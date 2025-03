Żyjemy szybko, mamy sporo stresu, staramy się spełniać standardy wyglądu. Efekt? Często wciągamy brzuch, co może powodować problemy z nadmiernie napiętymi mięśniami brzucha.

Wiele z nas sama na siebie nakłada duże oczekiwania. Często w gabinecie zadaję pacjentkom pytanie czy zastanawiały się gdzie najczęściej w ciele kumulują się u nich emocje. Wiele potwierdza, że w sytuacjach silnych emocji spina mocno brzuch. Wcześniej nawet nie zdawały sobie z tego sprawy. Mało się obserwujemy i mało słuchamy sygnałów jakie wysyła nam ciało, a to bardzo ważne by je wyłapywać. Świadomość jest pierwszym krokiem do zmiany. Druga sprawa to standardy dotyczące wyglądu. Większość kobiet marzy o płaskim brzuchu. Zajęcia które najlepiej prosperują na siłowniach to często właśnie zajęcia w stylu „płaski brzuch”. A my kobiety musimy pamiętać, że podlegamy przez cały cykl wahaniom hormonalnym. Nasz brzuch się zmienia. Niektóre z nas przed miesiączką zatrzymują wodę. Wiele tej wyrozumiałości dla siebie nie ma. Zawsze chcemy wyglądać dobrze więc co robi wiele kobiet ? wciąga brzuch i z tym wciągniętym brzuchem chodzi cały dzień. Jest to bardzo niezdrowe nie tylko dla brzucha ale i dla naszego dna miednicy. Może powodować problemy takie jak na przykład zaparcia – mówi Kamila Grabek.