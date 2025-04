Reklama

Przestrzeganie zasad higieny intymnej znacznie zmniejsza ryzyko pojawienia się szczególnie nieprzyjemnych dla kobiet kłopotów - podrażnień i infekcji. Niestety, wiele z nas tak naprawdę wciąż nie wie, jakie to zasady lub traktuje higienę intymną „po macoszemu”. Dlatego, w trosce o wasze zdrowie, przedstawiamy schemat prawidłowego mycia i pielęgnacji krocza oraz warg sromowych, który powinna znać i stosować każda kobieta.

Jak myć okolice intymne?

Po pierwsze: częstotliwość. Okolice pośladków, krocza i warg sromowych powinny być myte (ale nie szorowana, aby nie dopuścić do mikrourazów) codziennie.

Po drugie: pozycja. Okolicę intymną powinno się myć w wygodnej pozycji, która nie powoduje dyskomfortu – silne rozchylanie nóg absolutnie w niczym nie pomaga.

Po trzecie: kierunek. Zawsze od góry do dołu (inaczej: od przodu do tyłu) lub od wzgórka łonowego w kierunku odbytu. Niezależnie od wieku oraz tego, czy się myjemy, czy podcieramy. W ten sposób nie doprowadzimy do przeniesienia drobnoustrojów z odbytu do pochwy i cewki moczowej. Końcowy odcinek przewodu pokarmowego jest skolonizowany przez bakterie, które w układzie moczowym czy drogach rodnych mogą doprowadzić do zakażenia.

I po czwarte: rozchylanie warg sromowych - czy jest konieczne? Tak, ale rozchylamy tylko wargi sromowe większe i delikatnie oczyszczamy, nie wprowadzając palców czy myjki do środka. Myjemy przecież okolice intymne, a nie pochwę, bo ta naturalnie oczyszcza się sama.

Czym myć okolice intymne?

Najlepiej wodą i delikatnym środkiem myjącym. Zrezygnuj z kosmetyków o intensywnym zapachu. Lepiej będzie, jeśli zastąpisz je płynem do higieny intymnej o odpowiednim pH, czyli 5,5.

Spanie w bieliźnie i noszenie wkładek poza miesiączką - tak czy nie?

Prawidłowa wydzielina z pochwy jest niemalże bezwonna, bezbarwna i na tyle skąpa, że nie ma konieczności noszenia wkładek higienicznych, jeśli nie mamy miesiączki. Noszone o kilka godzin za długo wkładki zamieniają się w siedlisko bakterii i mogą przyczyniać się do rozwoju naprawdę groźnych infekcji intymnych.

Podobnie jest ze spaniem w bieliźnie. Jeśli nie mamy akurat miesiączki, nie musimy zakładać majtek pod piżamę lub koszulę. Nocne "wietrzenie" zmniejsza populację bakterii i grzybów w okolicach intymnych, co więcej te „niedobre” bakterie, które dostają się z odbytu do okolic pochwy mają dużo trudniejszą drogę – jeżeli nie macie na sobie wkładki lub majtek.

Co robić w przypadku infekcji intymnej?

Niestety, nawet mimo skrupulatnego przestrzegania zasad higieny, nie zawsze udaje nam się uniknąć infekcji. Dlatego, kiedy pojawia się świąd, pieczenie, czy upławy rozwiązaniem jest zastosowanie leku dopochwowego Gynoxin® OPTIMA, który leczy infekcję intymną w 3 dni, likwidując jednocześnie nieprzyjemne objawy.

UWAGA! W przypadku, gdy infekcja nie ustępuje lub objawy nasilają się – konieczna jest wizyta u lekarza ginekologa, który indywidualnie dobierze sposób leczenia.

