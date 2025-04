Okres przekwitania to punkt zwrotny w życiu każdej kobiety. W jej organizmie zachodzą liczne przemiany, które widoczne są zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej. Odpowiadają za to hormony płciowe – estrogeny.

Wejście w okres przekwitania to proces, który nie następuje gwałtownie, lecz składa się z etapu premenopauzalnego (ok. 4 lata przed wystąpieniem menopauzy), menopauzy właściwej (ostatnia miesiączka wraz 12-miesięcznym okresem po niej, gdy nie występuje krwawienie maciczne) oraz etapu pomenopauzalnego (cały czas życia kobiety po wygaśnięciu funkcji rozrodczych). Do tego momentu biologiczny rytm życia kobiet był powiązany z cyklem hormonalnym, który warunkował comiesięczne występowanie owulacji i menstruacji.

Winne temu są hormony płciowe

Wcześniej wspomniano o estrogenie, jednak za koordynację tej skomplikowanej machiny odpowiadają cztery związki – estrogeny, progesteron, folikulotropiny i lutropiny. Ich wydzielanie odbywa się na trzech poziomach: podwzgórza, przysadki mózgowej i jajników. Wszystkie one działają na zasadzie sprzężenia zwrotnego, a więc współpracując i wzajemnie komunikując się ze sobą.

Wejście w okres menopauzy zaburza ten naturalny rytm poprzez stopniowe wygasanie pracy jajników. Estrogenowe deficyty są wyczuwalne przez te obszary mózgu, które dotychczas były przyzwyczajone do regularnych ich dostaw. A co za tym idzie misterna konstrukcja, która gwarantowała kobiecemu organizmowi płodność, zaczyna poważnie szwankować. Jest to odczuwalne w trzech zasadniczych sferach życia: fizycznej, psychicznej i seksualnej.

Estrogeny pod lupą

Estrogeny są nazywane hormonami żeńskimi, co nie oznacza, że są obecne wyłącznie w kobiecym organizmie. To jednak w nim pełnią kluczową rolę kształtowania narządów płciowych i regulacji cykli miesiączkowego.

Nagły spadek ich poziomu w organizmie zwiastuje liczne zmiany. Nie pozostajemy wobec nich jednak całkiem bezradni, czego nauczyła nas natura. Zauważono, że w świecie przyrodniczym zwierzęta w okresie przekwitania przejawiają skłonność do pożywiania się wybranymi gatunkami roślin. Okazało się, że takimi, które zawierają niesteroidowe związki o budowie i funkcji podobnej do naturalnych estrogenów. Otrzymały one nazwę fitoestrogenów ze względu na ich wyjątkowe powinowactwo do receptorów estrogenowych. Fitoestrogeny uzupełniając niedobory żeńskich hormonów w organizmie, powstrzymują kaskadowe występowanie zmian typowych dla okresu przekwitania.

Co łagodzi powstawanie menopauzy i jej objawy?

Wśród fitoestrogenów na szczególną uwagę zasługują lignany lniane otrzymywane z siemienia lnianego oraz 8 – prenylnaringenina zawarta w szyszkach chmielu. Substancje te możemy dostarczyć wraz z pożywieniem, jednak ze znacznie wygodniejszym rozwiązaniem jest ich suplementacja w postaci specjalnych preparatów. Jednym z nich jest Ligunin® TERMOSTOP, który zawiera optymalne ilości fitoestrogenów. Jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż hormonalna terapia zastępcza, ze względu na mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych skutków ubocznych niż w przypadku terapii hormonalnej. Ponadto pozwala oddziaływać zarówno na ciało, jak i na umysł, a to właśnie obie te sfery są narażone na menopauzalne zmiany. Liginany lniane regulują gospodarkę hormonalną i wykazują właściwości antyoksydacyjne. Obniżają ryzyko wystąpienia chorób hormonozależnych, zmniejszają poziom cholesterolu we krwi, chronią przed osteoporozą, a także poprzez swoje działanie hipoglikemiczne są rekomendowane w profilaktyce cukrzycy. Natomiast szyszki chmielu wykazują delikatne działanie uspokajające i wyciszające..

Kolejny kwitnący etap życia

Oprócz profilaktyki czy łagodzenia zaburzeń nastroju, Ligunin Termostop pomaga niwelować również takie dolegliwości związane z menopauzą, jak uderzenia gorąca na które cierpi ponad 80 procent kobiet, pocenie się, niepokój oraz rozdrażnienie. Pozytywnie oddziałuje też na sen, ułatwiając nocny odpoczynek i zapobiegając wybudzaniu się. Wszystko to sprawia, że sięgając po naturalne rozwiązania, możemy oswoić menopauzę, jeszcze zanim spędzi nam sen z powiek, a dzięki temu możemy w bardziej komfortowy i mniej dotkliwy sposób przetrwać przekwitanie i uczynić je kwitnącym okresem w naszym życiu.

