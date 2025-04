fot. Zestaw Accu-Chek®/ Roche Diagnostic Polska

Reklama

Częste samodzielne monitorowanie poziomu glukozy nie tylko odgrywa kluczową rolę w terapii cukrzycy, ale także w istotny sposób przyczynia się do zwiększenia wiedzy pacjenta na temat tej choroby oraz pomaga w dostosowaniu terapii do jego indywidualnych potrzeb. Dzięki temu zmniejsza się liczba powikłań związanych z cukrzycą.

Niestety wielu pacjentów powstrzymuje się od wykonywania regularnych badań poziomu glukozy we krwi. Jako jedną z najważniejszych przyczyn wskazują ból przy nakłuwaniu palca (35%), wynikający z niewłaściwego posługiwania się nakłuwaczem. Brak przeszkolenia w zakresie obsługi tego urządzenia jest zresztą przyczyną większości błędów popełnianych podczas samodzielnego monitorowania poziomu glukozy we krwi.

Wskazówki dotyczące wyboru właściwego nakłuwacza – na co należy zwracać uwagę?

Najlepszym sposobem uniknięcia bólu, nie licząc właściwego posługiwania się nakłuwaczem, jest staranny wybór odpowiednich lancetów i samego nakłuwacza.

Wybierając odpowiedni sprzęt, należy kierować się łatwością obsługi nakłuwacza, w tym liczbą czynności, które należy podczas tej czynności wykonać. Im mniej ich jest, tym łatwiejsza jest obsługa.

Nakłuwacz Accu-Chek FastClix, dostępny w zestawie z nowym glukometrem Accu-Chek Active, jest pierwszym na świecie nakłuwaczem z bębenkiem, który wykonuje nakłucie za pomocą tylko jednego ruchu. Uzyskanie próbki krwi przy pomocy Accu-Chek FastClix jest łatwe, szybkie i dyskretne. Ważne są też ustawienia głębokości nakłucia, którą można dostosowywać do indywidualnych typów skóry.

W nakłuwaczu Accu-Chek FastClix można wybrać jedną z 11 różnych głębokości nakłucia. Dzięki takim ustawieniom ostrze wnika w skórę jedynie na niezbędną głębokość.

Innym kluczowym punktem jest sposób prowadzenia lancetu. Jest to istotne, ponieważ lancety w trakcie nakłucia wibrują i oscylują oraz mogą się gwałtownie zatrzymywać oraz odbijać do tyłu, co może być przyczyną bolesnych uszkodzeń tkanki. Lancet może także przenikać do zakończeń nerwowych, powodując jeszcze większy ból.

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, nakłuwacz Accu-Chek FastClix uzupełnia się bębenkami z lancetami (igiełkami), a nie pojedynczym lancetem. Bębenek zawiera w środku 6 lancetów. To wygodne rozwiązanie ułatwia obsługę nakłuwacza, poprzez wyeliminowanie konieczności wyjmowania i wkładania zupełnie nowego lancetu przy każdym nakłuciu. Zmiana lancetów w bębenku wykonywana jest poprzez zwykłe przesunięcie przycisku. Bębenki zostaną docenione także przez osoby, które nie chcą mieć kontaktu z ostrzami podczas wymiany lancetów. Lancety są schowane w bębenku, co oznacza, że jest mniejsze prawdopodobieństwo przypadkowych skaleczeń.

Nakłuwacz Accu-Chek FasClix jest już dostępny na polskim rynku zestawie z glukometrem Accu-Chek Active (więcej szczegółów na stronie www.accu-chek.pl/active4 oraz na www.youtube.com/accuchek).

Clixmotion® – podwójnie prowadzony ruch lancetu sprawia mniej bólu

Clixmotion to zasada ruchu lancetu z podwójnym systemem prowadzenia, co oznacza precyzyjną kontrolę ruchu lancetu zarówno do przodu, jak i z powrotem, bez wibracji i oscylacji. Lancet wnika w skórę wyjątkowo szybkim liniowym ruchem, unikając jakichkolwiek ruchów w bok i zapobiegając zbędnym uszkodzeniom skóry. W skórze lancet jest delikatnie zatrzymywany, a następnie natychmiast wycofywany. Ten szybki i kontrolowany ruch jest zdecydowanie bardziej przyjazny dla skóry.

W tę wyjątkową technikę wyposażono wszystkie nakłuwacze Accu-Chek®, w tym Accu-Chek FastClix. Ponadto lancety Accu-Chek mają zwężane trzypłaszczyznowe ostrze o zoptymalizowanych kątach. Taka konstrukcja ostrza oraz wyjątkowo gładka powierzchnia sprawiają, że wniknięcie w skórę odbywa się prawie bez tarcia i jest szczególnie delikatne. Zostało to także podkreślone w ostatnio opublikowanym badaniu przeprowadzonym przez Serge’a Kochera i in. pt. „Porównanie nakłuwaczy przeznaczonych do samodzielnego monitorowania poziomu glukozy we krwi pod kątem bólu przy nakłuwaniu”. Wyniki dla badanej grupy wykazują, że nakłucie przy użyciu nakłuwaczy Accu-Chek® z technologią Clixmotion jest niemal bezbolesne.

Jak uniknąć bólu przy nakłuwaniu? Cztery proste wskazówki.

Przygotowanie

Ważne jest, by przed nakłuciem palce były ciepłe, czyste i suche. W zimnych rękach przepływ krwi jest słaby, przez co próbka krwi może być zbyt mała. Aby poprawić krążenie krwi, należy przemyć ręce ciepłą wodą i delikatnie je masować od wnętrza dłoni do czubka palca. Można też delikatnie pocierać ręką o rękę lub trzymać ręce swobodnie opuszczone przez minutę.

Jeśli palce są wilgotne lub jeśli znajdują się na nich pozostałości cukru, to uzyskiwane wyniki mogą być niemiarodajne.

Miejsce nakłucia

Najlepszym miejscem do pobierania krwi jest bok opuszki palca na wysokości paznokcia. Nie należy pobierać próbek krwi z czubka palca, ponieważ ten obszar przejmuje większość obciążeń przy wykonywaniu codziennych czynności. Ponadto możliwe jest uzyskiwanie krwi z każdego palca.

Należy starać się regularnie zmieniać wykorzystywany palec, aby dać skórze czas na regenerację.

Głębokość nakłucia

Im większa głębokość nakłucia, tym więcej jest podrażnianych naczyń krwionośnych i zakończeń nerwowych. Należy zmniejszyć głębokość nakłucia i sprawdzić, czy jest ona wystarczająca. Dodatkowo podczas nakłucia należy zdecydowanie docisnąć nakłuwacz do skóry. To pomaga w lepszym wniknięciu lancetu w skórę. W zależności od grubości skóry, będącej indywidualną cechą każdej osoby, należy różnicować głębokość nakłucia tak, aby uzyskiwać odpowiedniej wielkości próbkę krwi przy jak najmniejszym odczuciu bólu.

Zmiana lancetu

Należy starać się używać lancetu tylko raz, ponieważ wykazano, że ostrze szybko się tępi przy wielokrotnym wykorzystywaniu, co w konsekwencji powoduje większy ból.

Reklama

Artykuł sponsorowany przygotowany przez Roche Diagnostics Polska.