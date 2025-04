Eksperci biją na alarm, bo stan powietrza w Polsce nie jest już tylko zły. Jest fatalny. Na negatywne działanie zanieczyszczeń szczególnie narażeni są mieszkańcy miast, ludzie starsi i dzieci. Ale nie tylko, bo skutki smogu odczuwa większość z nas. Czy zatem jesteśmy zmuszeni do noszenia masek antysmogowych? I wreszcie czy możemy wygrać ze smogiem? Sprawdź!

Wszyscy o nim mówią, ale czy wiemy, czym naprawdę jest?

Smog to nic innego, jak mieszanina mgły i dymu. Jest formą zanieczyszczenia powietrza i najczęściej występuje w miastach i uprzemysłowionych regionach.

Wyróżniamy 2 rodzaje smogu. Pierwszy, nazywany smogiem klasycznym lub londyńskim, powstaje ze względu na koncentrację w powietrzu tlenku siarki, który przedostaje się tam z aut, domowych kominów czy kopalni.

Drugi rodzaj smogu (nazywany smogiem fotochemicznym, typu Los Angeles) powstaje latem ze względu na wydzielanie azotu przez pojazdy.

Jesienią i zimą o smogu mówią prawie wszyscy. Obawiamy się skutków zanieczyszczeń i słusznie, bo jest się czego bać. Smog może negatywnie wpłynąć na nasze drogi oddechowe, oczy, skórę i samopoczucie.

Gdzie w Polsce smogu jest najwięcej?

Oto lista top 10 najbardziej zanieczyszczonych polskich miast:

Żywiec, Pszczyna, Rybnik, Wodzisław Śląski, Opoczno, Sucha Beskidzka, Kraków, Skawina, Nowy Sącz, Niepołomice

Gdzie na tej liście stolica? Jak się okazuje, Warszawa jest na 68. miejscu tego niechlubnego zestawienia.

Jak smog wpływa na nasze życie?

Ze względu na smog rocznie przedwcześnie umiera 48 tysięcy osób. Te dane mówią same za siebie. Sprawdź, jakie konsekwencje niesie za sobą wdychanie zanieczyszczonego powietrza.

Smog jest najbardziej niebezpieczny dla kobiet w ciąży, dzieci, osób starszych, alergików i astmatyków. Ale nie tylko. Jego wdychanie może przyczynić się do:

zaburzeń rytmu serca

nadciśnienia tętniczego

astmy lub innych chorób układu oddechowego

Dodatkowo zanieczyszczenia powietrza mogą pogłębić:

problemy z układem nerwowym

choroby Alzheimera i Parkinsona

problemy ze skórą i włosami

Czy można wygrać ze smogiem?

To trudna walka, w którą powinien zaangażować się każdy z nas. Tylko co zrobić? Jest 6 prostych wskazówek, które mogą sprawić, że smogu będzie mniej, a ty będziesz czuła się lepiej.

Sprawdzaj stężenie smogu w powietrzu. Jeśli normy są przekroczone, to kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze powinny unikać wychodzenia na zewnątrz. Nie pal odpadów. Zainwestuj w oczyszczacz powietrza. Sprawdź stan swojego pieca i auta. Jeśli emitują do powietrza niezdrowe substancje, to koniecznie napraw problem. Wymień auto na komunikację miejską. Unikniesz nie tylko korków, ale i zmniejszysz ilość zanieczyszczeń, które generuje samochód. Nawadniaj się. Pamiętaj, że woda działa zbawiennie na nasze zdrowie i samopoczucie. Jak wpływa na organizm?

Którą wodę wybrać?

Jeśli myślisz, że każda woda jest taka sama, to się mylisz. Pamiętaj, by wybierać wodę mineralną, zawierającą w swoim składzie ważne dla organizmu minerały, m.in. wapń i magnez. Sprawdź wodę Jurajska, która jest wydobywana w czystym ekologicznie regionie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, ze skał, które formowały się 200 milionów lat temu. Woda Jurajska to naturalne minerały, krystaliczna czystość, a także bezpieczeństwo.

Czym się wyróżnia?

Wskutek naturalnych procesów mineralizacji i wzbogacenia, które trwały tysiące lat, Naturalna Woda Mineralna Jurajska jest nasycona związkami wapnia i magnezu. Dzięki temu pijąc ją nie wypłukujesz cennych składników ze swojego organizmu.

Ujęcie wody przykryte jest warstwą iłów, dolomitów i wapieni, które stanowią naturalną izolację przed wszelkimi zanieczyszczeniami z powierzchni terenu.

Współczesne wody opadowe nie docierają do ujęcia „Jurajska”, co gwarantuje krystaliczną czystość wody.

Naturalna Woda Mineralna Jurajska należy do wód średniozmineralizowanych, niskosodowych dlatego rekomendowana jest do codziennego spożywania dla każdego. Możesz ją pić bez żadnych ograniczeń. Świetnie sprawdzi się również w celu ugaszenia pragnienia.

Naturalna Woda Mineralna Jurajska jest wodą o niskiej zawartości sodu, dzięki czemu może być polecana również dzieciom oraz osobom ze schorzeniami nerek i nadciśnieniem.

Czystość wody Jurajska została zabezpieczona także podczas procesu rozlewania. Dzięki temu pijąc ją mamy pewność, że jest tak samo krystalicznie naturalna, jak ta ukryta w głębi ziemi. Zatem nie traci żadnych ze swoich walorów.

Pamiętaj, że woda to także podstawa życia. Pod warunkiem, że jest ona pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń i nie doświadcza szkodliwego wpływu smogu. Taka właśnie jest Naturalna Woda Mineralna Jurajska. Pozwala na doskonałe nawodnienie naszego organizmu, co bezpośrednio wiąże się z utrzymaniem dobrego zdrowia i świetnej kondycji skóry. Jednocześnie picie wody przyczynia się do oczyszczenia komórek ciała z toksyn podczas przemiany materii.

Naturalna Woda Mineralna Jurajska to również gwarancja urody. Dzięki niej utrzymujemy elastyczność i gładkość skóry, zgrabną sylwetkę oraz dobrą kondycję fizyczną. Warto dodać, że zbawienny wpływ wody "poczują" także nasze włosy i paznokcie. Od razu zauważysz różnicę!

​



10 korzyści z picia wody

Woda utrzymuje równowagę płynów w organizmie. Pomaga zachować dietę, ponieważ jest niezbędna w trawieniu pokarmów. Jeśli się odchudzasz, to woda może służyć jako zamiennik niezdrowych produktów. Woda poprawia sprężystość i jędrność skóry. Usuwa toksyny z organizmu, oczyszczając go od środka. Poprawia koncentrację. Zmniejsza ryzyko zawału i chorób oddechowych. Zwiększa koncentrację i produktywność. Spłyca zmarszczki. Łagodzi ból głowy. Poprawia metabolizm.

Jak więc widzisz, picie wody działa zbawiennie na nasze zdrowie i samopoczucie. Do tego może pomóc w walce ze smogiem, chroniąc od środka naszą skórę i układ oddechowy. Pamiętaj, by dziennie wypijać ok. 2 litry płynów.

