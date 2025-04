Zdrowy tryb życia nie zwalnia cię z dbania o stawy, ścięgna i kości. Musisz pamiętać, że to właśnie dzięki nim możesz swobodnie się poruszać , uprawiać różnorakie sporty. Jeśli nieprawidłowo będziesz o nie dbać, nabawisz się niepotrzebnych kontuzji, które możesz odczuwać nawet do końca życia. My radzimy jak się przed tym uchronić. Poznaj sześć sposobów, które pozwolą ci zadbać o zdrowe stawy, ścięgna i kości.

Zadbaj o kondycję

To prawda, że sport to zdrowie, dlatego warto o nim pamiętać i przynajmniej trzy razy w tygodniu być aktywną fizycznie. Aby zwiększyć gęstość tkanki kostnej wybierz takie ćwiczenia, które obciążą twój układ kostny. Może to być bieganie, jazda na rowerze, tenis, a nawet wychodzenie po schodach. Pamiętaj, że większa aktywność fizyczna nie tylko sprzyja spalaniu tkanki tłuszczowej, ale również pobudza procesy budowy kości. Typ i intensywność ćwiczeń dostosuj do swojej kondycji i możliwości. Zbyt duży wysiłek może narazić cię na kontuzje stawów. Aby o nie dbać powinnaś rozpocząć rozgrzewkę od rozciągania, które rozgrzeje maści tworzące naturalną warstwę ochronną stawów. Bez prawidłowej rozgrzewki i stopniowanego wysiłku możesz także nabawić się zapalenia ścięgna Achillesa.

Pożegnaj nałogi

Picie kawy to ogromna przyjemność, która z nas nie lubi usiąść przy dobrej latte ze swoją przyjaciółką i poplotkować? Niestety, napój ten zmniejsza wchłanianie wapnia, powodując tym samym, że nasze kości nie otrzymują potrzebnej w ciągu dnia ilości minerałów. Stają się przez to słabsze i bardziej podatne na złamania. Podobnie działają papierosy, które obniżają poziom estrogenów, ułatwiających przyswajanie wapnia z pożywienia.

Zwracaj uwagę na jedzenie

Twoje posiłki powinny być bogate w zielone warzywa. Od dziś twoim największym przyjacielem staje się m.in. sałata, szpinak, brokuł. To one dostarczają do organizmu witaminę K, której zdaniem jest ochrona kości przed złamaniami. Z kolei chcąc prawidłowo dbać o swoje stawy powinnaś swoją dietę wzbogacić o zdrowe tłuszcze, które wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie stawów. Złe odżywianie to także przyczyna nadwagi. Nie możesz sobie na nią pozwolić, gdyż twoje stawy będą narażone na nadmierne obciażenie. Im więcej kilogramów tym łatwiej o ich kontuzję.

Pokochaj słońce

Promienie ultrafioletowe (UV) wpływają na wytwarzanie witaminy D, która zwiększa wchłanianie wapnia aż do 80%. Witamina ta pobudza także procesy kościotwórcze. Wystarczy dziesięć minut spaceru dziennie, aby twój organizm funkcjonował prawidłowo.

Ubieraj się z głową

Jeśli chcesz chronić swoje stawy i więzadła powinnaś nosić wygodne buty. Pamiętaj, że jeśli dojdzie do kontuzji to przy noszeniu niewygodnych butów może się to bardzo często powtarzać. Nieodpowiedni ubiór wpływa też niekorzystnie na nasze stawy. Ubieranie butów na obcasie podczas wyjścia w góry czy długi spacer może spowodować skręcenie kostki. Należy ubierać się wygodnie i z głową, a nie podążać za najnowszymi trendami w modzie, bo to zapewni ci bezpieczeństwo i wygodę w poruszaniu. Wreszcie twoje ścięgna i stawy będą mogły czuć się komfortowo.

Sięgnij po kolagen

Kolagen jest najważniejszym białkiem występującym w ludzkim ciele, to tzw. "białko młodości" będące budulcem m.in. skóry, kości, stawów, ścięgien, naczyń krwionośnych czy organów wewnętrznych. Jest to także substancja spajająca komórki, polecana osobą w każdym wieku. U młodych osób wspomaga skutecznie walkę z trądzikiem. Kobiety chwalą go jako idealny środek wpływający na włosy, skórę, zmarszczki i paznokcie a także pomagający walczyć z cellulitem.

Kolagen dla osób w każdym wieku

Ludzie starsi są szczególnie narażeni na kontuzje stawów i ścięgien. Aby się przed tym uchronić to właśnie oni w szczególności powinni sięgnąć po kolagen. Jego wyjątkowe działanie pozwala na prawidłowe funkcjonowanie i swobodny ruch. Z kolei sportowcy, dla których podstawą są aminokwasy i białka mające wpływ na budowę mięsni zamiast sięgać po różnorakie suplementy powinni wygrać kolagen. Jest to nie tylko praktyczne rozwiązanie (zamiast wielu tabletek sięgać będziesz po jedną), ale również dużo zdrowszy sposób na zachowanie pełnej sprawności twoich stawów i ścięgien. Ale to nie wszystko, bo kolagen ma jeszcze wiele innych właściwości wpływających pozytywnie na twoje zdrowie, samopoczucie i kondycję fizyczną niezależnie od wieku. Dlatego też kolagen polecany jest wszystkim!

