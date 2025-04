Reklama

Menopauza, czyli przekwitanie lub klimakterium to czas, kiedy dojrzała kobieta przechodzi ze stanu płodowego w bezpłodowy. Jest to spowodowane zmianami hormonalnymi, a dokładniej stopniowym wygaszaniem zdolności jajników oraz spadkiem poziomu estrogenów we krwi. Menopauza najczęściej przypada pomiędzy 45 a 55 rokiem życia. Czym dokładnie jest, czy należy się jej bać, w jaki sposób się objawia i czy istnieje metoda na zmniejszenie dolegliwości, które wiążą się z tym stanem? Postanowiłyśmy wziąć ten temat pod lupę!

Czy to już? Poznaj objawy menopauzy

Nie każda z nas przechodzi menopauzę tak samo. Są kobiety, u których ten stan mija bezobjawowo. Są jednak takie oznaki, które mogą świadczyć o przekwitaniu. O co dokładnie chodzi?

Zwiększenie masy ciała

Wiesz, że po 60 roku życia masa ciała kobiety wzrasta średnio o 18%? To normalne. Wszystko dlatego, że w czasie menopauzy zwalniają procesy metaboliczne. Skutek? U kobiet przechodzących menopauzę zaobserwowano wzrost tkanki tłuszczowej o 36%. Często zmienia się też figura, np. z "gruszki" na "jabłko". Zmiana w układzie krążenia

Problemy z ciśnieniem, ospałość, bóle głowy - te wszystkie objawy mogą świadczyć o zmianach w układzie krążenia. Kobiety w czasie menopauzy obserwują wzrost poziomu cholesterolu. Pojawia się też nadciśnienie tętnicze i choroby wieńcowe. Wszystko przez zwolnienie metabolizmu i wzrost masy ciała. Uderzenia gorąca

Uczucie ciepła w okolicy klatki piersiowej, zaczerwienienie na twarzy, dreszcze, czy uderzenia gorąca występują u około 65% kobiet, które przechodzą menopauzę. Tego typu objawy ustępują najczęściej po 5 latach po menopauzie. Kruchość kości

Ze względu na zmniejszenie stężenia estrogenów spada poziom wapnia we krwi i w kościach. Konsekwencje? Aż 30% kobiet po 50 roku życia przyznaje, że w czasie menopauzy miało chociaż jedno złamanie. Zmiany zachodzące w skórze

Suchość skóry, powstawanie głębokich zmarszczek, a także utrata włosów to kolejne objawy menopauzy. Zmiany w układzie moczowym

Ze względu na obniżenie poziomu estrogenów dochodzi też do wielu infekcji moczowych, a także problemów z nietrzymaniem moczu. Uskarża się na to aż 50% kobiet w grupie wiekowej 50-60 lat oraz aż 72% 70-letnich pań. Zmiany w układzie płciowym

Suchość błony śluzowej pochwy powoduje często bolesne stosunki płciowe - to kolejne objawy menopauzy. Zmiany w gruczołach piersi

Piersi zmieniają kształt, zmniejsza się też pigmentacja gruczołów piersiowych. Zmiany nastroju

Zmiana budowy ciała i zmniejszone libido prowadzą do obniżenia własnej wartości. W konsekwencji wiele kobiet w czasie menopauzy jest bardziej drażliwa i nerwowa, a także przyznaje się do stanów depresyjnych i bezsenności.

6 sposobów na złagodzenie objawów menopauzy

Menopauza to nie koniec świata. To normalny stan, do którego warto się odpowiednio przygotować. Poznaj nasze sposoby na zminimalizowanie oznak menopauzy.

Unikaj stresu Ogranicz intensywne diety Ruszaj się, ale nie uprawiaj sportu ponad własne możliwości Ogranicz kawę, herbatę, słodycze i ilość spożywanej soli. Jedź zdrowo Unikaj nadmiernego spożywania alkoholu Pamiętaj o odpowiedniej suplementacji

Jakie suplementy warto wprowadzić do swojej diety, aby zminimalizować objawy menopauzy?

Wystarczy wybrać się do apteki czy sklepu, by przekonać się, jak wiele preparatów jest dostępnych na rynku. Aby zminimalizować objawy menopauzy, warto pamiętać o suplementach, bogatych w wapń, witaminę D, witaminy z grupy B, magnez i kwas foliowy. Taki własnie jest suplement diety Doppelherz, który rekomendowany jest przez wiele kobiet i lekarzy specjalistów. Co wyróżnia go na tle innych produktów tego typu?

Doppelherz może pomóc załagodzić objawy menopauzy i wspomóc równowagę hormonalną. Suplement może też ograniczyć uderzenia gorąca, nadmierne pocenie się, drażliwość, trudności z zapamiętywaniem i stałe uczucie zmęczenia. Dodatkowo może pozytywnie wpłynąć na stan kości, skórę, koncentrację i sprawność umysłową.



Produkt występuje w 2 wariantach:

Aktiv-Meno FORTE , który może sprawdzić się przy bezsenności

, który może sprawdzić się przy bezsenności Meno COMPLEX – dla kobiet cierpiących na chroniczne zmęczenie i zaburzenia koncentracji.

