Lignany lniane – kobieca, tajna broń

Lignany to fitoestrogeny uzyskane siemienia lnianego, które mają zdolność regulacji aktywności hormonów płciowych w organizmie. Właśnie dlatego są szczególnie zalecane kobietom, które wcześniej czy później będą się zmagały ze skutkami braku równowagi hormonalnej. Lignany lniane wykazują właściwości podobne do estrogenów, dlatego przyjmowanie ich przez kobiety, zwłaszcza w okresie menopauzy wpływa korzystnie na zachodzące w organizmie procesy fizjologiczne zależne od estrogenów. Zarówno chmiel zwyczajny jak i lignany lniane wykazują właściwości przeciwutleniające i pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Dlatego warto przyjmować te dwie substancje jednocześnie, np. w formie preparatu Ligunin® TERMOSTOP czy Ligunin®.

Czym są fitoestrogeny?

O ile ligniany lniane mogą być dla ciebie czymś nowym, z pewnością choć raz w życiu słyszałaś o fitoestrogenach. Są to niesteroidowe związki o budowie i funkcji podobnej do naturalnych estrogenów, produkowanych w organizmie kobiety. A więc nie bez powodu otrzymały one nazwę fitoestrogenów, dzięki powinowactwu do receptorów estrogenowych nie można było określić ich bardziej trafnie. Kobiety, uzupełniając niedobory żeńskich hormonów w organizmie, powstrzymują kaskadowe występowanie zmian typowych dla okresu przekwitania. Wśród fitoestrogenów na szczególną uwagę zasługują lignany lniane otrzymywane z siemienia lnianego i 8-PN, tj. 8-prenylnaringena pozyskiwana z szyszek chmielu – oba znajdziemy w preparacie Ligunin® TERMOSTOP. Oczywiście, możemy dostarczać sobie fitoestrogeny wraz z pożywieniem, jednak połknięcie kapsułki jest znacznie wygodniejsze, a przede wszystkim – masz gwarancję, że przyjmujesz optymalną, zalecaną dawkę.

Kiedy warto sięgnąć po fitoestrogeny?

Przyjmowanie teraz suplementów z fitoestrogenami może wydawać ci się zbędne. Teraz, tzn. gdy jeszcze nie doświadczyłaś pierwszych objawów menopauzy i nie do końca wiesz, co może nastąpić. Warto jednak rozpocząć suplementację zanim objawy menopauzy zaczną dosłownie spędzać ci sen z powiek. Przekwitanie jest naturalnym etapem w życiu kobiety, od którego właściwie nie da się uciec, ale można złagodzić popularne objawy. Kobiety w okresie okołomenopauzalnym, który rozpoczyna się kilka lat przed ostatnią miesiączką (a to właśnie jest moment menopauzy) skarżą się na uderzenia gorąca, zlewne poty, rozdrażnienie i depresję, spadek libido, suchość pochwy, bezsenność, problemy z pamięcią i przyrost masy ciała. Wszystkie te objawy i dolegliwości odbijają się na sferze fizycznej i psychicznej kobiety, a są spowodowane właśnie spadkiem poziomu kobiecych hormonów. Fitoestrogeny są tym, co może opóźnić wystąpienie menopauzy, a także złagodzić jej nieprzyjemne objawy.

Lignany lniane czy hormonalna terapia zastępcza?

Oczywiście, ostateczną decyzję powinnaś podjąć po konsultacji z lekarzem, a niekiedy także po wykonaniu szczegółowych badań. Musisz jednak wiedzieć, że hormonalna terapia zastępcza często wiąże się z różnymi skutkami ubocznymi. Ligniany lniane to produkt naturalny, zawierający roślinne fitoestrogeny. Ich działanie jest łagodniejsze, a co za tym idzie – na ogół nie powoduje skutków ubocznych. Ponadto liginany lniane nie tylko regulują gospodarkę hormonalną i wykazują właściwości antyoksydacyjne, ale także obniżają ryzyko wystąpienia chorób hormonozależnych, zmniejszają poziom cholesterolu LDL we krwi, chronią przed osteoporozą, a także posiadają działanie hipoglikemiczne. Większość tych chorób i dolegliwości dotyka kobiety w średnim wieku.

Zrozum, to nie fanaberia!

Dziś, gdy menopauza nie jest już tematem tabu, kobiety powinny w okresie przekwitania powinny bez cienia wyrzutów sumienia skupić się na sobie. A więc zadbać o dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne. Ten, kto powiedział, że "życie zaczyna się po 40-tce", najprawdopodobniej miał na myśli odchowane dzieci i stabilną sytuację finansową. Dbając o swoją gospodarkę hormonalną i zmniejszając dolegliwości, towarzyszące menopauzie, możesz ten etap swojego życia wycisnąć jak cytrynę – do ostatniej kropli. Naprawdę, po 40-tce możesz (i powinnaś!) kochać siebie, a suplementując lignany lniane odpowiednio wcześniej, utrzymasz swoje hormony w ryzach. Uderzenia gorąca? Ból w trakcie seksu? Bezsenność? Kto ma na to ochotę?

