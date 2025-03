Znasz i polecasz? Oddaj głos w plebiscycie DOZ.pl i walcz o wyjątkową nagrodę!

Pierwsza edycja plebiscytu Znakomitość Roku DOZ.pl to wyjątkowa okazja, by docenić swoje sprawdzone produkty z kategorii health & beauty. Zagłosuj na swoich ulubieńców, których uważasz za niezastąpionych na co dzień i pomóż innym użytkownikom w wyborze sprawdzonych rozwiązań na co dzień.