Grzybica paznokci to częsta infekcja wywoływana przez dermatofity, rzadziej drożdżaki i pleśnie, która rozwija się stopniowo i może obejmować paznokcie stóp oraz dłoni. Do zakażenia dochodzi najczęściej w ciepłym i wilgotnym środowisku, na basenach, w saunach czy publicznych prysznicach, zwłaszcza podczas chodzenia boso. Ryzyko zwiększają także ciasne, nieprzewiewne obuwie, mikrourazy płytki paznokcia oraz nieprawidłowa higiena, w tym niedokładne osuszanie stóp i korzystanie ze wspólnych akcesoriów. Początkowe objawy bywają subtelne i obejmują utratę połysku oraz matowienie płytki, jednak z czasem pojawiają się przebarwienia, pogrubienie, kruchość i oddzielanie się paznokcia od łożyska, którym mogą towarzyszyć dolegliwości bólowe. Nieleczona infekcja ma tendencję do szerzenia się na kolejne paznokcie i może prowadzić do trwałych zmian, dlatego kluczowe znaczenie ma wczesne rozpoznanie i wdrożenie odpowiedniego postępowania.

Adobe Stock

Jak radzić sobie z grzybicą? 3 sposoby

1 Wizyta u specjalisty

Najważniejszym krokiem jest konsultacja z lekarzem dermatologiem, który potwierdzi rozpoznanie na podstawie obrazu klinicznego, a w razie potrzeby zleci badania. Pozwalają one określić rodzaj patogenu i dobrać celowane leczenie. W zależności od stopnia zaawansowania zmian stosuje się leczenie miejscowe lub ogólne, a proces terapeutyczny wymaga systematyczności i kontroli.

W niektórych przypadkach istotnym wsparciem jest także opieka podologiczna. Podolog może przeprowadzić mechaniczne opracowanie zmienionej płytki paznokcia, czyli jej odpowiednie skrócenie i oczyszczenie z nadmiernie zrogowaciałych fragmentów.

Adobe Stock

2 Zmiana nawyków

Równolegle warto wprowadzić zmiany w codziennych nawykach, które mają kluczowe znaczenie zarówno w leczeniu, jak i profilaktyce nawrotów. Podstawą jest właściwa higiena stóp, obejmująca ich codzienne mycie oraz bardzo dokładne osuszanie, zwłaszcza przestrzeni między palcami, gdzie najłatwiej utrzymuje się wilgoć. Istotne jest także noszenie przewiewnego, dobrze dopasowanego obuwia wykonanego z materiałów umożliwiających cyrkulację powietrza. Warto unikać długotrwałego przebywania w ciasnych butach oraz regularnie zmieniać skarpety, najlepiej na wykonane z naturalnych tkanin. Dobrą praktyką jest również dezynfekowanie obuwia, szczególnie w trakcie leczenia. Rekomendowane jest też używanie klapek ochronnych oraz korzystanie wyłącznie z własnych ręczników i akcesoriów do pielęgnacji paznokci.

Mat. prasowe

3 Wsparcie preparatami

W terapii wspomagającej można rozważyć stosowanie preparatów miejscowych. Przykładem jest Difungoff Leczniczy lakier przeciwgrzybiczny, wyrób medyczny. Preparat tworzy na płytce paznokcia ochronny film, który może ograniczać rozprzestrzenianie się infekcji na kolejne paznokcie i sprzyja utrzymaniu ich dobrej kondycji. Działa poprzez tworzenie niekorzystnego środowiska dla namnażania się grzybów. Według deklaracji producenta wykazuje wysoką skuteczność działania przeciwgrzybiczego. Jest wygodny w użyciu, szybko wysycha i stosuje się go raz dziennie, na przykład wieczorem. Efekty terapii są stopniowe i widoczne wraz z odrostem zdrowej płytki paznokcia.

Mat. prasowe

Grzybica paznokci nie znika sama. Wymaga czasu, konsekwencji i dobrze dobranej terapii. Im wcześniej zostanie rozpoznana, tym większa szansa na skuteczne opanowanie problemu i odzyskanie zdrowego wyglądu paznokci. Regularna pielęgnacja i czujność wobec pierwszych objawów to najprostsza forma profilaktyki, która realnie zmienia przebieg leczenia.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent: Zeta Farmaceutici S.p.A. via Galvani, 10 Sandrigo (VI), Włochy

Dystrybutor/Podmiot prowadzący reklamę: ICB Pharma sp. z o.o., ul. S. Lema 10

43-603 Jaworzno, Polska

Difungoff lakier przeciwgrzybiczy do paznokci 4,5 ml

Preparat należy stosować w celu przeciwdziałania grzybicy paznokci rąk i stóp oraz umożliwienia odrostu zdrowych paznokci.

Difungoff lakier to wyrób medyczny w postaci płynnego żelu o przyjemnej konsystencji, który przylega do powierzchni paznokcia, powodując obniżenie pH, tworząc tym samym wrogie środowisko dla namnażania grzybów. Działanie to pomaga zwalczyć grzybicę i utrzymać paznokieć w dobrej kondycji, zapewniając widoczne efekty od momentu jego odrostu.

Sposób użycia:

Oczyścić paznokieć z lakieru lub pozostałości innych zabiegów kosmetycznych i osuszyć. Nałożyć produkt obficie na całą powierzchnię zniszczonego paznokcia, tak aby pokryć również spodnią część krawędzi. Najlepiej przeprowadzić czynność wieczorem, przed pójściem spać. Zabieg należy wykonywać regularnie co wieczór, aż do całkowitego wygojenia się paznokcia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (alergii) na składniki produktu. Jeśli pojawi się podrażnienie lub zaczerwienienie skóry, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem. Nie stosować na rany. Preparat działa wyłącznie miejscowo, brak danych klinicznych dotyczących stosowania w okresie ciąży i laktacji. W przypadku niewłaściwego stosowania i przypadkowego nałożenia na obszar wokół paznokci (skórki), na którym mogą pojawić się mikrourazy, należy niezwłocznie usunąć produkt. Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi; w razie przypadkowego kontaktu dokładnie spłukać wodą. W przypadku wystąpienia alergii należy zaprzestać stosowania produktu. Unikać jednoczesnego stosowania innych produktów do paznokci o tym samym wskazaniu lub produktów kosmetycznych (lakierów do paznokci lub sztucznych paznokci), aby nie ograniczać skuteczności działania produktu. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Przechowywać z dala od dzieci. Produkt wyłącznie do użytku zewnętrznego.

