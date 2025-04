Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. W 2020 roku zdiagnozowano go u 2,3 miliona kobiet na całym świecie*. Guzek piersi, szczególnie na początkowym etapie rozwoju, najczęściej jest całkowicie bezbolesny. Dlatego właśnie tak ważna jest edukacja, regularne, comiesięczne samobadanie, wykonywanie badań przesiewowych (mammografia – zgodnie z zaleceniami dotyczącymi wieku i sytuacji zdrowotnej) oraz USG (badanie diagnostyczne uzupełniające do mammografii, zalecane przez lekarzy u części kobiet). Jaką wiedzę na temat raka piersi mają Polki?** Sprawdź wynik badania, które przeprowadziłyśmy w dn. 27.11-01.12.2023 r. za pomocą metody CAVI (ankieta internetowa). Wzięło w nim udział 250 kobiet.

Czy ankietowane kobiety doświadczyły choroby nowotworowej piersi?

Niestety wiele z nich tak. Wyniki przedstawiają się następująco:

Tak, doświadczyły osobiście – 9%

Tak, doświadczyły u kogoś w rodzinie/wśród bliskich - 21%

Nie – 68%

Nie odpowiedziało na to pytanie – 2%

* Badanie zostało przeprowadzone na grupie 256 osób w dn. 27.11-01.12.2023 r.

Ile lat mają ankietowane kobiety?

Najwięcej odpowiedzi udzieliły Polki** w wieku od 31 do 40 lat oraz 29 i 51-latki.

Wykształcenie ankietowanych kobiet było następujące:

Podstawowe – 2%

Zasadnicze, zawodowe - 4%

Średnie – 35%

Wyższe – 59%

W jakim województwie mieszkają?

Najwięcej odpowiedzi udzieliły Polki** z woj. Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego oraz Lubelskiego.

Ankietowane kobiety pochodzą z:

Wsi – 26%

Miast do 19 tys. mieszkańców - 10%

Miast od 20 do 49 tys. mieszkańców – 14%

Miast od 50 do 99 tys. mieszkańców – 12%

Miast od 100 do 199 tys. mieszkańców – 10%

Miast od 200 do 499 tys. mieszkańców – 9%

Miast od 500 tys. mieszkańców wzwyż – 19%

Ile ankietowanych kobiet zdaje sobie sprawę, że w Polsce jest dostępny bezpłatny program profilaktyki raka piersi (możliwość wykonania badania mammograficznego raz na 24 miesiące)?

Zdecydowana większość ankietowanych (72%) przyznała, że wie o takiej możliwości. 28% kobiet o takich badaniach nie słyszała.

Postanowiłyśmy też sprawdzić, czy ankietowane wiedzą, że od 1 listopada bezpłatny program profilaktyki raka piersi został rozszerzony i aktualnie obejmuje kobiety w wieku 45-74 lata?

51% wskazała że tak, 49% – że nie.

Czy ankietowane kobiety korzystały w takim razie w ciągu ostatnich 2 lat z bezpłatnego programu profilaktyki raka piersi?

To pytanie zadaliśmy kobietom w wieku 50-69 lat, które stwierdziły, że wiedzą, iż w w Polsce jest dostępny bezpłatny program profilaktyki raka. Oto odpowiedzi 32 kobiet, które są w tym przedziale wiekowym i uczestniczyły w badaniu.

Tak, wykonałam badanie – 78%

Nie, podjęłam próbę rejestracji na badanie, ale go nie wykonałam – 6%

Nie, nie zapisałam się na badanie – 16%

Jak ankietowane dowiedziały się o bezpłatnym programie profilaktyki raka piersi?

Najwięcej ankietowanych wskazało Internet oraz inne media, członków rodziny oraz lekarza.

Czy kobiety chciałyby skorzystać z bezpłatnego programu profilaktyki raka piersi? Kilkanaście osób udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

Pytanie warunkowe. Warunki to: wiek 45-74 oraz osoby, które odp. „nie” na pytanie: „Czy wiesz, że w Polsce jest dostępny bezpłatny program profilaktyki raka piersi (możliwość wykonania badania mammograficznego raz na 24 miesiące)?”

Zdecydowana większość z nich, bo aż 83% odpowiedziała twierdząco. Tylko 17% udzieliło negatywnej odpowiedzi. Kilkanaście osób udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

Zapytałyśmy również Polki** czy korzystały w ciągu ostatnich 2 lat ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia (https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/programy-prolaktyczne/), w celu pozyskania informacji o bezpłatnym programie profilaktycznym raka piersi?

Jedynie 12% z nich odpowiedziało, że tak. Aż 88% – że nie.

Czy ankietowane kobiety korzystały w ciągu ostatnich 2 lat ze strony pacjent.gov.pl (https://pacjent.gov.pl/program-prolaktyczny/prolaktyka-raka-piersi) w tym samym celu?

Tak – 11%

Nie – 89%

Nie wszystkie kobiety wykonują regularne, bezpłatne badania refundowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Co więc mogłoby je do tego zachęcić?

Jak same przyznają przede wszystkim pomogłaby im informacja udzielona przez lekarza podczas rutynowej wizyty w POZ (53%), zaproszenie na badanie wysłane SMS-em (44% kontakt telefoniczny z placówki medycznej (37%), indywidualne zaproszenia na badania wysyłane pocztą elektroniczną (36%), informacja udzielona przez pielęgniarkę podczas rutynowego badania POZ (30%), ogłoszenie w telewizji (14%) oraz ogłoszenie w prasie (8%).

Jaka według ankietowanych jest rola personelu medycznego w informowaniu /zachęcaniu do profilaktyki raka piersi? [Skala 1-5, gdzie 1 - brak roli, 5 - bardzo duża rola].

1 – 5%

2 – 4%

3 – 9%

4 – 14%

5 – 68%

Jaka jest w tym rola lekarza rodzinnego? [Skala 1-5, gdzie 1 - brak roli, 5 - bardzo duża rola]

1 – 7%

2 – 4%

3 – 9%

4 – 11%

5 – 69%

Jaka jest rola pielęgniarki? [Skala 1-5, gdzie 1 - brak roli, 5 - bardzo duża rola]

1 – 10%

2 – 3%

3 – 13%

4 – 18%

5 – 57%

Jaka jest rola ginekologa? [Skala 1-5, gdzie 1 - brak roli, 5 - bardzo duża rola]

1 – 3%

2 – 2%

3 – 5%

4 – 10%

5 – 81%

W walce z nowotworem liczy się szybkie wykrycie zmian chorobowych. Czy ankietowane kobiety rozmawiają o badaniach profilaktycznych z lekarzem?

Okazuje się, że 54% z nich porusza ten temat z lekarzem, a 46% nie.

Ankietowane, które odpowiedziały na powyższe pytanie twierdząco zapytałyśmy też z lekarzem jakiej specjalizacji rozmawiają o badaniach?

49% z nich rozmawia z lekarzem rodzinnym, 40% z ginekologiem, 7% lekarzem POZ, a 4% z lekarzem innej specjalizacji.

Chciałyśmy także dowiedzieć się kto inicjuje rozmowę – kobieta, czy lekarz?

66% kobiet same zaczyna ten temat w gabinecie, 34% czeka na gest lekarza.

Czy kobiety korzystają z badań profilaktycznych/systematycznych obawiając się innych zagrożeń/nowotworów?

Nie – 68%

Tak – 32%

Co kobiety myślą tym, by badania profilaktyczne/mammografia/USG piersi były wykonywane w ramach badań okresowych pracownika?

Poniższe odpowiedzi jasno dowodzą, że uważają to za dobry pomysł.

Jestem za– 88%

Jestem przeciw – 4%

Nie mam zdania – 8%

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer*

