach doodbytniczych. Działanie tych ostatnich polega na rozpuszczaniu ropni i zwiększeniu penetracji antybiotyków, co znacząco skraca czas trwania terapii.

Stany zapalne miednicy mniejszej mogą dotknąć każdą kobietę. Zarówno rozpoznanie jak i leczenie tych infekcji może stanowić wyzwanie, dlatego tak istotne jest wczesne udanie się do specjalisty. Prawidłowe, wcześnie wdrożone leczenie, umożliwia uniknięcie poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Reklama

Materiał powstał przy współpracy z marką brandmed