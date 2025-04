Wczesne objawy cukrzycy są często mało charakterystyczne, przez co często są bagatelizowane lub mylone z objawami innych dolegliwości. Sprawdź, jak rozpoznać wczesne objawy cukrzycy!

Nie daj się zaskoczyć! 5 wczesnych typowych objawów cukrzycy

Jak rozpoznać objawy cukrzycy?

Koniecznie zrób badania kontrolne, jeśli zaobserwowałaś u siebie następujące objawy:

jesteś ciągle zmęczona, senna i apatyczna

czujesz wzmożone pragnienie i o wiele częściej niż zwykle musisz oddawać mocz

dokuczają ci infekcje skórne, m.in o podłożu grzybiczym

twój mocz nabrał nieprzyjemnego, kwaśnego zapachu

Ważne jednak, by wiedzieć jakie są wczesne objawy cukrzycy, by jak najszybciej podjąć odpowiednie leczenie. Nieleczona cukrzyca może prowadzić do wielu niebezpiecznych powikłań zdrowotnych, m.in problemów ze wzrokiem, nerkami, układem nerwowym i innych.

Jak zapobiec rozwojowi cukrzycy?