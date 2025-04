Z reguły kobiety wkraczają w okres przekwitania ok. 45-55 roku życia. Jedne przechodzą go bardzo łagodnie, inne borykają się z tzw. objawami zespołu klimakteryjnego. Zasadnicza większość kobiet dostrzega mniejsze lub większe zmiany, jakie zachodzą w jej organizmie. Najwięcej kobiet skarży się na uderzenia gorąca. Są to gwałtowne wzrosty ciepłoty ciała powodowane przyspieszeniem akcji serca i nagłym rozszerzeniem naczyń krwionośnych. Bywają one sprzężone ze zlewnymi potami i kołataniem serca, a pojawiając się nocą, zakłócają sen. To jednak niejedyny problem kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Zobaczcie, z czym jeszcze trzeba się zmagać.

Kolejna nieprzespana noc

Problem jest poważny, bo dotyczy ponad połowy kobiet w okresie menopauzalnym. Nie jest jednak bez wyjścia. Za bezsenność w tym okresie życia odpowiadają zmiany w gospodarce hormonalnej. Jajniki stopniowo zaprzestają produkcji kluczowych hormonów, jak estrogen i progesteron, co wpływa na funkcjonowanie wielu układów i narządów, m.in. układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, nerwowego, moczowo-płciowego, a także na skórę oraz tkankę łączną i kostną. Jednocześnie niedobór estrogenów wpływa na psychikę kobiety: jej samopoczucie, nastrój i seksualność. Wszystkie te elementy zaburzają pracę wielu ośrodków w mózgu, w tym ośrodka snu i czuwania. Do tego bardzo często pojawiają się typowe dla kobiety w tym wieku objawy, jak chrapanie, zaburzenia samopoczucia (stany depresyjne), stany lękowe, uderzenia ciepła i związane z tym nadmierne poty. To wszystko niewątpliwie zakłóca nocny odpoczynek, a w konsekwencji przekłada się na komfort życia codziennego.

Efekt domina

Pierwszym krokiem do zmiany jakości snu i poprawy (nie tylko) nocnego życia jest zadbanie o wyeliminowanie czynników mogących w sposób najprostszy i oczywisty wpływać na ilość i jakość snu. Być może to właśnie, któryś z nich zakłóca spokojny sen i powoduje lawinę dyskomfortu. Istnieją sposoby, aby bezsenności w czasie menopauzy zapobiegać. Przede wszystkim zadbaj o regularny tryb życia, w tym godzin wstawania, wieczornego powrotu do łóżka oraz posiłku. Zadbaj o ich wysoką jakość, włączając do diety owoce, warzywa oraz bakalie i orzechy. Zjedz kolację 3 godziny przed snem i ewentualnie lekką przekąskę późnym wieczorem. Unikaj kofeiny, nikotyny i alkoholu. Staraj się również przeznaczyć stałą liczbę godzin na sen oraz bardzo wskazaną w okresie menopauzalnym aktywność fizyczną. Najlepiej planować ją w godzinach popołudniowych, tak, aby się zmęczyć! Warto także zrezygnować z drzemek w ciągu dnia. I ostatnia, wcale nie najmniej ważna rada – usuń zegarek z zasięgu wzroku. Zwłaszcza ten w sypialni. Będzie cię tylko dodatkowo stresował!

Wsparcie farmakologiczne

Jeśli istnieje sposób na ulgę i można sobie pomóc, należy z tego skorzystać. Nie musi to jednak oznaczać hormonalnej terapii zastępczej. W niektórych przypadkach istnieją medyczne przeciwwskazania do jej wdrożenia. Należą do nich przede wszystkim niezdiagnozowane krwawienia z narządu rodnego i niektóre schorzenia, m.in. zakrzepica głębokich naczyń krwionośnych, niewydolność wątroby, przebyty lub aktualnie występujący nowotwór złośliwy piersi oraz rozpoznany rak endometrium. W takiej sytuacji na pewno, w każdej innej zaś pierwszym krokiem do rozwiązania problemu są fitoestrogeny.

Fitoestrogeny - co to takiego?

Fitoestrogeny to substancje pochodzenia roślinnego, których mechanizm działania jest bardzo podobny do wytwarzanych przez organizm kobiecy przed wejściem w okres przekwitania hormonów płciowych. Ich deficyt, który stanowi przyczynę licznych dolegliwości, można uzupełnić naturalnymi związkami, które wywołują taką samą jak dotychczas odpowiedź receptorów estrogenowych. Zaliczają do nich ekstrahowane z siemienia lnianego lignany, tj. sekoizol arycirezynol i matairezynol oraz pozyskiwane z szyszek chmielu 8-prenylnaringeniny (8-PN). W rezultacie organizm może funkcjonować w normalnym trybie, a więc zasypiając się i budząc zgodnie z dobowym rytmem. Lignany lniane i ekstrakt z szyszek chmielu otrzymał postać preparatu Ligunin® Termostop. Posiada on szereg korzystnych właściwości dla pań w okresie menopauzalnym, jak m.in. łagodzenie uderzeń gorąca i nadmiernej potliwości oraz ochrona komórek przed stresem oksydacyjnym. Szyszki chmielu wykazują ponadto delikatne działanie antydepresyjne – łagodzą rozdrażnienie i niepokój oraz ułatwiają wejście w stan relaksu.

Sen jest podstawową potrzebą każdego człowieka, jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dlatego warto o niego zadbać i nie wzbraniać się przed pomocą z zewnątrz, jeśli zachodzi taka potrzeba. Pamiętaj, że menopauza rzeczywiście oznacza zmianę w twoim życiu, jednak niekoniecznie musi być to zmiana na gorsze! Wręcz przeciwnie, wiele kobiet podkreśla, że dopiero po osiągnięciu pewnej dojrzałości nauczyło się naprawdę żyć.

Materiał powstał we współpracy z marką Oleofarm