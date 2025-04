Robimy to średnio 18 razy na minutę, 1080 razy na godzinę i ponad 25 tysięcy razy w ciągu doby. Chociaż oddychanie jest dla nas naturalną czynnością, to nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo prawidłowe oddychanie może wpływać na nasz organizm i nasze samopoczucie.

Reklama

Wbrew pozorom, oddech oddechowi... nierówny. Każdy z nas potrafi wskazać sytuacje, w których oddycha w różny sposób – inaczej oddychamy podczas większego wysiłku, inaczej podczas snu. Świadome, poprawne oddychanie pozwoli nam nie tylko się zrelaksować, ale także może dodać nam więcej energii, pobudzić lub uspokoić. Możemy nauczyć się wykorzystywać ten proces do radzenia sobie z wieloma sytuacjami, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Oddychając przez nos, możemy też ograniczyć ryzyko przeziębień, ponieważ nos ogrzewa wdychane powietrze i działa jak naturalny filtr, przez który przepływa aż 14 tysięcy litrów powietrza w ciągu doby.

A co zrobić, kiedy mamy katar i zatkany nos uniemożliwia nam swobodne oddychanie, a ty preferujesz produkty naturalne? Warto wypróbować Otrivin® Natural Eukaliptus – nowy produkt pochodzenia naturalnego, który odblokowuje nos w zaledwie 3 minuty. Dodatkowo pomaga usunąć bakterie i wirusy z nosa. Dzięki zawartości olejku eukaliptusowego oraz ekstraktu z dzikiej mięty nowy Otrivin® NaturalTM przynosi natychmiastowe uczucie ulgi i świeżości. Może być on stosowany w objawach przeziębienia takich jak katar czy zapalenie zatok.

Reklama

Więcej informacji znajdziesz na www.oddychajlepiej.pl