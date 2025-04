Przestrzegasz zasad higieny, a mimo to często przytrafiają Ci się infekcje intymne? Nie martw się nie jesteś sama. Infekcje intymne to problem wielu kobiet. Przyczyną jest zaburzenie w obrębie mikroflory bakteryjnej pochwy. Gdy bakterie beztlenowe gwałtownie się namnażają, obniżona zostaje liczba pałeczek Lactobacillus, a tym samym dochodzi do wzrostu pH pochwy. Może być to spowodowane m.in. dużą liczbą partnerów seksualnych lub nieprawidłową higieną okolic intymnych. Warto zatem wprowadzić w życie kilka drobnych zmian, aby dłużej cieszyć się zdrowiem.

1. Codziennie płyn do higieny intymnej

Do mycia narządów płciowych używaj płynu do higieny intymnej. Ten rodzaju kosmetyk został stworzony właśnie do tego celu. Ma odpowiednie pH i często wzbogacony jest składnikami, które koją podrażnienia. Myjąc się, zawsze wykonuj ruch od przodu do tyłu, w przeciwnym razie możesz roznieść zarazki z okolic odbytu. Pamiętaj też, że zarówno brak, jaki i nadmierna higiena nie służą zachowaniu mikroflory bakteryjnej.

2. Zrezygnuj ze stringów

Chociaż ta część garderoby wygląda sexy, to niekoniecznie jest najlepsza dla zdrowia. Noszenie stringów przyczynia się do powstawania infekcji. Jeśli jednak nie możesz się powstrzymać, to załóż je tylko na chwilę, aby zaprezentować się partnerowi w kuszącej bieliźnie.

3. Wspólny prysznic

Mężczyźni czasem mają problem z przestrzeganiem zasad higieny. Dlatego, aby upewnić się, że Twój partner jest czysty, zaproś go pod prysznic. Wspólna kąpiel może być doskonałą grą wstępną lub też przenieść grę miłosną na kolejny poziom.

4. Dbaj o zabawki

Jeśli korzystasz z erotycznych gadżetów, pamiętaj, aby umyć je po użyciu specjalnym płynem, który odkazi urządzenie. Nigdy też nie dziel się zabawkami - to przedmioty bardzo osobistego użytku.

5. Pamiętaj o prezerwatywie

Przytrafiają Ci się przygody na jedną lub kilka nocy? Zawsze używaj prezerwatyw. To może uratować Ci życie. Jeśli się nie zabezpieczysz to ryzyko zarażenia się chorobą przenoszoną drogą płciową jest ogromne. Żadna chwila rozkoszy nie jest tego warta. Dlatego jeśli nie macie pod ręką prezerwatyw, lepiej po prostu zrezygnujcie z dalszej zabawy.

6. Stosuj profilaktykę

Ponieważ infekcje intymne wynikają z zaburzeń mikroflory bakteryjnej, stosuj odpowiednią profilaktykę. Dzięki temu znacznie zmniejszysz ryzyko pojawienia się takiej przypadłości. Wypróbuj Lactovaginal - to lek dopochwowy, który w swoim składzie ma bakterie kwasu mlekowego Lactobacillus rhamnosus 573, o potwierdzonych właściwościach probiotycznych. Więcej na temat profilaktyki zdrowia intymnego znajdziesz na www.lactovaginal.pl