Nawracające infekcje intymne to dolegliwość, która dotyka coraz więcej kobiet. Dokuczliwe upławy, świąd, pieczenie, ból w trakcie stosunku - to najczęstsze objawy infekcji. Zamiast tylko łagodzić dolegliwości, najlepiej określić przyczynę problemu i dobrać właściwe leczenie. Na rynku pojawiła się obecnie nowa linia produktów GINEintima, dzięki której można kompleksowo zadbać o zdrowie intymne kobiet. Produkty z tej linii poddaliśmy testowi!

Test na stronie Polki.pl cieszył się dużym zainteresowaniem naszych użytkowniczek. Do przetestowania produktów marki GINEintima wybraliśmy 200 dziewczyn. Dziewczyny miały szansę wypróbować GINEintima ActiveProtection Żel do higieny intymnej oraz GINEintima

Test pH.

Jak użytkowniczki oceniły produkty?

Aż 97%* dziewczyn, biorących udział w teście pozytywnie oceniło ogólne działanie żelu do higieny intymnej GINEintima ActiveProtection. Zdecydowana większość deklarowała, że po zastosowaniu żelu czuła się niezwykle świeżo i komfortowo, a podrażnienia zostały złagodzone! Żel GINEintima ActiveProtection w przyszłości chce kupić 95%* testerek. To rewelacyjne wyniki!

Pozytywnie testerki oceniły również GINEintima Test pH. Aż 95%* dziewczyn potwierdziło, że w ich przypadku test okazał się przydatny! Zdecydowana większość testerek wskazała, że GINEintima Test pH jest łatwy do przeprowadzenia, szybko daje wynik obrazujący pH, a także pomaga rozróżnić rodzaj infekcji intymnej.

GINEintima Test pH – proste i przydatne badanie w domowych warunkach

Dziewczyny, które oceniały GINEintima Test pH, zgodnie odpowiadały, że pomógł im potwierdzić ich dolegliwości: "od dłuższego czasu borykam się z problemem grzybicy pochwy, dzięki testom GINEintima potwierdziłam swoje przypuszczenia".

Testerki wskazywały, że badanie można wykonać w domowych warunkach, co jest dużym ułatwieniem, dziewczyny pisały: "test jest absolutnie genialny! Pozwala w domowych warunkach wykryć nasze problemy, teraz w prosty sposób można odkryć i leczyć chorobę" oraz "test szybki, łatwy, pozwala bez stresu określić czy infekcja jest bakteryjna czy grzybicza, co pozwala na szybsze zastosowanie odpowiedniej kuracji".

Uczestniczki naszego testu oceniły, że GINEintima Test pH jest łatwy i wygodny w użyciu: "badanie było łatwe i bezbolesne, gdyż aplikator jest odpowiednio dostosowany, co ważne, od razu otrzymałam wiarygodny wynik. Bardzo polecam i rekomenduje test GINEintima znajomym i rodzinie".

Żel do higieny intymnej ActiveProtection – idealna konsystencja, łagodny zapach i wygodny w użyciu

Dziewczyny sprawdziły żel i jednogłośnie stwierdziły – jest świetny! Absolutnym hitem okazała się konsystencja produktu, co potwierdziło aż 95%* testerek. Uczestniczki testu pisały, że konsystencja jest idealna, delikatna i przyjemna: "żel do higieny intymnej jest bardzo fajny – ma idealną konsystencję, tworzy delikatną, gęstą pianę, która doskonale odświeża",

"żel do higieny intymnej GINEintima ActiveProtection to strzał w dziesiątkę, łagodnie myje okolice intymne, nie podrażnia, ma super konsystencję".

Zdecydowana większość testerek chwaliła też łagodny zapach produktu, który nie uczula i nie drażni: "wcześniej używane przeze mnie kosmetyki powodowały podrażnienie, ponieważ zawierały zbyt wiele substancji zapachowych, żel GINEintima ma delikatny zapach, co jest dla mnie bardzo istotne".

Dziewczyny bardzo dobrze oceniły również funkcjonalność samego opakowania żelu: "Żel rewelacja-wydajny, ma delikatny zapach, dosyć wygodny dozownik i dobre działanie".

Łagodzi podrażnienia, zapewnia uczucie czystości

Testerki zauważyły, że żel do higieny intymnej GINEintima ActiveProtection już po pierwszym użyciu łagodzi podrażnienia i świąd. Odpowiadały, że dzięki użyciu żelu czują się komfortowo i świeżo, nawet w trakcie miesiączki.

Dziewczyny były zgodne - produkt zapewnia nie tylko odpowiednie nawilżenie, ale i właściwą higienę. Oto jak skomentowały działanie żelu: "żel jest rewelacyjny, nigdy nie czułam się bardziej świeżo, bez swędzenia, podrażnień, jakoś tak komfortowo.... Czuje się po nim zadbana do końca, dopieszczona higienicznie ;-) i mam wrażenie, że dłużej chroni przed nieprzyjemnym zapachem niż tradycyjne preparaty tego typu. Za ten preparat do testowania szczególnie dziękuję, jest na medal!"

"Przyznam szczerze, że przy pierwszym użyciu poczułam się trochę niepewnie bezpośrednio po spłukaniu produktu - żel wymył części intymne tak dokładnie, że miałam uczucie lekkiego wyjałowieniu. Po chwili jednak to uczucie całkowicie minęło i poczułam niesamowite ukojenie - byłam w szoku, bo poczucie swędzenia i dyskomfortu towarzyszące mi od dłuższego czasu minęło jak ręką odjął. Miałam wrażenie, jakby skórę pokryła niewidoczna, łagodząca warstwa ochronna. Nigdy dotąd nie spotkałam żelu o tak wyraźnym działaniu kojącym. Rewelacja! Mogę ze stu procentową szczerością powiedzieć, że jestem tym produktem zachwycona i jest on moim największym odkryciem jeśli chodzi o środki do higieny intymnej."

Produkty z serii GINEintima zostały bardzo dobrze ocenione przez nasze testerki. Aż 97% kobiet deklarowało, że poleciłoby produkty z linii GINEintima swojej przyjaciółce, a 93% zainteresowana jest kupnem innych produktów z tej linii. Zachęcamy, abyście Wy również wypróbowały GINEintima Test pH oraz żel do higieny intymnej GINEintima ActiveProtection i zadbały o swoje zdrowie intymne!

*Wyniki testu przeprowadzonego na grupie 200 użytkowniczek serwisu polki.pl w dniach 08.06-21.06.2015