Gadżety dla cukrzyka dzisiaj nie są już ekstrawagancją, a najczęściej są wyposażeniem niezbędnym do kontrolowania choroby, której przecież nikt sobie nie wybiera. Dlatego wiele urządzeń jest coraz częściej przynajmniej częściowo refundowanych przez NFZ, przez co staje się łatwiej dostępna także dla osób z niezbyt grubym portfelem. Niektóre drobiazgi można wręcz otrzymać za darmo, choć taki prezent może wiązać się z koniecznością korzystania z akcesoriów konkretnego producenta.

Jeszcze sto lat temu pojawienie się objawów cukrzycy oznaczało śmierć. Zanim odkryto insulinę, chorobę leczono dietą (Szkot John Rollo był pierwszym lekarzem, który w czasach rewolucji francuskiej zaczął leczyć cukrzycę pokarmami o niskiej zawartości węglowodanów). Obecnie w codziennym mierzeniu poziomu cukru pomagają cukrzykom niewielkie glukometry, miejsce strzykawki zajęły peny oraz pompy insulinowe, a nawet prowadzone są badania nad stworzeniem sztucznej trzustki.

Chociaż nie minęło jeszcze 100 lat od największego odkrycia w historii istnienia cukrzycy, obecnie jakość życia chorych bez wątpienia zmieniła się. Jeszcze w latach osiemdziesiątych diabetycy cały swój rytm dnia musieli dostosować do swojej choroby. Przykładowo: aby zbadać poziom cukru we krwi, musieli udać się do najbliższej przychodni

Powstanie glukometrów – które na początku wielkością przypominały cegłę – sprawiło, że mierzenie poziomu cukru stało się mniej kłopotliwe. Współczesne glukometry są powszechnie dostępne. Ich niewielki rozmiar pozwala, aby trzymać je ciągle przy sobie – w pracy, podczas dalekich podróży czy uprawiania sportu.

Zmienił się również sposób przyjmowania insuliny. Kiedyś insulina dawkowana była szklanymi strzykawkami z igłami wymagającymi sterylizacji. Obecnie diabetycy mogą leczyć się tam, gdzie akurat przebywają dzięki penom i pompom insulinowym.

Do podawania insuliny przy pomocy obu narzędzi nie jest już potrzebna tradycyjna strzykawka, która często wywołuje u leczonych strach. Pen, który przypomina kształtem długopis, ma miejsce na wkład z insuliną, pozwala na dokładne ustawienie zaplanowanej dawki oraz niemal bezbolesne wstrzyknięcie insuliny.

Natomiast pompa insulinowa to jedno z najbardziej nowoczesnych sposobów dawkowania insuliny. Pompa, jest noszona stale przez pacjenta i przez 24 godziny na dobę zapewnia podawanie insuliny. System ten pozwala uniknąć wykonywania kilku ukłuć dziennie.

Poniżej kilka najnowocześniejszych gadżetów dla cukrzyka, które naprawdę ułatwiają życie.

Czujniki do ciągłego monitorowania glikemii

Na polskim jest kilka takich systemów, które pozwalają zrezygnować z nakłuwania opuszki palca. Są to między innymi:

FreeStyle Libre (FGM), Abbott,

Eversense (CGM-RT), Ascensia,

Dexcom G6 (CGM-RT), Dexcom,

Guardian,(CGM-RT), Medtronic,

Enlite (CGM-RT), Medtronic.

FreeStyle Libre (FGM) mierzy non stop glikemię w płynie śródtkankowym 4 razy na godzinę. Odczyt pomiaru następuje w momencie zbliżenia czytnika (telefonu komórkowego z odpowiednią aplikacją lub specjalne urządzenie-czytnik) do umieszczonego w tkance podskórnej sensora.

Pozostałe systemy pozwalają na ciągły monitoring glikemii w czasie rzeczywistym. Pomiar odbywa się automatycznie co 5 minut. Wyniki pomiarów są automatycznie przekazywane do czytnika. Mogą być wyposażone w alarmy ostrzegające o nieprawidłowym (za niskim lub za wysokim) poziomie glukozy.

Sensory takie kosztują 150-300 zł za sztukę. Do tego potrzebny jest transmiter w cenie 350-2000 zł. Na część urządzeń możliwe jest w przypadku niektórych pacjentów uzyskanie refundacji NFZ, co obniża koszty do 30% ceny aptecznej.

Szybkie glukometry

Na rynku są już glukometry, które mierzą poziom cukru w 4-5 sekund. To duża różnica w porównaniu do starszych tego typu urządzeń, które potrzebują czasami nawet kilkudziesięciu sekund na podanie wyniku. Krótki czas pomiaru bardzo ułatwia życie z cukrzycą. Do takich szybkich i wiarygodnych (certyfikowanych) glukometrów należą np.:

Accu-Check Instant – ok. 120 zł, pomiar w 4 sekundy,

glukometr Gold Care – 70 zł, pomiar w 5 sekund,

GlucoDr. Auto A – ok. 40 zł, pomiar w 5 sekund.

Pierwsze dwa urządzenia współpracują z aplikacjami, mają pamięć pomiarów i przesyła danych za pomocą BlueTooth.

Bielizna na pompę insulinową

To wygodne majtki hipsterki ze specjalną kieszonką na pompę na wysokości pachwiny i otworek po wewnętrznej stronie na dren. Cena około 100 zł za sztukę. Umożliwiają noszenie przy sobie pompy tak, aby nie była widoczna, np. pod sukienką. Są też wersje męskiej bielizny z kieszonką na pompę.

A może smartwatch z pomiarem cukru bez nakłuwania?

Tak, są takie urządzenia do kupienia w Polsce i przez internet. Kuszą atrakcyjną ceną wynoszącą nie więcej niż 300 zł i brakiem konieczności nakłuwania ciała. Problem w tym, że nie są to urządzenia medyczne, które podają wiarygodne informacje.

Jak na razie jedynym najbardziej wiarygodnym urządzeniem tego typu jest Smartwatch Glutrac, który kosztuje ponad 4 tysiące złotych. Na początku trzeba go skalibrować, dokonując kilkunastu nakłuć ciała, aby urządzenie nauczyło się, jakie parametry mierzone przez smartwatch mogą oznaczać nieprawidłowy poziom cukru we krwi.

Później nakłuwanie nie jest już niezbędne, a urządzenie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji samodzielnie dokonuje oceny poziomu cukru we krwi. Mimo to i tak dla lekarza wiarygodne dane uzyskasz wyłącznie podczas badania z próbki krwi, więc taki smartwatch może być traktowany, póki co, jako gadżet, który może ułatwiać życie cukrzykowi, ale nie zastąpi tradycyjnego glukometru.

O darmowe gadżety dla cukrzyków najlepiej pytać w poradniach diabetologicznych lub aptekach. Bardzo często do zakupu pasków do pomiaru glukozy można otrzymać glukometr gratis lub opaskę gumową na nadgarstek, która zwiększa bezpieczeństwo diabetyka. Czasami firmy farmaceutyczne organizują akcje promocyjne, dzięki czemu a aptekach diabetyk może otrzymać darmowe gadżety.

Darmowy glukometr i paski może przepisać lekarz na receptę. Realizuje się ją bezpłatnie w aptece.

Darmowe glukometry wysyłają następujące firmy:

Roche –szeroki wybór glukometrów, w tym serię Accu-Chek – telefon 801080104,

Abbott Laboratories – np. FreeStyle Libre i Optium – telefon 800500800,

Ascensia – produkują glukometry Contour – telefon 800999090,

Medtronic –glukometry serii MiniMed – telefon 222756999,

Johnson & Johnson / Lifescan – np. glukometr OneTouch, telefon 801232323.

Często, aby uzyskać wybrany model od jego producenta, poprosi on zrealizowanie recepty na paski do konkretnego modelu glukometru, który ma zostać do ciebie wysłany. Na infolinii zostaniesz poinformowana, co zrobić, aby urządzenie dotarło do ciebie bezkosztowo.

fot. Gadżety dla cukrzyka: glukometr/ Adobe Stock, LunaLu

Oto kilka podpowiedzi na prezent dla cukrzyka w cenie od kilku do kilkuset złotych. Poza naszymi propozycjami warto także rozważyć ubrania – T-shirty lub bluzy z napisami nawiązującymi do cukrzycy czy kosmetyki do skóry cukrzyka.

Silikonowa nakładka na pasek od zegarka lub bransoletka

Kosztuje tylko ok. 10 złotych i pasuje na dość szeroki pasek, np. od smartwatcha. Sprawia, że w razie złego samopoczucia diabetyka ludzie wokół czy ratownicy będą wiedzieli, że mają do czynienia z cukrzykiem, gdyż jest na niej wyraźny napis: diabetyk.

Inny pomysł do skórzana bransoletka z metalowym elementem z grawerowanym napisem i symbolem kojarzącym się z medycyną. Można zaordynować grawer brzmiący na przykład tak: Jestem cukrzykiem, Jeśli zasłabnę, wezwij pomoc medyczną! Koszt 60-100 zł.

Kubek z napisem

Wersji kubków, które można kupić diabetykowi w cenie ok. 30 zł jest cała masa. Do wyboru są m.in. napisy:

słodka z natury,

trzymam poziom 96 mg,

cukier na mnie na działa,

mam to w pompie,

power by insulin,

diabetyk naturalnie jest słodki.

Waga dietetyczna

Pozwala bardzo precyzyjnie ważyć produkty spożywcze, co ułatwia obliczanie ładunku glikemicznego posiłku i ewentualnie precyzyjne ustalenie dawki insuliny. Pomaga też kontrolować dietę, aby cukrzyk mógł trzymać masę ciała w ryzach. Niektóre wagi od razu mogą liczyć kalorie zawarte w porcji produktu. Cena: 50-200 zł.

Izotermiczne etui na insulinę

Kompaktowe pudełeczko utrzymujące odpowiednią temperaturę insuliny podczas transportu. Jest dość sztywne, więc dodatkowo chroni lek. Zapinane na zamek błyskawiczny, może mieć pasek do założenia na rękę. Koszt ok. 100 zł.

Treść artykułu pierwotnie opublikowano 28.03.2018 r.

