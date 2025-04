Co to jest insulinooporność i jakie są pierwsze sygnały, że coś jest nie tak?

Insulinooporność to coraz popularniejszy temat – kolejni influencerzy i osoby publiczne regularnie publikują w sieci swoje historie związane z tą przypadłością. Praktycznie każdy zna już kogoś, kto mierzy się z tym problemem. Nic dziwnego - mówi się, że dotyka on nawet 2 miliony Polaków. Czym dokładnie jest insulinooporność?

Siedzący tryb życia, wysokoenergetyczna i przetworzona żywność, przewlekły stres i "zajadanie problemów" - nasze szybkie i intensywne czasy to, niestety, idealne podłoże dla insulinooporności.

Insulinooporność to popularny stan. Pojawia się wtedy, kiedy transport glukozy do komórek jest utrudniony – a nasz organizm próbuje utrzymać jej prawidłowy poziom, wydzielając więcej insuliny niż zwykle. To właśnie z tego powodu nasz organizm syntetyzuje więcej insuliny. Nie oznacza to, że insulinooporność zawsze wymaga leczenia, ale zawsze pierwszym krokiem jest zmiana stylu życia.

I tak tworzy się błędne koło – niezaopiekowana insulinooporność sprzyja odkładaniu się tkanki tłuszczowej (wisceralnej) na brzuchu, a to z kolei sprzyja insulinooporności. Co więcej, w przypadku osób z insulinoopornością często obserwuje się trudności w redukcji masy ciała oraz w utrzymaniu prawidłowego cholesterolu i triglicerydów we krwi (Ostrowska et al., 2012).

Warto zatem zachować czujność i reagować na to, co próbuje zakomunikować nasz organizm. Tym bardziej, że jeżeli nie zmienimy naszego dotychczasowego stylu życia, insulinooporność może pogłębić się.

Poniżej znajdziesz najczęstsze znaki ostrzegawcze, które mogą wskazywać na to, że i ty mierzysz się z popularną przypadłością, jaką jest insulinooporność:

- odczuwasz napady silnego głodu,

- miewasz zwiększony apetyt na słodycze,

- po posiłku często czujesz się senna,

- mimo zdrowej diety i regularnej aktywności fizycznej nie możesz schudnąć.

Powyższe opisy brzmią znajomo? Jeśli tak, w pierwszej kolejności sugerujemy, aby udać się do lekarza, który zleci konkretne badania, m.in. pod kątem insulinooporności.

Masz insulinooporność? Dowiedz się, co robić

Po pierwsze – nie panikować. Po drugie? Działać, rzecz jasna. Jeżeli dotąd stroniłaś od regularnej aktywności fizycznej, pora to zmienić. Ma ona bowiem ogromne znaczenie w kwestii prawidłowej wrażliwości tkanek na insulinę i utrzymywania odpowiedniego poziomu glukozy we krwi. Może warto zainteresować się siłownią, która mieści się tuż obok twojego mieszkania/miejsca pracy? Albo wysiąść z autobusu 2 przystanki wcześniej i codziennie spacerować? Pamiętaj tylko, że jeden intensywny trening raz w miesiącu niewiele zmieni. Zdecydowanie lepiej jest ruszać się częściej, regularnie, nawet, gdy ten wysiłek jest mniej intensywny. Regularność przede wszystkim.

Równie istotnym elementem jest zbilansowana dieta. Na pewno na początku tej drogi warto udać się do sprawdzonego dietetyka. Zwykle rekomenduje się wówczas sposób odżywiania w oparciu o niski indeks i ładunek glikemiczny, w razie potrzeby o zredukowanej kaloryczności, oparty na jadłospisach redukcyjnych.

Co ważne, zdrowa dieta to nie ta bez węglowodanów, ale trzeba zadbać o i ich ilość i jakość. Dostarczaj organizmowi węglowodanów złożonych, wybieraj produkty z niskim indeksem glikemicznym (takie, które nie będą powodowały gwałtownych wyrzutów insuliny i glukozy), łącz je z białkiem, kwasami organicznymi, błonnikiem i nienasyconymi kwasami tłuszczowymi wówczas takie posiłki nie będą powodowały gwałtownych wyrzutów insuliny i glukozy.

Ogranicz przetworzone jedzenie, nie pochłaniaj bezrefleksyjnie cukrów prostych (sprawdzaj składy), stawiaj na pokarmy o potencjale przeciwzapalnym (warzywa, owoce, oliwę, orzechy, pełnoziarniste zboża, nasiona roślin strączkowych).

Gwarantujemy, że pierwsze efekty świadomych wyborów żywieniowych dostrzeżesz szybciej, niż mogłoby ci się wydawać.

Wsparcie przy insulinooporności

Poza kontrolą lekarską, badaniami, regularnym ruchem i odpowiednio zbilansowaną dietą, w przypadku insulinooporności warto działać wielotorowo, wspierając swój organizm na kilku płaszczyznach.

Jak? Naturalne, ziołowe substancje to ważna rzeczm to także część diety. Kolejna – składniki mineralne i witaminy (oczywiście indywidualnie dostosowane do tego, czego potrzebuje nasz organizm). Coraz częściej mówi się o kontrolowaniu poziomu cynku, który odpowiada m.in. za prawidłową syntezę i wydzielanie insuliny z wysp trzustkowych. Istnieją dowody, że prawidłowa podaż cynku pozytywnie wpływa na wrażliwość tkanek na insulinę (Ranasinghe et al., 2018).

Z kolei kontrolowanie prawidłowego poziomu witaminy B12 jest kluczowe nie tylko w przypadku wegan! Może mieć bowiem duże znaczenie w temacie prawidłowej insulinowrażliwości. Jest to związane m.in. z rolą witaminy B12 w utrzymaniu prawidłowego poziomu homocysteiny, co według badań może wpływać także na poziom insuliny (Setola et al., 2004).

I witamina, której niedostatecznym spożyciem charakteryzuje się większość z nas - mowa oczywiście o witaminie D. Wiedziałaś, że Polskie Towarzystwie Diabetologiczne rekomenduje suplementację witaminy D i B12 osobom, które długotrwale przyjmują metforminę?

Kolejnym elementem, który może być pomocny dla osób z insulinoopornością, są odpowiednie porcje mio-inozytolu (2-4g). Istnieją badania, które wskazują, że składnik ten wpływa na insulinowrażliwość, stymulując receptory insulinowe komórek. Co więcej, aktywność fizyczna w duecie z mio-inozytolem pozytywnie wpływa na efektywną redukcję masy ciała a nawet zmniejszenie obwodu w pasie. Prócz tego dowiedziono istotny wpływ na poziom TG i LDL (Giordano et al., 2011). Chyba nie musimy dodawać więcej?

Następnym składnikiem, który także może okazać się nieocenionym wsparciem przy insulinooporności, jest berberyna. Wykazuje ona działanie podobne do Mio-inozytolu – wpływa na aktywność transporterów glukozy (ale tych obecnych na czerwonych krwinkach). Dowiedziono, że osoby, stosujące berberynę (wraz z dietoterapią) miały istotnie niższe stężenie glukozy na czczo, hemoglobiny glikowanej oraz mniejsze stężenie insuliny. Wykazano także jej wpływ na stężenie lipidów:TG i LDL. (Dong et al., 2012; Zhang et al., 2008).

And last but no least… nieoceniony imbir! Wiemy oczywiście, że wykazuje działanie przeciwutleniające i normalizuje wydzielanie prozapalnych mediatorów (i świetnie smakuje w zimowym naparze). W literaturze opisuje się też jednak często, że działa jako czynnik pobudzający transport glukozy w organizmie (Mahluji et al., 2013).

Suplementem diety, który łączy wymienione wyżej składniki, jest Insuresin®. Jego starannie opracowana formuła ma zapewnić konkretny efekt fizjologiczny związany z insulinowrażliwością i metabolizmem węglowodanów oraz tłuszczu. To suplement, nad którym przez długi czas pracowali doświadczeni fachowcy i praktycy.

Każda seria suplementu Insuresin® , będącego wsparciem dla osób o niskiej wrażliwości tkanek na insulinę, na insulinooporność* Insuresin® jest przebadana w niezależnym laboratorium, co gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższy standard produkcji.

Suplement diety Insuresin® firmy Nutropharma zdobył również certyfikat „Produkt przyjazny insulinoopornym” Fundacji Insulinooporność, pierwszej w Polsce fundacji zajmującej się tematem insulinooporności. Otrzymują go wyłącznie produkty, które cechują się dobrą jakością, świetnym składem i pozytywnie wpływają na kondycję insulinoopornych.

Suplement diety jest środkiem spożywczym, który nie może zastępować zróżnicowanej i zrównoważonej diety oraz zdrowego stylu życia. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

*Insulinooporność, która nie wymaga leczenia.

