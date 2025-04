Reklama

Działania profilaktyczne pomagają poznać swoje ciało i sprawdzić swoje zdrowie. Ponadto dzięki nim można szybko zauważyć zmiany w ciele we wczesnym stadium rozwoju. To ich wielka zaleta, bo jeśli okaże się, że wykryty guzek w piersi będzie wczesnym nowotworem (nie wszystkie zmiany są nowotworowe), to dzięki nowoczesnym metodom leczenia, możliwe jest całkowite wyleczenie.

Stadia rozwoju nowotworu piersi



W trakcie diagnostyki nowotworu piersi wykonywane są badania obrazowe, takie jak USG piersi i mammografia, oraz badanie histopatologiczne. Jeśli zmiana okaże się nowotworowa, to w ich trakcie ocenia się m.in. stadium rozwoju raka. Wyróżnia się trzy stadia nowotworu piersi:

wczesny (określany jako 0, I i II),

miejscowo zaawansowany (określany jako III)

i zaawansowany (określany jako IV, „uogólniony” lub „rozsiany”).

Stadia różnią się między sobą fazą rozwoju, wielkością guza, brakiem lub obecnością przerzutów oraz ich rozległością. Różnice pomiędzy powyższymi cechami wpływają zarówno na ścieżkę leczenia, jak i na efekty terapii.

Wczesny nowotwór piersi w stadium 0



W tym stadium nowotwór określany jest również jako: „rak in situ”, „rak nienaciekający” lub „rak przedinwazyjny”. W tej początkowej fazie rozwoju komórki nowotworowe wykrywa się tylko w przewodach lub zrazikach piersi. Nie występują one w sąsiadujących tkankach, a także nie stwierdza się obecności przerzutów do węzłów chłonnych oraz przerzutów odległych. Co ważne, wczesny rak piersi w stadium 0 jest praktycznie wyleczalny.

Wczesny nowotwór piersi w stadium I i II



W stadium I guz ma do 2 cm i nie stwierdza się przerzutów do węzłów chłonnych oraz przerzutów odległych. Z kolei w stadium II guz ma zwykle do 5 cm oraz cechuje się występowanie przerzutów do 1-3 najbliższych, pachowych węzłów chłonnych. W tym stadium guz może mieć też więcej niż 5 cm, jednak wtedy nie występują przerzuty do węzłów chłonnych, jak i przerzuty odległe.

Jak wygląda leczenie raka piersi we wczesnym stadium?



Warto pamiętać, że zdiagnozowanie wczesnego raka piersi, czyli w stadium 0, I lub II umożliwia wdrożenie terapii, które u ponad 90% chorych skutkują całkowitym wyleczeniem. Co ważne, jeśli jest to podtyp raka luminalny (występujący w większości przypadków, czyli u około 70% chorych), wdrażane jest leczenie chirurgiczne, zwykle oszczędzające pierś i węzły chłonne. Następnie wdraża się radioterapię i hormonoterapię.

Jeśli zostanie wykryty wczesny rak piersi o podtypie HER2 dodatnim lub potrójnie ujemnym, to najpierw wdraża się leczenie przedoperacyjne (neoadjuwantowe), którego celem jest zmniejszenie wielkości guza, a dopiero później wykonywany jest zabieg operacyjny (najczęściej oszczędzający pierś).

Należy podkreślić, że we wczesnym stadium rozwoju nowotworu kobiety mają dostęp do szerokiego wachlarza możliwości – leczenie systemowe w Polsce opiera się na nowoczesnych terapiach, które są standardem także w wielu innych krajach na świecie.

Gdzie szukać pomocy?



Najlepiej zdecydować się na leczenie w wyspecjalizowanych ośrodkach takich jak Breast Cancer Unit (BCU; Centrum Leczenia chorób Piersi) bądź w dużych ośrodkach takich jak np. Centrum Onkologii. Właśnie w nich pacjentki mają dostęp do kompleksowej opieki i nowoczesnych terapii. Co ważne w dużych ośrodkach działają zespoły wielodyscyplinarne, skupiające doświadczonych specjalistów, co daje gwarancję najlepszych decyzji terapeutycznych.

Ważne! Decyzje te w ośrodkach takich jak BCU podejmowane są przez zespół wielodyscyplinarny podczas konsylium, w którym może wziąć udział również pacjentka czy czasami też jej bliscy. Dzięki temu pacjentka ma pełny obraz swojej sytuacji zdrowotnej i zna możliwe opcje postępowania, a to z kolei pomaga jej świadomie wybrać najlepszą dla niej ścieżkę leczenia.

Dlaczego tak istotne są regularne badania?



Nowotwór piersi może zostać zdiagnozowany w każdym wieku, bez względu na wykonywaną pracę, codzienną aktywność czy dietę. Jeśli jednak zostanie wykryty wcześnie, możliwe jest jego całkowite wyleczenie. Aby zatem dać sobie szansę na wczesne wykrycie, warto regularnie, raz w miesiącu wykonać samobadanie piersi – najlepiej między 6. a 9. dniem cyklu miesiączkowego, lub u kobiet w okresie menopauzalnym w dowolny dzień (ten sam dzień w każdym miesiącu).

Zobacz, jak wykonać samobadanie – WIDEO

Tak samo ważne są badania profilaktyczne piersi, czyli USG piersi oraz mammografia. USG piersi kobiety między 20. a 40. rokiem życia powinny wykonywać co 24 miesiące lub co 6 miesięcy, jeśli występują czynniki ryzyka. Z kolei u kobiet po 40. roku życia zaleca się wykonanie USG piersi co 12 miesięcy. Badanie najlepiej wykonać w pierwszej fazie cyklu miesięcznego (po ustaniu krwawienia i przed owulacją).

Po 40. roku życia podstawowym badaniem obrazowym jest mammografia.

Mammografia zalecana jest u kobiet od 40. do 49. roku życia co 12 lub 24 miesiące, u kobiet od 50. do 69. roku życia co 24 miesiące, a po 75. roku życia zgodnie z zaleceniami lekarza.

WAŻNE! Od 1 listopada 2023 r. kobiety w wieku 45-74 lata mogą wykonać mammografię bezpłatnie w ramach profilaktyki raka piersi NFZ. Więcej na pacjent.gov.pl.

Świadomość i utwierdzenie się w przekonaniu, że ze zdrowiem jest wszystko dobrze, dodaje siły. Dzięki samobadaniu i badaniom profilaktycznym piersi możesz nie tylko poznać swoje ciało, ale również mieć pewność, że jesteś po swojej stronie.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wejdź na stronę: www.wyleczrakapiersi.pl

Reklama

Materiał powstał w ramach kampanii "Wylecz raka piersi HER2+". Więcej informacji na www.wyleczrakapiersi.pl