Estrogeny, czyli żeńskie hormony płciowe odpowiadają za naprawdę wiele funkcji naszego organizmu - kształtują sylwetkę, wpływają na psychikę, emocje i libido. Zapewniają także elastyczność skóry i błon śluzowych oraz dobry stan narządów płciowych. Niestety, wraz z zahamowania ich produkcji przez jajniki za sprawą menopauzy, rusza „lawina” zmian wstecznych i zanikowych w tkankach naszego ciała. I mimo, że brzmi to bardzo poważnie, nie jest to żaden wyrok - nad rewolucją hormonalną można zapanować. Dzięki nam przekonacie się, że to możliwe!

Jak zmieniają się skóra, włosy i paznokcie w okresie menopauzy?

Czy wiecie, że podczas menopauzy uwidaczniają się oznaki starzenia? Dzieje się tak z powodu gwałtownego obniżenia poziomu estrogenów, współodpowiedzialnych za produkcję kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. Ponadto, zmniejsza się napięcie, elastyczność i nawilżenie skóry, a bruzdy i zmarszczki ulegają pogłębieniu. Co więcej, produkcja melaniny spada, przez co przebarwienia stają się bardziej widoczne. Na domiar złego, zanik tkanki podskórnej powoduje wiotczenie skóry, a co za tym idzie zaburzenia owalu i proporcji twarzy.

Wspomniane wcześniej estrogeny wpływają również na stan włosów i paznokci. Dlatego właśnie, panie przechodzące menopauzę mogą narzekać na zakola czy przerzedzenie włosów lub pojawienie się ich w nietypowych dla kobiet miejscach – na klatce piersiowej, brodzie czy nad górną wargą. Podobnie na zmniejszoną ilość estrogenów reaguje płytka paznokcia - staje się słabiej ukrwiona i gorzej odżywiona, a przez to osłabiona.

Jak zmienia się ciało w okresie menopauzy?

W okresie przekwitania wiele kobiet przybiera na wadze, co skutkuje utratą pewności siebie. Często także, u sporej części z nas pojawiają się problemy z miażdżycą. Przyczyną tego jest spowolniony metabolizmu, za który również odpowiadają wspomniane wcześniej estrogeny:

Zmniejszona produkcja estrogenów przez jajniki prowadzi do wzrostu stężenia tzw. złego cholesterolu, trójglicerydów oraz wolnych kwasów tłuszczowych w wątrobie. - mówi biolog medyczny dr n. med. Magdalena Salwińska.

Ponieważ to estrogeny regulują rozkład tkanki tłuszczowej w ciele, ich postępujący brak prowadzi do niekorzystnych zmian - sylwetka zaokrągla się, zarys talii zanika i pojawiają się tendencje do otyłości.

Podobnie jest w przypadku piersi - niedobór estrogenów w połączeniu z nieustannym działaniem siły grawitacji sprawiają, że u przekwitających kobiet opadają, tracą jędrność i stają się wiotkie. Niektóre panie obserwują także znaczne ich powiększenie po okresie menopauzy, a u innych wzrasta ryzyko raka piersi.

Piersi mogą być nabrzmiałe i bolesne. Są to zmiany fizjologiczne przekwitania na tle hormonalnym podobne do tych odczuwanych przed miesiączką oraz w trakcie ciąży czy laktacji, gdy również dochodzi do wahań w poziomie hormonów - tłumaczy ginekolog, lek. med. Renata Fiuk-Kuszka.

Brak estrogenów silnie oddziałuje także na narządy płciowe - błona śluzowa wysycha, jest gorzej odżywiona i bardziej podatna na zakażenia. Kobiety odczuwają więc suchość pochwy, świąd, pieczenie oraz ból w czasie oddawania moczu czy podczas stosunku, co negatywnie wpływa na komfort życia – zarówno fizyczny, jak i psychiczny.

Na pomoc kobietom!

Wszystkimi wymienionymi zmianami w organizmie nie martwcie się jednak na zapas. Jednym z najbardziej skutecznych sposobów jest uzupełnianie brakujących estrogenów za pomocą fitoterapii naturalnymi związkami pozyskiwanymi z roślin. Ich bogatym źródłem są zwłaszcza len i chmiel. Pierwszy, posiada wyjątkowo dużo lignanów, drugi natomiast skrywa w sobie najbardziej aktywny fitoestrogen – 8-prenylnaryngeninę (8-PN). Składniki uważa się za „duet doskonały”, który pozytywnie wpływa na kobiecy wygląd w okresie menopauzy. Dzięki podobieństwu chemicznemu do estrogenów lignany i 8-PN są traktowane przez organizm jako związki tożsame z hormonami ludzkimi, a dodatkowo są dobrze tolerowane ze względu na łagodniejsze działanie od hormonów endogennych i syntetycznych.

Fitoterapia dla zdrowia i urody

Jednym z preparatów, które zawierają oba składniki jest Ligunin® Termostop - suplement diety dedykowany kobietom w tym szczególnym czasie. Obecne w nim lignany i 8-PN, wspierają zadania estrogenów, wykazując właściwości antyoksydacyjne, czyli usuwające wolne rodniki odpowiedzialne np. za uszkodzenia włókien kolagenowych w naszej skórze oraz wspomagając gospodarkę tłuszczową. Fitoestrogeny z lnu i chmielu mogą redukować również popularne dolegliwości okołomenopauzalne tj. uderzenia gorąca

Drogie Kobiety, pamiętajcie, że naturalne ekstrakty nie cofną zegara biologicznego, ale mogą zatrzymać kobiece piękno i zdrowie na dłużej.

