Czy wiesz, że w Polsce aż 9 milionów ludzi nosi protezę zębową? To nawet więcej niż ludzi, którzy noszą okulary! Z badań wynika też, że statystycznie już co druga osoba w wieku 40+ ma protezę - i że dla większości z nich to temat wstydliwy, wzbudzający poczucie zakłopotania. Nie musi tak być.

„9 milionów powodów" - ta kampania jest nie tylko o protezach zębowych

Nie chodzi tylko o zęby, ale też, a nawet przede wszystkim, o naszą pewność siebie. Bo przecież noszenie protezy zębowej to nic dziwnego, a już na pewno nie nic złego. Dlaczego więc tak się tego wstydzimy? Jak postrzegani są ludzie noszący protezy? Jak odczarować negatywne postrzeganie protez? O tym dowiadujemy się z kampanii „9 milionów powodów".

„9 milionów powodów" to kampania społeczno-edukacyjna skierowana do osób noszących protezę zębową, których w Polsce jest aż 9 milionów. Choć jest to już co druga osoba w wieku 40+, a metoda ta jest najpopularniejszym sposobem radzenia sobie z dużymi brakami w uzębieniu, jej noszenie nadal pozostaje tematem tabu. To dlatego kampanię wspierają Polskie Towarzystwo Stomatologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Zwalczenie poczucia wstydu

Celem kampanii społeczno-edukacyjnej "9 milionów powodów" jest zwalczanie poczucia wstydu u osób noszących protezę zębową oraz uświadomienie społeczeństwa, że proteza zębowa to całkowicie normalna rzecz. Każda osoba z 9 milionów jej użytkowników ma bowiem swój powód, by w pełni cieszyć się życiem.

Protezę nosi twój sąsiad, nauczycielka, ciotka, babcia

Być może Ciebie też to czeka. To normalna kolej rzeczy. Protezy zębowe nosi 9 milionów Polaków. Mediacom Bussiness Science przeprowadził badania na temat protez zębowych. Grupę kontrolną stanowiło 300 osób - kobiety i mężczyźni w wieku 50+. Do jakich wniosków doszli socjologowie?

Poniższe dane pokazują, że proteza zębowa to absolutnie normalna rzecz:

54% osób w wieku 40+ nosi protezy zębowe

Aż 67% osób noszących protezę zębową ma niespełna 60 lat (40-59)

Prawie połowa osób noszących protezę zębową (47%) – nosi jedynie protezę częściową (dla kilku zębów)

Protezę zębową noszą głównie kobiety

Ponad 70% grupy – stanowią osoby z wyższym i średnim wykształcenie

​Mediacom Bussiness Science, badania przeprowadzone na próbie 300 osób

​

Stereotypy. Wstyd. Problemy

Znasz to stwierdzenie: Protezy zębowe noszą tylko ludzie starsi. Albo: Protezy noszą tylko ci, którzy nie dbają o zęby. Nie do końca tak jest. Często przyczyną utraty zębów są skłonności genetyczne, choroby, wypadki, skutki uboczne terapii onkologicznej, a także brak dostępu do właściwej opieki stomatologicznej. Niestety w Polsce panuje mylne przekonanie, w myśl którego proteza zębowa równa się starość, czy brak higieny. To dlatego tak wielu ludzi noszących protezy po prostu boi się do tego przyznać. Obawiają się opinii społecznej, krzywych spojrzeń, wyszydzenia czy kąśliwych komentarzy. Wcale tak nie musi być!

Wszystko zaczyna się w naszej głowie!

Niestety wielu z nas ulega stereotypom w tym zakresie, także użytkownicy protez. Takie myślenie rzutuje negatywnie na ich samopoczucie, pewność siebie i samoocenę. Poczucie wstydu związane z użytkowaniem protezy zębowej odbiera im również gotowość do sięgania po specjalistyczne preparaty do pielęgnacji i mocowania protezy, co przekłada się na realne problemy funkcjonalne, zdrowotne, a nawet społeczne. Ludzie ci często z obawy przed wyśmianiem, że noszą protezę zębową, rezygnują z codziennych ważnych dla siebie aktywności – spotkań z rodziną i znajomymi, uprawiania sportu, wizyt w teatrze czy zabawy z wnukami. Kampania społeczno-edukacyjna 9 milionów powodów organizowana przez firmę GlaxoSmithKline – która jako właściciel marki Corega, będącej liderem w segmencie produktów do mocowania i higieny protez zębowych ma ogromne znaczenie w budowaniu świadomości pacjentów, że nie są osamotnieni w swoich obawach związanych z użytkowaniem protezy zębowej. Pozwoli ogromnej liczbie Polaków dbać o siebie i swoją protezę i żyć pełnią życia. - Anna Kędzierska, psycholog, ekspertka kampanii 9 milionów powodów”

Robert Janowski – ambasador Kampanii

Do kampanii społeczno-edukacyjnej dołączył znany piosenkarz i prezenter telewizyjny, Robert Janowski. Dlaczego postanowił zostać ambasadorem tej kampanii?

Zdecydowałem się zaangażować w kampanię 9 milionów powodów, która zwalcza poczucie wstydu u osób noszących protezę zębową, ponieważ liczba jej użytkowników jest dla mnie szokująca! Takich osób jest w Polsce aż 9 milionów! Nie miałem pojęcia, że tak ogromna część społeczeństwa jest w pewnym sensie marginalizowana i zmaga się z tak wieloma problemami. Osobom noszącym protezę zębową bardzo często towarzyszy bowiem lęk przed jej wypadnięciem podczas śmiania się, jedzenia czy kichania, a także obawa przed tym, że ktoś ją zauważy, a nawet publicznie wyśmieje. - Robert Janowski

One się nie wstydzą!

Noszą protezy zębowe i to dzięki nim mogą funkcjonować tak, jak chcą. Mogą spotykać się ze znajomymi, rozwijać zainteresowania i pasje. To dzięki protezie nie muszą się wstydzić! Zobacz prawdziwe historie pani Hani i Basi, które z dumą mówią o swojej przygodzie z protezą zębową.

W moim przypadku najtrudniejszym wyzwaniem było oswojenie się z nową sytuacją. Proteza zębowa pozwoliła mi wrócić do moich pasji i rozwijać zainteresowania. Dzięki wykorzystaniu produktów do pielęgnacji protezy dużo łatwiej było mi zaakceptować nową sytuację. Prowadzę bloga o modzie i sposobach na dbanie o siebie dla seniorek. Organizuje pokazy mody, na których sama występuję i przekonuję moje koleżanki, że warto dbać o swój wygląd. Krem mocujący do protez daje mi pewność siebie, dzięki czemu mogę znowu szeroko się uśmiechać i cieszyć się każdym dniem. Z protezą żyje mi się łatwiej i wygodniej. - Pani Hanna, 65 lat. Protezę ma od 8 lat.

Dwa lata temu przeszłam na emeryturę, jednak wciąż cierpię na brak czasu. Od niedawna razem z córkami prowadzę prężnie działające bistro. Kiedy zaczęłam mieć problemy z uzębieniem, wstydziłam się kontaktu z innymi ludźmi. Proteza zębowa pozwoliła mi odzyskać dawną radość życia. Krem mocujący jest jednym z najważniejszych przedmiotów w mojej kosmetyczce, bo tylko prawidłowo przymocowana proteza daje mi absolutną pewność siebie. Dzięki temu czuje się swobodnie wśród innych ludzi i nie wstydzę się szeroko uśmiechać. - Pani Basia, 63 lata. Nosi protezę od 13 lat.

Proteza zębowa i co dalej?

Problem wypadających zębów nie musi być ograniczeniem. Wiele osób mówi, że odczuwa spory dyskomfort, ze względu na braki w uzębieniu. Przestają się uśmiechać, czy spotykać z przyjaciółmi. Wcale nie musi tak być!

Umów się do dentysty, który dopasuje protez tak, by nie była ograniczeniem. Następnie pomyśl o odpowiednim umocowaniu i higienie swojej protezy.

