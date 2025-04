Menopauza, inaczej zwana przekwitaniem lub klimakterium to najtrudniejszy okres w życiu większości kobiet. I chociaż dla wielu z nich oznacza utratę miesiączki oraz nieoczekiwane uderzenia gorąca, to w gruncie rzeczy jest wieloetapowym procesem, z którym wiąże się dużo innych objawów. Jednym z nich - czego nie jesteśmy świadome - jest tycie. Czym jest spowodowane i jak sobie z nim radzić? Przekonajcie się!

Przyczyna tycia w okresie menopauzy

U znacznej większości kobiet (zwłaszcza u tych, które zmagały się z dolegliwościami tarczycowymi) menopauzie towarzyszy szybkie przybieranie na wadze. Powodem tego jest spadek poziomu hormonów, który zwiększa tempo odkładania się tkanki tłuszczowej. Poza tym, czasami również podnosi się poziom złego cholesterolu, a wraz z nim ryzyko rozwoju miażdżycy, cukrzycy i nadciśnienia tętniczego. To bardzo niebezpieczne, szczególnie wtedy, kiedy wyżej wymienione choroby już nas dotknęły...

Jak zapobiec tyciu w okresie menopauzy?

Wraz z nadejściem menopauzy, należy przejść na dietę i zdecydowanie więcej się ruszać. W naszym menu powinny znaleźć się przede wszystkim produkty, bogate w naturalne fitoestrogeny, które zmniejszają objawy przekwitania. Są to, między innymi:

siemię lniane

soczewica

brokuł

chmiel

pszenica

jęczmień

żyto

olej lniany

nasiona słonecznika i sezamu

czosnek

cebula

wiśnie

truskawki

gruszki

rabarbar

owoce granatu

Ponadto, należy włączyć do swojego jadłospisu jak najwięcej produktów bogatych w:

wapń (np. chude sery, mleko, kasze, zielone warzywa, migdały),

(np. chude sery, mleko, kasze, zielone warzywa, migdały), witaminę D i kwasy tłuszczowe omega-3 (np. tłuste ryby morskie: łosoś, makrela, sardynki),

(np. tłuste ryby morskie: łosoś, makrela, sardynki), witaminy i mikroelementy (np. owoce, warzywa),

(np. owoce, warzywa), tłuszcze pełne nienasyconych kwasów tłuszczowych (oleje roślinne i oliwy),

(oleje roślinne i oliwy), wysokiej jakości białko, pochodzące z chudego mięsa i wędlin

Wyeliminować za to trzeba:

tłuste mięsa i wędliny (zwłaszcza boczek i karkówkę),

(zwłaszcza boczek i karkówkę), tłuszcze do smażenia obfitujące w tłuszcze nasycone , prowadzące do miażdżycy (np. smalec),

, prowadzące do miażdżycy (np. smalec), sól (zwiększa ciśnienie, przyspiesza tycie),

(zwiększa ciśnienie, przyspiesza tycie), używki (w szczególności kawę i papierosy)

Dieta to jednak nie wszystko! W okresie przekwitania zaleca się przynajmniej 40 minut ruchu dziennie. Ćwiczenia bowiem nie tylko budują mięśnie i kształtują sylwetkę, ale i usprawniają pracę układu kostnego oraz krążenie. Wapń wchłania się lepiej, przez co poprawia gęstość kości i maleje ryzyko osteoporozy. Dodatkowo, wzrasta poziom endorfinom, który pozytywnie wpływa na samopoczucie.

Co najlepiej trenować w okresie menopauzy? To, co wpływa dobrze nie tylko na ciało, ale i na samopoczucie - jogę, pilates lub aerobic. Bardziej wysportowanym polecamy natomiast pływanie, taniec towarzyski lub siłownię. Przy tym wszystkim trzeba także pamiętać o tym, aby rodzaj aktywności był odpowiednio dostosowany do kondycji kobiety, jej stanu zdrowia, a także preferencji.

Dodatkowe wsparcie

Objawy menopauzy możemy łagodzić także poprzez stosowanie suplementów diety. Jednym z nich jest preparat Ligunin® Termostop - środek dedykowany kobietom w tym szczególnym czasie. Zawarte w nim fitoestrogeny, uzyskane z siemienia lnianego mają zdolność regulacji aktywności hormonów płciowych w organizmie. Podobnie działają lignany lniane, które wykazują zbliżone właściwości do estrogenów - mogą one pomóc w regulacji gospodarki hormonalnej i przeciwdziałać tendencji do przybierania na wadze. Ponadto, łatwo przyswajalne, skondensowane ilości roślinnych odpowiedników hormonów mogą pomóc w przypadku zaburzeń naczyniowo-ruchowych, z którymi zmagają się kobiety w okresie menopauzy.

Drogie kobiety! Zadbajmy o swój komfort podczas przekwitania, a upłynie ono znacznie łagodniej.

