Jak wynika z badań, większość kobiet po 45 roku życia ma zaburzoną życiową równowagę. Najczęściej, zbyt dużo czasu poświęcają pracy lub życiu osobistemu, zatracając się w obowiązkach. Wiąże się to przykrymi konsekwencjami takimi, jak pogorszenie samopoczucia, utrata sił witalnych, a nawet przyspieszenie procesu menopauzy. Istnieją jednak pewne uniwersalne sposoby na utrzymanie work-life balance. Trzeba je poznać i wypracować, a z pewnością jakość naszego życia znacznie się poprawi!

Spędzaj czas z osobami, na których ci zależy...



...i którym zależy na tobie. Nie marnuj go, jeśli uważasz, że ktoś kontaktuje się z tobą tylko wtedy, kiedy potrzebuje pomocy, zwłaszcza finansowej, bowiem poza cennym czasem utracisz coś znacznie ważniejszego - zdrowie psychiczne. Nie warto również przedkładać niezobowiązujących znajomości nad relacje z najbliższymi.

Ustal na nowo swoje priorytety

Matka, żona, bizneswoman, która przez lata wykonywała kilka czynności jednocześnie nie ma już tyle siły i motywacji, co kiedyś? To całkowicie normalne! Dlatego, w pewnym wieku należy zwolnić tempo i na nowo poukładać swoje priorytety. Twoje życie już się ustatkowało, powinno być więc zgodne z wyznawanym przez ciebie systemem wartości. Zadbaj o to, zanim zdasz sobie sprawę, że ciągle za czymś gonisz...

Próbuj nowych rzeczy

Zawsze marzyłaś o tym, aby pójść na kurs tańca lub nauczyć się francuskiego? Jeśli tak, to przyszedł na to idealny moment! Świadomie podjęte decyzje, które dodatkowo czynią cię szczęśliwszą sprawiają, że osiągnięcie równowagi życiowej będzie na wyciągnięcie ręki!

Poznaj sposoby na relaks i ciesz się chwilą tylko dla siebie!

Pilates, joga, medytacja, a nawet zwykły odpoczynek na kanapie z książką i ulubioną herbatą - każdy sposób wyciszenia pozytywnie wpłynie na twój organizm i samopoczucie. Pozbycie się stresu wcale nie musi dużo kosztować. Nie wymaga też pracy pod czujnym okiem fachowca, ani naukowej wiedzy. Najprostszym narzędziem do rozluźnienia ciała i uwolnienia psychiki od zbędnych ciężarów jest odpowiedni oddech. Można go praktykować wszędzie, stosować jako samodzielny sposób powrotu do równowagi psychofizycznej oraz łączyć z innymi technikami relaksacji. Wystarczy, że kilka razy w tygodniu zrobisz dla siebie taką drobną przyjemność, a odczujesz liczne, płynące z tego korzyści.

Nie daj się menopauzie!

Istnieją preparaty, które mogą pomóc ci swobodniej przejść przez ten trudny okres. Warto rozważyć sięgnięcie po Doppelherz aktiv Meno COMPLEX lub Doppelherz aktiv Aktiv-Meno FORTE, szczególnie zalecane w celu łagodzenia objawów menopauzy. Dzięki nim, możesz poprawić koncentrację i jakość snu, zminimalizować dokuczliwość uderzeń gorąca, a także podnieść poziom witamin i mikroelementów w swoim organizmie.

Teraz, odpowiedz sobie na pytanie: czego potrzebujesz, czego ci w życiu brak, a czego wcale nie chcesz. To pozwoli ci realizować niezaspokojone potrzeby i zmienić życie na lepsze!

Materiał powstał we współpracy z DoppelHerz.